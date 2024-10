Lean Hogs Trading - Wie kauft und investiert man in Schweinfleisch?

Lean Hogs sind eine Art von Finanzinstrument, das häufig zu Spekulationszwecken oder zur Absicherung des Schweinefleischpreises eingesetzt wird und direkt mit der komplexen globalen Schweinefleischindustrie verbunden ist. Als magere Schweine werden Schweine bezeichnet, die ein Mindestgewicht von 120 kg für die Schlachtung erreicht haben. Dieser Prozess dauert in der Regel etwa 6 Monate. Schweinefleisch ist weltweit das beliebteste Tierfleisch und sein jährlicher Verbrauch übersteigt 100 Millionen Tonnen. Daher nutzen immer mehr Anleger magere Schweine, um sich im Rohstoffsektor zu engagieren und ihre Portfolios zu diversifizieren. XTB bietet nun auch Zugang zu diesem Markt.

In welchen Bereichen werden Schweine verwendet? Schweinefleisch wird hauptsächlich als Nahrungsmittel verwendet, aber einige Teile des Tieres werden auch in der Pharmazie und der Industrie eingesetzt. Zu den am häufigsten hergestellten Produkten gehören: Insulin, Östrogene, Kortison, Kosmetika, Klebstoff, Lederhandschuhe und Schuhe. Top-Produzenten Im Jahr 2021 stammte das meiste Schweinefleisch aus China, das über 40 Millionen Tonnen dieser Ware produzierte. Die Europäische Union und die Vereinigten Staaten sind die zweit- und drittgrößten Erzeuger. Im Jahr 2020 überstieg die weltweite Schweinefleischproduktion die Marke von 100 Millionen Tonnen. Der größte Teil der Schweineproduktion findet in China, der EU und den USA statt. Weitere nennenswerte Erzeuger sind Brasilien, Russland, Kanada, die Philippinen, Mexiko, Vietnam und Südkorea. Quelle: Statista Bei ihren Investitionsentscheidungen schauen viele Investoren auf den Hogs and Pigs Report, der jedes Quartal veröffentlicht wird und Einblicke in die US-Schweineernte einschließlich der Bestandszahlen und Gewichte bietet. Darüber hinaus können Anleger Informationen über die aktuellen und die für die Zukunft prognostizierten Bestände finden. Der CME Lean Hog Index ist ein zweitägiger gewichteter Durchschnitt der Kassapreise. Was beeinflusst den Preis für Schweinefleisch? Mehrere Faktoren beeinflussen den Markt für mageres Schweinefleisch, von denen die wichtigsten sind: ● Die Futtermittelpreise machen mehr als zwei Drittel der Produktionskosten aus. Vor der Pandemie war der Preis für Viehfutter, insbesondere Mais, negativ mit dem Preis für magere Schweine korreliert. Als der Maispreis stieg, beschlossen die Landwirte oft, ihre Schweine zu verkaufen, obwohl sie ihr Zielgewicht noch nicht erreicht hatten, um die höheren Kosten zu sparen. Infolgedessen kam es zu einem Überangebot an Schweinen auf dem Markt. Aufgrund der jüngsten makroökonomischen Störungen hat sich diese Korrelation jedoch abgeschwächt. Korrelation zwischen mageren Schweinen und Maispreisen. Quelle: xStation5

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist nicht notwendigerweise ein Indikator für künftige Ergebnisse, und jede Person, die auf der Grundlage dieser Informationen handelt, tut dies auf eigenes Risiko. ● Wetter - hohe Temperaturen, die manchmal im Spätsommer und Frühherbst auftreten, verringern oft die Aktivität der Schweine und ihre Neigung zur Fortpflanzung. Dies kann zu einer geringeren Anzahl von Geburten in den Wintermonaten und zu höheren Preisen im darauffolgenden Sommer führen, da das Angebot knapp ist. ● Nachfrage aus China - die zweitgrößte Volkswirtschaft ist nicht nur der größte Erzeuger, sondern auch der größte Verbraucher von Schweinefleisch, und auf sie entfallen etwa 20 % der weltweiten Schweinefleischeinfuhren. Rund 54 % der gesamten Produktion der chinesischen Fleischindustrie sind Schweinefleisch, das auch die beliebteste Fleischsorte der Chinesen ist. In Anbetracht der wachsenden Bevölkerung und des steigenden Lebensstandards dürfte die Nachfrage aus diesem Land in Zukunft steigen. Auch andere Entwicklungsländer wie Mexiko oder Brasilien könnten ihren Schweinefleischkonsum erhöhen, wenn ihre Volkswirtschaften stärker werden. Die smarte Art, Ihr Erspartes zu investieren Legen Sie Ihr Geld langfristig automatisiert an und wählen Sie aus über 450 ETFs Mehr erfahren ● Preis anderer Fleischersatzprodukte - Heutzutage haben die meisten Verbraucher einen breiten Zugang zu verschiedenen Produkten tierischen Ursprungs, außer Schweinefleisch, wie Geflügel, Rindfleisch und Fisch. Bei der Auswahl der Produkte achten die meisten Menschen jedoch auf den Preis. Wenn also die Preise für Schweinefleisch steigen, kann es durch andere, oft gesündere Alternativen ersetzt werden. Daher haben viele Züchter beschlossen, die Menge an Antibiotika, die den Tieren verabreicht wird, zu begrenzen und die Ernährung zu verbessern, damit das Endprodukt magerer und gesünder ist. Es hat den Anschein, dass sich die Ernährungstrends in naher Zukunft auf die Nachfrage und den Preis von mageren Schweinen auswirken werden. Was macht Magerschweine zu einer interessanten Anlagemöglichkeit? ● Inflationsschutz - aufgrund der steigenden Inflation sind die Lebensmittelpreise in letzter Zeit stark angestiegen, und es wird erwartet, dass diese Tendenz anhalten wird. Daher wird die Anlage in mageres Schweinefleisch von einigen Händlern als Absicherung gegen den Kaufkraftverlust genutzt. ● Diversifizierung - Investitionen in mageres Schweinefleisch ermöglichen es Anlegern, einen Teil ihres Portfolios aus Aktien und Anleihen zu diversifizieren und Mittel in den Rohstoffmarkt zu investieren. ● Die steigende Nachfrage nach Schweinefleisch aus China könnte den Preis für mageres Schweinefleisch in die Höhe treiben, allerdings wird viel von der Entwicklung der Wirtschaft abhängen. Auch ohne China muss man bedenken, dass die Weltbevölkerung exponentiell gewachsen ist und der Wettbewerb um Nahrungsmittel die Fundamentaldaten von magerem Schweinefleisch und anderen Nahrungsmitteln weiter belasten wird, wenn es zu Versorgungsengpässen kommt. Wie handelt man mit Schweinen? Anlegern stehen mehrere Möglichkeiten zur Verfügung, um in mageres Schweinefleisch zu investieren, darunter Aktien, ETFs und Futures. Contracts for Difference (CFDs) sind jedoch die beliebteste Möglichkeit, an diesem Markt teilzunehmen. Dieses Finanzinstrument ist jetzt bei XTB unter dem Ticker LEANHOGS verfügbar und ermöglicht die Spekulation auf den Preis von magerem Schweinefleisch, ohne die zugrunde liegenden Vermögenswerte zu besitzen. Allerdings muss der Kunde zunächst einen Angemessenheitstest bestehen, der es ermöglicht zu beurteilen, ob er über die entsprechenden Kenntnisse und Erfahrungen verfügt, um in CFDs zu investieren. Die Möglichkeit, Long-Positionen (Kaufauftrag) oder Short-Positionen (Verkaufsauftrag) einzugehen, in Kombination mit der Nutzung des finanziellen Hebelmechanismus macht diese Art von Verträgen derzeit zu einer der flexibelsten und beliebtesten Handelsarten auf den Finanzmärkten. Allerdings muss man sich darüber im Klaren sein, dass CFDs komplexe Instrumente sind und aufgrund der Hebelwirkung ein hohes Risiko bergen, schnell Geld zu verlieren. Zusammenfassung Der Markt für mageres Schweinefleisch bietet eine interessante Anlagemöglichkeit, insbesondere da die chinesische Wirtschaft expandiert und daher die Nachfrage nach Schweinefleisch steigen könnte, auch weil Schweinefleisch eine wichtige Zutat in der chinesischen Küche ist. Außerdem bietet es einen gewissen Schutz gegen die Inflation und ist eine gute Möglichkeit zur Diversifizierung Ihres Portfolios. Allerdings muss man sich darüber im Klaren sein, dass der Markt extrem volatil sein kann, da die meisten Teilnehmer aus der Schweinefleischindustrie stammen, die sich und die Preise absichern wollen. Genau das zieht oft viele Spekulanten an.

