Genau hier setzt Xetra-Gold an: Ein börsengehandeltes Wertpapier, das den Zugang zum Goldmarkt einfacher und effizienter macht. Was hinter dem Konzept steckt und warum es für moderne Anleger so attraktiv ist, erfährst du hier.

Gold gehört seit Jahrtausenden zu den begehrtesten Anlageformen – besonders in unsicheren Zeiten. Kein Wunder, denn das Edelmetall gilt als wertstabil und unabhängig von politischen oder wirtschaftlichen Entwicklungen. Doch wer heute in Gold investieren will, steht schnell vor praktischen Hürden: Lagerung, Sicherheit, Kosten.

Was ist Xetra-Gold?

Xetra-Gold macht Gold für jeden Investor handelbar. Der Handelswert kann wie Aktien auch an der Börse gehandelt werden. Ein Kauf oder Verkauf ist an jedem Handelstag, in der Regel montags bis freitags (ohne Feiertage), möglich. Sollte einmal schnell Geld benötigt werden, ist die Liquidität über einen Verkauf schnell verfügbar.

Rechtlich ist Xetra-Gold ein sogenannter ETC (Exchange Traded Commodity), also ein Wertpapier, was mit den viel bekannteren ETF (Exchange Traded Funds) verglichen werden kann. Der größte Unterschied ist, dass ein ETC eine sogenannte Inhaberschuldverschreibung ist, bei der beispielsweise das Emittentenrisiko höher ist.

Herausgeber dieses handelbaren Finanzinstruments ist, der Name “Xetra” lässt es vielleicht schon erahnen, die Deutsche Börse (Deutsche Börse Commodities GmbH mit Sitz in Frankfurt am Main), was für gehörig Reputation und Sicherheit sorgen sollte.

► Xetra-Gold ETC WKN: A0S9GB / ISIN: DE000A0S9GB0 / Kürzel: 4GLD

Da der Herausgeber die Deutsche Börse ist und zusätzlich im Hintergrund Gold physisch gekauft wird, kann das Emittentenrisiko demnach eher als theoretisches Risiko bezeichnet werden. Die Ansprüche der Anleger sind mit der physischen Lagerung und Haltung von Gold abgesichert.

Falls ein Anleger den verbindlichen Verkaufsprospekt zu Xetra-Gold studieren möchte, findet er diesen auf den Seiten des Herausgebers.



Xetra-Gold: Key Facts in der Übersicht



Gold als Basiswert

Bevor wir tiefer in das Thema Investment in Xetra-Gold einsteigen, vorerst etwas zum Basiswert: Gold ist eines der Basis-Investments für Anleger und Investoren, und das schon seit tausenden von Jahren.

Anders als Papiergeld, Zentralbankgeld oder auch Aktien und andere Wertpapiere wird Gold der Status eines “Sicheren Hafens” nachgesagt, was unabhängig von Politik einzelner Länder oder Regionen mehr Stabilität und Sicherheit verspricht.

Gold physisch, also etwa in Form von Goldbarren oder Münzen, privat aufzubewahren ist aber deutlich aus der Mode gekommen. Zum einen ist die sichere Aufbewahrung eine kleine Hürde, zum anderen ist eine physische Auslieferung von Gold teuer und zeitaufwendig und oft genug auch in einigen Ländern gesetzlich oder regulatorisch eingeschränkt.

Die handelbare Lösung für all diese Herausforderungen in Deutschland lautet für viele: Xetra-Gold. Über diesen Wert kann der geneigte Investor sehr einfach und transparent an der Kursentwicklung des Goldpreises an den Finanzmärkten teilhaben.



ETF oder ETC?

Sowohl ETCs als auch ETFs verfolgen denselben Grundgedanken: Sie ermöglichen dir über ein börsengehandeltes Finanzinstrument den Zugang zu einem bestimmten Basiswert (auch Underlying).

ETF steht für Exchange Traded Funds, also börsengehandelte Fonds, während ETC für Exchange Traded Commodities steht, also börsengehandelte Rohstoffe. Klassischerweise ist ein Fonds und auch ein ETF ein bildlich gesprochener Sammelkorb, zum Beispiel von einem Aktienindex. Die Anlage in einen alleinigen Basiswert ist eher unüblich.

Wenngleich es Gold ETFs weltweit gibt, sind diese jedoch in Deutschland gesetzlich nicht zugelassen. Stattdessen gibt es die Möglichkeit, in Gold ETCs oder in ETFs, die Goldminenaktien beinhalten, zu investieren. Dieser Hintergrund ist auch eine Erklärung, warum der ETC Xetra-Gold gerade in Deutschland eine große Nachfrage besitzt.



Ist Xetra-Gold eine sichere Anlage?

Hier darf zuerst die alte und bekannte Börsenweisheit genannt werden: Eine 100-prozentige Sicherheit gibt es an den Finanzmärkten niemals. Das Risiko ist stets relativ, im Allgemeinen gehen Chancen und Risiken Hand-in-Hand. Eine Anlage, die beispielhaft 4 oder 6% Rendite im Jahr “verspricht” (also historisch bisher vielleicht erreicht hat), hat in aller Regel ebenso große Verlustrisiken.

Wenn diese alte, bekannte und korrekte Regel der Börse ernst genommen wird, kann nun eine Einordnung und Einschätzung folgen.

Sinnvoll für Xetra-Gold und alle anderen Anlagen ist stets ein Blick in die Vergangenheit, also die Wertentwicklung der letzten 12 Monate oder auch 5 Jahre und mehr. Gerade in dieser Hinsicht muss sich Xetra-Gold nicht verstecken:

Performance der letzten 5 Jahre, Stand 05.06.2025: rund 99% plus!

Performance der letzten 10 Jahre, Stand 05.06.2025: rund 181% plus!

Die Historie zeigt aber auch, dass der Goldkurs auch mehrere Jahre seitwärts laufen kann, zum Beispiel von circa 2015 bis 2018. Hier konnten kaum Kursgewinne gemacht werden.

Ist Xetra-Gold also ein “Sicherer Hafen”?

Viele Anleger sehen es jedenfalls so und haben diesen Begriff über Jahrzehnte geprägt, egal ob auf deutsch oder international auf englisch als "Safe Haven”. Gerade in Zeiten, in denen an den Aktienmärkten die Unsicherheit groß ist, wie zum Beispiel in der Zeit der globalen Corona-Krise, flüchtet das mobile Anlegergeld oft in Gold.

Die Performance der letzten Jahre ist eindrucksvoll. Dennoch darf gesagt werden, dass auch Gold einmal Kursrückschläge sehen kann. Ob diese 3, 10 oder 20% betragen, kann niemand sagen, geschweige denn garantieren.

Sicherheit ist stets relativ. Die Schwankungen im Goldpreis sind oft geringer als im Aktienmarkt, dennoch sind Kursausschläge nach oben und nach unten in großer Prozentzahl möglich.

Wer wirklich die größtmögliche Sicherheit bei Anlagen an den Finanzmärkten sucht, handelt klug, wenn er stets an eine breite Streuung denkt. Das kann umgangssprachlich auch mit “Nicht alle Eier in einen Korb legen ” beschrieben werden. Eine Aufteilung des vorhandenen Kapitals über mehrere, verschiedene Anlageklassen ist die grundsätzliche Empfehlung an jeden Anleger.



Wie kann ich Xetra-Gold kaufen?

Der Kauf von Xetra-Gold ist einfach und bequem über die Börse möglich – ganz ähnlich wie beim Handel mit Aktien oder ETFs. Dennoch gibt es einige wichtige Punkte, die du beachten solltest, um das Beste aus deiner Investition herauszuholen.

Von der Wahl des richtigen Brokers über mögliche Gebühren erfährst du nun, worauf es beim Kauf von Xetra-Gold ankommt.

Den richtigen Broker finden

Auch wenn man meinen sollte, dass bei JEDEM Broker und bei jeder Bank Xetra-Gold verfügbar zum Kauf steht, ist dem jedoch nicht so. Die Besonderheit des Verwahrentgelts lässt offenbar einige bekannte Broker den Handel von Xetra-Gold ausschließen. Nicht alle Neobroker bieten also den Handel von Xetra-Gold an!

Beim Broker XTB ist der Kauf vom Xetra-Gold ETC (4GLD.DE) problemlos möglich. Der Handel ist sogar kommissionsfrei, solange der Anleger im Ordervolumen unter 100.000 Euro monatlich bleibt. Bis zu dieser Summe streicht XTB die Orderkommission komplett, und zwar für alle Aktien, ETF und ETCs weltweit! Nur wenn Sie mehr als 100.000 Euro im Monat umsetzen, wird ab dann 0,2% vom Volumen, mindestens aber 10 Euro berechnet.

Quelle: XTB, Stand 12.06.2025



Da es an der Börse um positive Rendite geht, sind die Orderkosten und sonstige anfallende Gebühren immer ein Thema. Denn je mehr du dafür zahlen musst, desto weniger bleibt unter dem Strich für dich von der Anlage übrig.

Wenn “dein” Broker also Orderkommissionen berechnet, lohnt sich ein Vergleich.



Kosten & Gebühren von Xetra-Gold

Die Anschaffungs- und späteren Verkaufskosten haben wir zuvor bereits behandelt. Einige Broker bepreisen einige Euro an Orderkommission für den Handel, während als Ausnahme der Broker XTB keine Orderkommission in Rechnung stellt, solange der Anleger unter 100.000 Euro im Monat vom gesamten Handelsvolumen bleibt.

Je nachdem, bei welchem Broker du also handeln möchtest, kann es sein, dass Ordergebühren berücksichtigt werden müssen.

Da Xetra-Gold oft über Monate und Jahre gehalten wird als langfristige Anlage, ist eine Besonderheit von Xetra-Gold wichtig für jeden Anleger: Es gibt das sogenannte Verwahrentgelt. Das sind monatliche Kosten, die von den meisten Brokern an den Kunden durchgereicht werden und vom Kunden bezahlt werden müssen. Dazu nachfolgend die Details.

Xetra-Gold und das Verwahrentgelt

Aufgrund der physischen Absicherung von Xetra-Gold, da im Hintergrund der Anbieter tatsächlich physisches Gold zur Absicherung kauft, dass eingelagert/verwahrt werden muss (dafür fallen Kosten an, die in aller Regel an den Kunden weitergegeben werden), preisen viele Broker ein zusätzliches Verwahrentgelt aus. Dieses beträgt aktuell (Stand Juni 2025) 0,025% + Umsatzsteuer auf den Bestand pro Monat.

Der Broker XTB stellt kein Verwahrentgelt in Rechnung, solange das Gesamtdepot durchschnittlich unter der Grenze von 250.000 Euro liegt (AUSZUG, alle Details immer im aktuellen Kosten- und Provisionsverzeichnis, Seite 12, Depotkosten).

Für die meisten Anleger bedeutet dies damit also: Keine Orderkommission und kein zusätzliches Verwahrentgelt für den Handel von Xetra-Gold! Ein deutlicher Vorteil für den Kauf von Xetra-Gold bei XTB!



Xetra-Gold als Sparplan

Anlegen mit Plan, also ein Sparplan, der regelmäßig neu investiert, ist auch mit Xetra-Gold möglich bei XTB. Du als Kunde legst den Sparplan einfach direkt in der Handelsplattform, der xStation 5 an. Nach Auswahl von Xetra-Gold wird noch die Ansparsumme festgelegt, zum Beispiel 50 oder 100 Euro. Auch die Häufigkeit der Anlage kann bei XTB gewählt werden, zum Beispiel monatlich.

Nach erfolgreichem Einrichten des Sparplans wird dann automatisch im gewünschten Rhythmus Xetra-Gold für dich gekauft. Auch hier gilt der Vorteil beim Broker XTB: kein Verwahrentgelt und keine Orderkommission für die allermeisten Anleger. Bis 100.000 Euro Handelsvolumen monatlich streicht XTB die Orderkommission komplett. Ein Verwahrentgelt würde nur greifen, wenn mehr als 250.000 EUR durchschnittlich als Depotwert bei XTB hinterlegt wäre.



Alternativen zu Xetra-Gold

Im Folgenden sind die wichtigsten Alternativen zu Xetra-Gold aufgelistet, unterteilt nach Art des Investments, je nachdem, ob Du physisch hinterlegtes Gold suchst, auf Preisbewegungen spekulieren willst oder lieber breit gestreut investieren möchtest.

Hierbei gilt: Die genannten Titel stellen keine Anlageempfehlung dar. Sie dienen lediglich zur beispielhaften Veranschaulichung.

Physisch hinterlegte Gold ETCs: Zu diesen gehört auch Xetra-Gold. Sie sind börsengehandelt und durch physisches Gold gedeckt. Gemeinsamkeiten mit Xetra-Gold : Börslich handelbar In Euro notiert In der Regel zu 100 % mit physischem Gold gedeckt Teilweise mit physischer Auslieferungsoption

: Beispiele für Gold ETCs : iShares Physical Gold ETC (Acc EUR) (EGLN.UK) Invesco Physical Gold ETC (USD) (SGLD.UK)

: Goldminen ETFs: Diese ETFs sind nicht direkt in Gold, sondern in Aktien von Goldförderunternehmen unterlegt. Vorteil : Chance auf höhere Renditen durch Unternehmensgewinne

: Chance auf höhere Renditen durch Unternehmensgewinne Nachteil : Höheres Risiko, da Kurs von Unternehmenszahlen abhängt

: Höheres Risiko, da Kurs von Unternehmenszahlen abhängt Beispiele für ETFs, die Goldminenaktien enthalten : L&G Gold Mining UCITS (Acc, EUR) (ETLX.DE) VanEck Gold Miners UCITS (Acc, EUR) (G2X.DE) iShares Gold Producers UCITS ETF (Acc EUR) (IS0E.DE)

: Derivate auf den Goldpreis: Beispielsweise in Form von Gold CFDs sind diese geeignet für kurzfristige Spekulationen auf den Goldpreis.



Wichtiger Hinweis: Der Handel mit CFDs ist nur für erfahrene Trader geeignet, da eine hohe Hebelwirkung zwar zu höheren Gewinnen, jedoch umgekehrt auch zu hohen Verlusten führen kann. Physisches Gold kaufen: Klassisch in Form von Goldbarren (z. B. 1g, 10g, 100g, 1oz) oder Goldmünzen. Vorteile : Kein Emittentenrisiko in Deutschland steuerfrei nach 1 Jahr Haltefrist (Stand 2025)

: Nachteile : Aufbewahrungskosten (Tresor, Schließfach) Aufschläge beim Kauf/Verkauf (Spread)

:



Zusammengefasst: Die Vor- und Nachteile von Xetra-Gold

Die Anlage in Xetra-Gold kann ein sinnvolles Investment für viele Anleger bedeuten, denn darüber wird eine Anlage in den Rohstoff Gold gewählt. Ein sogenanntes Klumpenrisiko, also ein zu großes Investment in nur einen Wert wie Gold, sollte aber eher nicht gewählt werden.

Der Grundsatz einer individuellen, sinnvollen Aufteilung des Gesamtkapitals gilt auch für Gold. Ob dabei ein Investment von 5, 10 oder 20% vom Gesamtkapital sinnvoll ist oder nicht, hängt von zahlreichen Faktoren ab und ist sehr individuell. Das Alter des Anlegers, der Anlagehorizont, die Höhe des Gesamtkapitals und auch die Risikoneigung (auch oft “Risikoappetit” genannt) spielen hierfür eine große Rolle.

Xetra-Gold eignet sich besonders für Anleger, die einen unkomplizierten Zugang zu Gold suchen und dabei von der Börsenliquidität profitieren wollen. Es kann ein sinnvoller Baustein zur Diversifikation im Portfolio sein, vor allem als Absicherung in Krisenzeiten.

Allerdings solltest du dir bewusst sein, dass Xetra-Gold keine Dividenden abwirft und stark vom Goldpreis abhängig ist, demnach auch von Marktstimmung, Zinssätzen, Inflation oder geopolitischen Ereignissen beeinflusst wird.



Mit XTB in Xetra-Gold investieren: Deine Vorteile im Überblick

Wenn du unkompliziert, kostengünstig und flexibel in Xetra-Gold investieren möchtest, ist der Online Broker XTB eine attraktive Wahl. Hier sind die wichtigsten Vorteile auf einen Blick:

Intuitive Plattform – auch mobil



Die benutzerfreundliche Oberfläche von XTB, sowohl im Web als auch in der App, ermöglicht dir den einfachen Zugang zum Gold-Investment – jederzeit und überall. Ob du einmalig kaufen oder regelmäßig sparen willst: Die Plattform ist auch für Einsteiger ideal. Quelle: xStation 5, Stand 12.06.2025

Die benutzerfreundliche Oberfläche von XTB, sowohl im Web als auch in der App, ermöglicht dir den einfachen Zugang zum Gold-Investment – jederzeit und überall. Ob du einmalig kaufen oder regelmäßig sparen willst: Die Plattform ist auch für Einsteiger ideal. Niedrige Kosten



Bei XTB fallen bis zu einem monatlichen Handelsvolumen von 100.000 Euro keine Orderkommissionen für Aktien, ETFs und ETCs an. Außerdem musst du kein zusätzliches Verwahrentgelt zahlen, solange das Gesamtdepot durchschnittlich unter der Grenze von 250.000 Euro liegt.



Das macht den Handel mit Xetra-Gold besonders attraktiv – gerade für langfristige Anleger, die Wert auf niedrige Nebenkosten legen.

Bei XTB fallen bis zu einem monatlichen Handelsvolumen von 100.000 Euro keine Orderkommissionen für Aktien, ETFs und ETCs an. Außerdem musst du kein zusätzliches Verwahrentgelt zahlen, solange das Gesamtdepot durchschnittlich unter der Grenze von 250.000 Euro liegt. Das macht den Handel mit Xetra-Gold besonders attraktiv – gerade für langfristige Anleger, die Wert auf niedrige Nebenkosten legen. Investieren per Sparplan möglich



Du kannst in Xetra-Gold bei XTB auch über einen Sparplan investieren – und so Schritt für Schritt ein Goldpolster aufbauen. Gerade in unsicheren Marktphasen ist das eine clevere Strategie, um langfristig Vermögen zu sichern.

Du kannst in Xetra-Gold bei XTB auch über einen Sparplan investieren – und so Schritt für Schritt ein Goldpolster aufbauen. Gerade in unsicheren Marktphasen ist das eine clevere Strategie, um langfristig Vermögen zu sichern. Breite Auswahl an Instrumenten



XTB bietet dir nicht nur Zugang zu Xetra-Gold, sondern auch zu einer breiten Auswahl an weiteren Rohstoff ETCs, Aktien, ETFs und CFDs – ideal, wenn du dein Portfolio diversifizieren willst.

