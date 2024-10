Das Formular W-8BEN - So zahlen Sie weniger Quellensteuer

Als Investor sind Sie verpflichtet, Steuern zu zahlen. Bei Investitionen in ausländische Unternehmen, also beispielsweise in US-Unternehmen, wird die sogenannte Quellensteuer erhoben. Erfahren Sie hier, was eine Quellensteuer ist und wie Sie mit dem W-8BEN Formular weniger Quellensteuer bezahlen können.

Was ist eine Quellensteuer? Eine Quellensteuer ist eine Steuer, die auf im Ausland erwirtschaftete Kapitalerträge, wie Dividendenzahlung aus dem Aktienhandel, Renditen und Zinsen, erhoben und direkt durch die Quelle der Auszahlung (z.B. Bank im Ausland) einbehalten wird. Sie wird direkt an den Quellenstaat, also das Land, in dem die Erträge erwirtschaftet und ausgezahlt wurden, abgeführt. In der EU ist dies zwischen den einzelnen Staaten durch ein Doppelbesteuerungsabkommen geregelt, sodass sich Privatanleger einen Teil der Quellensteuer durch die Steuererklärung zurückholen können. Jedes Land erhebt eine eigene Quellensteuer und bestimmt dabei die Höhe des Steuersatzes selbst. Die Höhe der Rückerstattung eines Teils der Quellensteuer ist ebenfalls nicht einheitlich geregelt und wird durch das jeweilige Quellenland bestimmt. Für Länder, mit denen Deutschland ein Doppelbesteuerungsabkommen hat und in denen der Quellensteuersatz nicht höher als 15% liegt, wird eine pauschale Verrechnung mit der deutschen Steuer vorgenommen. Bei anderen Ländern und Steuersätzen über 15% ist es notwendig, sich für eine anteilige Rückerstattung der Quellensteuer an das jeweilige Land zu wenden. Was ist das W-8BEN Formular? Die Quellensteuer auf in den USA erwirtschaftete Kapitalerträge beträgt 30%. Diese lässt sich jedoch durch den Antrag auf Reduzierung auf 15% senken. Dafür benötigen Sie das Formular W-8BEN. Es ist ein Formular, das von allen Privatanlegern genutzt werden kann, die keinen Steuerwohnsitz in den USA haben, keine US-amerikanische Staatsbürgerschaft besitzen und aus einer “US-Einkommensquelle” Geld beziehen, was unter anderem Dividendenzahlungen US-amerikanischer Unternehmen umfasst. Wer muss das W-8BEN Formular ausfüllen? Als Investor sind Sie nicht verpflichtet, dieses Formular auszufüllen. Sollten Sie jedoch Gewinne mit auf US-Unternehmen basierenden Instrumenten erwirtschaften, lohnt es sich wahrscheinlich, das W-8BEN Formular einzureichen. Wie reiche ich das W-8BEN Formular bei XTB ein? Das W-8BEN Formular ist im Kundenbereich Mein XTB über den Tab Mein Profil und dort in der Sektion Steuerinformationen und Formulare zu finden. Es wurde hier mit höchstmöglicher Benutzerfreundlichkeit vorbereitet, indem die meisten dafür benötigten Informationen bereits automatisch eingetragen sind, sofern diese entsprechend bei Ihrer Kontoerstellung angegeben wurden. Einige Daten (z.B. das Land Ihres Steuerwohnsitzes) müssen Sie hingegen selbstständig eintragen. Die smarte Art, Ihr Erspartes zu investieren Legen Sie Ihr Geld langfristig automatisiert an und wählen Sie aus über 450 ETFs Mehr erfahren Nachfolgend finden Sie noch eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, wie Sie das W-8BEN Formular finden und ausfüllen können: Schritt 1 Loggen Sie sich in den Kundenbereich Mein XTB mit denselben Anmeldedaten ein, die Sie für Ihr Handelskonto benutzen (E-Mail und Passwort), und klicken Sie auf den Mein Profil Tab. Schritt 2 Prüfen Sie noch einmal, ob alle Ihre persönlichen Daten in Ihrem Kundenkonto korrekt sind. Insbesondere die Angaben zu Ihrer Person müssen genau so angegeben sein, wie auf Ihrem Personalausweis oder anderweitigen Identitätsnachweis zu sehen ist (Großbuchstaben, Bindestriche, Umlaute usw.). Andernfalls kann Ihr Antrag aufgrund von Abweichungen abgelehnt werden. Sollten Sie hier Daten ändern wollen, nutzen Sie bitte die Ändern Funktion, die für jedes Segment separat zur Verfügung steht, und folgen Sie den weiteren Anweisungen. Bitte beachten Sie: Sollten Sie die Felder für Vor- und Nachname ändern müssen, werden Sie im Anschluss gebeten, einen Identitätsnachweis einzureichen, der die eingegebenen Änderungen bestätigt. Schritt 3 Begeben Sie sich zum Bereich Steuerinformationen und Formulare im Kundenbereich und füllen Sie das W-8BEN Formular aus. Beantworten Sie die Fragen zu Ihrer US-Steuersituation und stellen Sie noch einmal sicher, dass Ihre automatisch eingetragenen, persönlichen Daten korrekt sind. Füllen Sie dann die noch offenen Felder, z.B. bezüglich Ihres Steuerwohnsitzes aus. Nachdem Sie das Formular vollständig ausgefüllt haben, erhalten Sie einen Bestätigungscode via SMS. Schritt 4 Nach Abschicken des Formulars erhalten Sie zeitnah eine Bestätigung per E-Mail, die Sie darüber informiert, ob Ihr Antrag angenommen oder abgelehnt wurde.

FAQ Wenn ich das Formular heute ausfülle, ab wann werden meine Dividendenausschüttungen angeglichen? Die verringerte Quellensteuerrate auf Dividenden wird nach Einreichen des Formulars und Bestätigung dessen durch XTB zum Beginn des Folgemonats angerechnet. Wie lange gilt das W-8BEN Formular? (Wann muss ich es neu einreichen?) Das W-8BEN Formular ist drei Kalenderjahre gültig, ab Ende des Jahres in dem es eingereicht wurde. Das bedeutet beispielsweise, dass ein am 15. Juli 2022 eingereichtes W-8BEN bis zum 31. Dezember 2025 gültig ist, solange sich die persönlichen Daten des Investors nicht auf eine Art ändern, die ein erneutes Einreichen des Formulars notwendig machen würde (z.B. durch eine Verlegung des Steuerwohnsitzes in ein anderes Land). Bietet XTB eine Möglichkeit, das W-8BEN Formular vollständig online einzureichen? Ja, Sie können das Formular online im Kundenbereich Mein XTB unter dem Reiter Mein Profil finden. Ein schriftliches Einreichen des Formulars ist nicht notwendig, das Ausfüllen in unserem Online-Bereich ist vollständig rechtsgültig und entspricht den Anforderungen des IRS ( Steuerbehörde der USA). Sollten Sie aus welchen Gründen auch immer wünschen, das Formular in schriftlicher Form einzureichen, kontaktieren Sie bitte Ihren Account Manager oder unseren Kundenservice. Welche weiteren Schritte muss ich vornehmen, nachdem das W-8BEN Formular online ausgefüllt wurde? Werden Dividendenausschüttungen von da an automatisch zu der verringerten Steuerrate ausgezahlt? Die verringerte Quellensteuerrate wird nach Einreichen und Bestätigung des Formulars durch XTB automatisch ab Beginn des Folgemonats angepasst. Von da an werden Ihre Dividenden mit der verringerten Rate versteuert und es sind keine weiteren Handlungen durch Sie notwendig.

