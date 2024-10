Lesezeit: 7 Minute(n)

Wissen Sie, welche Branchen am meisten von Sportereignissen profitieren? Welche Länder und Unternehmen die größten sind in Europa? Könnte Deutschland der “Wirtschaftsmeister” in Europa sein? Wer könnte es noch sein? Wenn Sie an den Antworten auf diese Fragen interessiert sind, ist dieser Artikel genau das Richtige für Sie.

Einführung

Nach Abschluss der regulären Saison auf Vereinsebene in Europa ist es an der Zeit, sich mit Freunden und Familie zu treffen, um die Nationalmannschaft zu unterstützen. In diesem Jahr werden die Sportereignisse die Grundstimmung für den Sommer beeinflussen und die Fußball-Europameisterschaft, die bei uns in Deutschland stattfinden wird, wird eines davon sein.

Laut dem ifo Institut für Wirtschaftsforschung dürfte Deutschland eine zusätzliche Milliarde Euro durch ausländische Touristen einnehmen, dank der großen Anzahl von Fans, die zur EM anreisen werden. Gesamtwirtschaftlich betrachtet sei der Effekt jedoch gering. Das legen zumindest die Erfahrungen der Weltmeisterschaft 2006 nahe. Es wird erwartet, dass der Großteil Europas in diesem Jahr um 0,3 % wächst, ein langsameres Tempo als in anderen Ländern des gemeinsamen Raums.

Für die vierwöchige Veranstaltung, die vom 14. Juni bis zum 14. Juli stattfinden wird, sind 2,7 Millionen Eintrittskarten erhältlich. Die Hauptaustragungsorte Berlin, München, Köln, Dortmund, Düsseldorf, Frankfurt, Gelsenkirchen, Hamburg, Leipzig und Stuttgart werden eine Flut in- und ausländischer Besucher empfangen, was sich in einer erheblichen Steigerung der Einnahmen bestimmter Unternehmen niederschlagen wird.



Welche Branchen und Unternehmen könnten von der EM profitieren?

Die Austragung von Sportereignissen hat sowohl auf wirtschaftlicher als auch auf sozialer Ebene eine große Bedeutung. Millionen von Anhängern aus der ganzen Welt verfolgen die Spiele ihrer Mannschaften, und dieses Mal werden sie die Straßen in Deutschland überschwemmen, um ihre Nationalteams anzufeuern.

Lufthansa und Ryanair sind die beiden Fluggesellschaften, die in Deutschland einen hohen Marktanteil haben. Beide Unternehmen rechnen in den nächsten Monaten mit einem deutlichen Anstieg ihrer Einnahmen. Das irische Unternehmen Ryanair hat eine beispiellose Anfrage von Anhängern des Vereinigten Königreichs erhalten, sie dabei zu unterstützen, die Spiele ihrer Mannschaft zu besuchen. Ryanair hat darauf reagiert und im Zuge dessen neue Strecken und zusätzliche Flüge eingerichtet. Beim letzten Sportereignis, das in Deutschland stattfand, der Fußballweltmeisterschaft 2006, erzielten beide Unternehmen in den sechs Monaten nach dem Ereignis Aufwertungen von fast 50 %.

Auch Hotelketten erwarten für diesen Sommer Rekordzahlen. Accor und Marriott sind die beiden Unternehmen mit dem höchsten Marktanteil in Deutschland, gemessen an der Anzahl der Zimmer. Das Angebot des französischen Unternehmens Accor verzeichnete einen Anstieg von 40 %, während das nordamerikanische Unternehmen Marriott einen Zuwachs von etwas mehr als 30 % im Vergleich zu den sechs Monaten nach der Fußballweltmeisterschaft 2006 verbuchte. Airbnb, das ein paar Jahre später gegründet wurde, könnte eine weitere Alternative sein, die bei der Suche nach einer Unterkunft gefragt ist.

Ähnlich verhält es sich mit dem Brauereikonzern Anheuser-Busch InBev, dem am höchsten notierten Unternehmen des Sektors in einem Land mit einer langen Brautradition. Das belgische Unternehmen verzeichnete in den Monaten nach der Fußballweltmeisterschaft einen Gewinnzuwachs von 33 %. Dies könnte der Katalysator sein, der einen endgültigen Kurswechsel in einer Branche ermöglicht, die in den letzten Jahren rückläufige Umsätze verzeichnete.

Und schließlich sprechen wir über eine Dimension, die bei dieser Art von Veranstaltungen immer wichtiger wird: die Sportmode. Die Sportbekleidungsfirmen wie Nike, Adidas oder Puma werden die meisten unserer Idole bei dieser Europameisterschaft einkleiden, und sie haben nach Abschluss der Sportereignisse wichtige Gewinne erzielt. Unter ihnen ist das deutsche multinationale Unternehmen Adidas hervorzuheben, das nach der Fußball-Europameisterschaft 2016 und den Weltmeisterschaften 2018 und 2022 in den folgenden dreißig Tagen nach Ende des Wettbewerbs durchschnittlich 17 % zulegte.



Welches Land würde die Wirtschafts-EM gewinnen?

Um diese Frage zu beantworten, vergleichen wir die wichtigsten Wirtschaftsdaten aller Länder , die an dem Wettbewerb teilnehmen werden (außer England und Schottland, die wir unter Vereinigtes Königreich zusammengefasst haben), um herauszufinden, welches von ihnen der wirtschaftliche Gewinner der EM 2024 sein könnte.

Unter den verschiedenen Daten, die zu vergleichen sind, haben wir uns auf die folgenden konzentriert:

BIP-Wachstum in den letzten vier Jahren

BIP pro Kopf (angepasst an die Kaufkraft)

Arbeitslosenzahl

Lohn pro Stunde

Verschuldung im Verhältnis zum BIP

Wir haben uns für die gleiche Bewertungsmethode entschieden, die derzeit in Wettbewerben wie der Formel 1 oder dem Motorradsport verwendet wird, wo der Sieger 25 Punkte, der Zweite 18 Punkte und der Dritte 15 Punkte erhält. Von der vierten bis zur zehnten Position werden die folgenden Punkte verteilt: 12, 10, 8, 7, 4, 2 und 1.



BIP pro Kopf (bereinigt um die Kaufkraft)

Dieser Indikator teilt die Produktion auf alle Bürger eines Landes auf, so dass er die durch die Bevölkerungsgröße verursachten Störungen ausgleicht. Da er auf der Grundlage der Kaufkraftparität berechnet wird, werden außerdem die durch die Preisunterschiede verursachten Ungleichgewichte beseitigt. Wir könnten diese Variable mit dem BIP pro Kopf vergleichen, allerdings bereinigt um die Lebenshaltungskosten in jedem Land.

Die smarte Art, Ihr Erspartes zu investieren Legen Sie Ihr Geld langfristig automatisiert an und wählen Sie aus über 450 ETFs Mehr erfahren

Quelle: FMI. Eigene Ausarbeitung



An erster Stelle steht die Schweiz, wobei der Unterschied zum Rest der Länder sehr deutlich ist. Es folgen Dänemark, die Niederlande und Österreich. Spanien hat in den letzten Jahren mehrere Plätze verloren. Tatsächlich wurde das südeuropäische Land gerade von Slowenien überholt, und andere osteuropäische Länder könnten noch vor Ende dieses Jahrzehnts das Gleiche tun.



Höheres Wachstum in den letzten vier Jahren

Die osteuropäischen Länder sind die Hauptakteure in der folgenden Grafik, da sie in den letzten vier Jahren, also genau zu dem Zeitpunkt, als die letzte EM stattfand, ein höheres Wachstum als der Rest Europas verzeichneten. Diese Länder haben dank ausländischer Investitionen, des Marktzugangs, des Tourismus und der EU-Mittel einen enormen Produktionsanstieg erlebt. Sie haben auch von der Verlagerung der Industrie aus den südeuropäischen Ländern in die östlichen Länder profitiert, wo die Arbeitskosten niedriger sind und die Wachstumskapazität höher ist.



Hier sind es die wirtschaftlich größeren Länder, die ein geringeres Wachstum aufweisen. Besonders Deutschland liegt beim Wirtschaftswachstum derzeit weitab von seinen Konkurrenten, was darauf zurückzuführen ist, dass die Wirtschaft durch ihre Abhängigkeit von russischem Gas und Öl nach Kriegsbeginn stark belastet wurde.



Niedrigste Arbeitslosenquote

Dies könnte einer der Indikatoren sein, durch die Deutschland seit vielen Jahren im europäischen Vergleich besser dasteht. Während in der Europäischen Union einer von vier Arbeitslosen in Spanien lebt, weist Deutschland deutlich niedrigere Arbeitslosenzahlen auf. Auch bei der Jugendarbeitslosigkeit steht Deutschland vergleichsweise gut da. Es wird erwartet, dass sich diese positive Situation bis zum Ende des Jahres fortsetzt. Laut der Prognose der Europäischen Kommission vom letzten Frühjahr wird Deutschland das Jahr 2024 mit einer Arbeitslosenquote von etwa 3,2 % abschließen, die bis 2025 auf 3,0 % sinken könnte. Wir werden weiterhin eines der Länder mit der niedrigsten Arbeitslosigkeit in der gesamten Europäischen Union sein.

Die Schweiz und die osteuropäischen Länder verfügen im Allgemeinen über bessere Beschäftigungsdaten als Spanien, eine der von Wirtschaftswissenschaftlern und Zentralbanken am meisten geschätzten Messgrößen.

Quelle: Eurostat. Eigene Ausarbeitung

Höchster Stundenlohn

Die durchschnittlichen Jahresgehälter sind in den letzten Jahren sowohl in der Europäischen Union als auch in der Eurozone leicht gestiegen, allerdings nicht so stark, wie man es hätte erwarten können. Dies ist vor allem auf die Verzögerung bei der Produktivität zurückzuführen, insbesondere nach der weltweiten Finanzkrise, auch wenn sich das Wirtschaftswachstum zu erholen begann.



Geringste Verschuldung im Verhältnis zum BIP

Anhand dieser Daten können wir uns vorstellen, wie verschuldet ein Land ist. Je kleiner der Prozentsatz ist, desto höher ist die Zahlungsfähigkeit. Wenn der Schuldenanteil im Verhältnis zum BIP sehr hoch ist, steigt das Risiko, dass das Land nicht in der Lage ist, die Schulden zu bezahlen. Spanien ist eines der Länder mit den schlechtesten Ergebnissen in diesem Verhältnis, auch wenn es bereits das dritte Jahr in Folge einen Rückgang erlebt.

Die Gewinner-Länder der Wirtschafts-EM

Anhand der Ergebnisse in der Tabelle können wir bestätigen, dass der absolute Sieger der Wirtschafts-EM 2024 die Schweiz ist. Bis zum letzten "Match" konnte nur Dänemark in wirtschaftlicher Hinsicht mit der Schweiz mithalten, während die Niederlande den dritten Platz belegten.



Deutschland hat sich in diesem Wettbewerb gut geschlagen und konnte die Gruppenphase erfolgreich meistern. In unserer Rangliste liegt Deutschland im oberen Drittel der 24 Teilnehmer, deutlich besser als Länder wie Portugal und die Ukraine, die stark unter den Folgen des Krieges leiden.

Auswertung des EM-Wirtschaftsrankings

Quelle: Eigene Auswertung.



Lesen Sie unsere vollständige Analyse zur Wirtschafts-EM 2024.

Laden Sie den Bericht hier herunter: