Wie können NFP-Daten gehandelt werden?

Lesezeit: 2 Minute(n)

Die Non Farm Payrolls (kurz: “NFP”, zu deutsch: Arbeitsmarktdaten exklusive Landwirtschaft) aus den USA ist der wohl beliebteste Bericht bei Händlern. In diesem Artikel erklären wir, warum er so wichtig ist und geben Beispiele für Marktreaktionen, die tatsächlich in der Vergangenheit stattgefunden haben.

Wie können NFP-Daten gehandelt werden? Die Non Farm Payrolls (kurz: “NFP”, zu deutsch: Arbeitsmarktdaten exklusive Landwirtschaft) aus den USA ist der wohl beliebteste Bericht bei Händlern. In diesem Artikel erklären wir, warum er so wichtig ist und geben Beispiele für Marktreaktionen, die tatsächlich in der Vergangenheit stattgefunden haben.

NFPs - Herzschlag der US-Wirtschaft



Die Federal Reserve, die wichtigste Zentralbank der Welt, hat zwei Hauptziele: Eine niedrige und stabile Inflation sowie eine Vollbeschäftigung. Wenn Händler versuchen möchten, die zukünftigen Entscheidungen der Fed vorherzusehen, werfen sie zuerst einen Blick in den NFP-Bericht. Ein hohes Beschäftigungswachstum bedeutet eine niedrigere Arbeitslosenquote, wodurch inflationärer Druck entstehen kann. Deshalb ist ein hohes Beschäftigungswachstum in der Regel gut für den US-Dollar. Doch wie hoch sollte das Wachstum sein? Hier spielen die Prognosen eine wichtige Rolle und sollten im Vorfeld verglichen werden. Wie die Erwartungen der Märkte aussehen, erfahren Sie im Wirtschaftskalender unserer Handelsplattform xStation 5. Schauen wir uns ein paar Beispiele an.

Beispiel 1: Schwacher NFP-Bericht Ein Beschäftigungswachstum in Höhe von 138.000 wurde im NFP-Bericht für Mai 2017 veröffentlicht. Dies ist nicht unbedingt eine schlechte Zahl, aber sie war niedriger als vom Markt erwartet: Der Konsens sah einen Anstieg in Höhe von 182.000. Daher war ein geringerer Beschäftigungszuwachs für die Anleger eine Enttäuschung und führte zu einem schwächeren US-Dollar. Der EURUSD erholte sich davon recht schnell. Bitte beachten Sie, dass sich die dargestellten Daten auf vergangene Performance-Daten beziehen und kein zuverlässiger Indikator für die zukünftige Performance sind. Quelle: xStation 5

Beispiel 2: Starker NFP-Bericht Nach der Veröffentlichung des NFP-Berichts für Dezember 2018 ist das Gegenteil von Beispiel 1 eingetreten: Es wurde ein Beschäftigungswachstum von 184.000 erwartet. Das tatsächliche Wachstum lag jedoch bei mehr als 370.000 neuen Arbeitsplätzen. Dies führte dazu, dass der US-Dollar durch die Veröffentlichung des Berichts deutlich an Wert verlor und der EURUSD somit fiel. Bitte beachten Sie, dass sich die dargestellten Daten auf vergangene Performance-Daten beziehen und kein zuverlässiger Indikator für die zukünftige Performance sind. Quelle: xStation 5 Ohne Frage hat der NFP-Bericht erhebliche Auswirkungen auf das EURUSD-Währungspaar. Mit Hilfe der technischen Analyse können sich Anleger jedoch auf die Veröffentlichung des Berichts vorbereiten, um nach möglichen Setups für die Eröffnung Ihrer Position zu suchen. Devisen in der xStation 5 handeln

Jetzt Livekonto eröffnen oder zuerst im Demokonto testen Erobern Sie die Märkte mit einer preisgekrönten und leicht zu bedienenden Investment-App! Livekonto eröffnen Demokonto eröffnen

Aktie

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.

Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!





Risikohinweis



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 76% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.