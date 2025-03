Las acciones de CrowdStrike Holdings Inc. (CRWD.US) cayeron ayer (05.03.2025) un 6% tras una perspectiva de ganancias decepcionante por parte del líder en ciberseguridad. Esta caída resalta los desafíos en curso tras la interrupción de software del año pasado que colapsó millones de sistemas Windows a nivel mundial. Aunque la empresa presentó sólidos resultados en el cuarto trimestre del año fiscal 2025, con ingresos por encima de las expectativas, su previsión de rentabilidad para el año fiscal 2026 quedó significativamente por debajo de las proyecciones, lo que genera preocupaciones sobre su trayectoria de recuperación y su posición competitiva. Ingresos y Rentabilidad: CrowdStrike reportó ingresos de 1.060 millones de dólares en el cuarto trimestre, un aumento del 25% interanual y por encima de las expectativas de los analistas de 1.040 millones de dólares. La compañía logró un beneficio ajustado por acción (BPA) de 1,03 dólares, superando la estimación consensuada de 0,86 dólares. Los ingresos recurrentes anuales alcanzaron los 4.240 millones de dólares, lo que representa un crecimiento interanual del 23,5%, mientras que los nuevos ingresos recurrentes anualesneto fue de 224,3 millones de dólares, superando las expectativas de los analistas de 198 millones de dólares. A pesar de estos datos positivos, la empresa registró una pérdida neta GAAP de 92,3 millones de dólares en el trimestre, en comparación con una ganancia neta de 53,7 millones de dólares en el mismo período del año anterior. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Ganancias vs Estimaciones ​​de CrowStrike Fuente: Bloomberg Preocupaciones sobre la Guía para el FY2026: Para el primer trimestre del año fiscal 2026, CrowdStrike prevé ingresos de entre 1.100 y 1.110 millones de dólares, en línea con las expectativas. Sin embargo, su previsión de beneficio ajustado por acción (BPA) de 0,64-0,66 dólares queda muy por debajo del consenso de 0,96 dólares. La guía para el año completo muestra diferencias aún más significativas, con un ingreso operativo ajustado estimado entre 944,2 y 985,1 millones de dólares, por debajo de las expectativas de 1.030 millones de dólares. Además, su previsión de BPA ajustado de 3,33-3,45 dólares está muy por debajo de los 4,43 dólares proyectados por los analistas. Impacto de la Recuperación tras la interrupción de software: La empresa reveló costos por 21 millones de dólares relacionados con la interrupción del 19 de julio en el cuarto trimestre, elevando el total del año fiscal a 60,1 millones de dólares. La dirección anticipa 73 millones de dólares adicionales en gastos relacionados con la interrupción en el primer trimestre del año fiscal 2026, además de 43 millones de dólares asociados con programas de compromiso con los clientes lanzados para retenerlos tras el incidente. El CEO, George Kurtz, anunció que la empresa pondrá fin a estos programas de descuento, calificando el cuarto trimestre como el comienzo de una "historia de recuperación" y expresando confianza en que el crecimiento se acelerará en la segunda mitad del año fiscal 2026 a medida que "los descuentos únicos desaparezcan". Posición Estratégica y Panorama Competitivo: A pesar de los desafíos recientes, CrowdStrike mantiene su liderazgo en el mercado de ciberseguridad gracias a su plataforma Falcon, que emplea inteligencia artificial para ofrecer protección integral contra amenazas sofisticadas. Su modelo de suscripción Falcon Flex sigue ganando impulso, impulsando la adopción acelerada de módulos entre los clientes. Las cuentas que han adoptado el modelo Falcon Flex ahora representan un valor total de acuerdos de 2.500 millones de dólares, lo que supone un aumento secuencial del 93% desde los 1.300 millones de dólares en el tercer trimestre. Sin embargo, la competencia con SentinelOne se está intensificando, y algunos analistas sugieren que esta empresa podría ser la mayor beneficiaria de la interrupción sufrida por CrowdStrike, ya que algunos clientes están reconsiderando a sus proveedores de ciberseguridad. Mercado Total Objetivo de CrowdStrike Fuente: Presentación de Resultados Financieros del Q4 FY2025 de CrowdStrike. Esta métrica permite estimar el valor total de los infresos que podría obtener la empresa en caso de captar el 100% de su mercado objetivo. Perspectiva de los analistas: Tras el informe de ganancias, varias firmas mantuvieron calificaciones positivas, pero expresaron preocupaciones sobre la rentabilidad a corto plazo. Wedbush reafirmó su calificación de Outperform, señalando que "CrowdStrike sigue siendo el estándar de oro en ciberseguridad y la interrupción ya es cosa del pasado." Por su parte, BofA Securities reiteró su calificación de Buy, destacando que "los resultados fueron sólidos", aunque advirtió sobre la desaceleración en la retención de ingresos netos y las dificultades para mantener el impulso en las ventas adicionales. Perspectivas Futuras: De cara al futuro, CrowdStrike atraviesa un período desafiante de recuperación mientras sigue invirtiendo en innovación, especialmente en capacidades de inteligencia artificial. El CEO, George Kurtz, destacó el creciente entorno de amenazas cibernéticas, señalando que los tiempos de irrupción de los hackers se han acelerado a solo 51 segundos, lo que genera una mayor demanda de soluciones de seguridad avanzadas. La compañía mantiene su compromiso de destinar al menos el 15% de sus ingresos a I+D, lo que indica un enfoque continuo en el liderazgo tecnológico a pesar de la presión sobre los márgenes a corto plazo. La dirección sigue confiando en alcanzar aproximadamente 10.000 millones de dólares en ingresos recurrentes anuales para el año fiscal 2031, impulsada por la creciente prioridad de la ciberseguridad en las organizaciones ante el aumento de la sofisticación de las amenazas y las tensiones geopolíticas. Valoración de las acciones de CrowdStrike Basándonos en nuestro análisis de CrowdStrike y las tablas de sensibilidad proporcionadas, hemos desarrollado proyecciones que incorporan diversos escenarios de crecimiento. Supuestos Clave del Modelo DCF (Flujo de Caja Descontado) Tasa de crecimiento de ingresos: 27,0-28,0% en el período inicial

Margen operativo: 25,0-26,0%

Crecimiento terminal de ingresos: 4,0%

Costo de capital promedio ponderado (WACC) terminal: 9,5%

Precio actual de la acción: 365,44 USD Análisis de Sensibilidad del DCF Nuestro análisis muestra la dinámica de valoración de CrowdStrike bajo diferentes escenarios operativos: Con una tasa de crecimiento de ingresos del 27,0% y un margen operativo del 25,0%, el modelo indica un valor justo de 330,94 USD.

Aumentando la tasa de crecimiento de ingresos al 28,0% y el margen operativo al 26,0%, el valor implícito sube a 369,92 USD, lo que sugiere un potencial alcista del 1,2% respecto al nivel actual. El análisis de sensibilidad del valor terminal, considerando distintas combinaciones de WACC y tasas de crecimiento, muestra que: Con un crecimiento terminal de ingresos del 4,0% y un WACC del 9,5%, el valor justo es de 330,94 USD.

Optimizando el crecimiento terminal al 4,2% y reduciendo el WACC al 9,3%, el valor implícito aumenta a 350,53 USD. Fuente: Bloomberg Finance LP, XTB Research. Fuente: Bloomberg Finance LP, XTB Research. Recomendaciones sobre las acciones de CrowdStrike Las acciones de CrowdStrike cuentan con 55 recomendaciones, de las cuales 40 son de "compra" con un precio objetivo máximo de 475 USD, 13 son de "mantener" y 2 son de "vender" con el precio mínimo de 185 USD. El pronóstico promedio del precio de las acciones a 12 meses es de 413,05 USD, lo que implica un potencial alcista del 13,1% respecto al precio actual. Análisis Técnico de las acciones de CrowdStrike (Intervalo Diario) Las acciones de CrowdStrike están actualmente por encima del nivel de retroceso de Fibonacci del 38,2% , lo que coincide con la media móvil simple de 100 días (SMA).

, lo que coincide con la media móvil simple de 100 días (SMA). Los osos (vendedores) buscarán probar la media móvil simple de 200 días en 333,33 USD, con un objetivo en el nivel de retroceso de Fibonacci del 61,8% en 297,79 USD.

Para que los toros (compradores) recuperen el control, deberán recuperar rápidamente la media móvil simple de 50 días en 386,18 USD, con un objetivo en el nivel de retroceso de Fibonacci del 23,6%.

El RSI (índice de fuerza relativa), después de un período de consolidación, está en camino de crear una divergencia bajista con mínimos y máximos más bajos, mientras que el MACD sigue ampliándose en una tendencia a la baja. Cotización de las acciones de CrowdStrike

El contenido que se presenta en la sección de FORMACIÓN sólo tiene fines informativos, educativos y de apoyo para utilizar la plataforma. El material presentado, incluyendo los análisis, precios, opiniones u otros contenidos, no es una recomendación de inversión o información que recomiende o sugiera una estrategia de inversión ni se incluye en el ámbito del asesoramiento en materia de inversión recogido en la Ley 6/2023 de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión (artículo 125.1 g). Este vídeo se ha preparado sin tener en cuenta las necesidades del cliente ni su situación financiera individual.

XTB no aceptará responsabilidad por ningún tipo de pérdidas o daños, incluyendo, entre otros, cualquier lucro cesante, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o dependencia de la información incluida en este vídeo. XTB S.A. no es responsable de las acciones u omisiones del cliente, especialmente por la adquisición o disposición de instrumentos financieros, realizados con base en la información que contiene este vídeo.

El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo.

Copyright © XTB S.A. Todos los derechos reservados. Está prohibido copiar, modificar y distribuir este vídeo sin el consentimiento expreso de XTB S.A.