Acción de la semana: Schneider Electric como base silenciosa de la revolución de la IA

La carrera por la inteligencia artificial suele presentarse como una competencia por chips más potentes, mejores modelos y centros de datos más grandes. En el centro de esta narrativa están empresas como NVIDIA, Microsoft y Alphabet, que construyen directamente la columna vertebral computacional de esta nueva era.

Sin embargo, esta es solo una parte de la historia. Cada modelo de IA, cada clúster de GPU y cada centro de datos dependen en última instancia de un recurso fundamental: la energía. Sin un suministro eléctrico estable, sistemas de distribución, refrigeración e infraestructura de control, incluso los chips más avanzados se vuelven inútiles.

Aquí es donde entra Schneider Electric.

La compañía no diseña semiconductores ni desarrolla modelos de IA. En su lugar, construye la capa de infraestructura física y digital que permite que esta tecnología funcione a escala industrial.

El auge de la IA se traduce para Schneider no en demanda de potencia computacional, sino en demanda de energía y de los sistemas que la entregan, controlan y optimizan.

Por esta razón, Schneider Electric puede considerarse uno de los beneficiarios más importantes —aunque indirectos— de la revolución de la IA: una empresa que no está en el centro del escenario, pero sí en el núcleo de su base física.

Qué es realmente Schneider Electric

Para entender Schneider Electric correctamente, conviene pensarlo en términos simples. Es una empresa que ayuda a llevar energía donde se necesita y luego controla cómo se utiliza esa energía.

Sus soluciones están presentes en edificios, fábricas, centros de datos e infraestructuras urbanas. En la práctica, esto incluye desde sistemas de distribución eléctrica y equipos de alimentación hasta software que monitoriza y gestiona el consumo energético en tiempo real.

El punto clave es que Schneider no vende solo dispositivos individuales. Combina hardware, software y servicios en un sistema integrado.

Como resultado, el cliente no compra un producto, sino una solución completa que hace que las operaciones sean más baratas, eficientes y fiables.

Esto tiene una implicación empresarial importante: vender un dispositivo genera ingresos puntuales; vender un sistema completo genera relaciones a largo plazo, servicios adicionales e ingresos recurrentes.

En términos simples, el modelo de Schneider Electric se divide en tres elementos:

hardware , que proporciona la infraestructura física;

software , que la controla y optimiza;

servicios, que la mantienen y mejoran continuamente.

Esta combinación convierte a la empresa no solo en un proveedor de hardware, sino en un socio de infraestructura a largo plazo.

De dónde obtiene ingresos Schneider Electric

Schneider Electric opera en cuatro mercados principales:

Edificios: oficinas, hoteles, centros comerciales y otros inmuebles comerciales. Aquí ofrece sistemas para gestionar el consumo energético y mejorar la eficiencia. Centros de datos y redes: el segmento de mayor crecimiento actualmente. Cada proyecto de IA requiere infraestructura más avanzada y más intensiva en energía. Industria: empresas manufactureras que invierten en automatización y digitalización para mejorar productividad y eficiencia. Infraestructura: sistemas eléctricos, redes de transmisión y proyectos de modernización a gran escala.

Schneider no depende de un solo segmento. Todos contribuyen al crecimiento y aportan diversificación.

Sin embargo, hoy el mayor impulso proviene claramente de los centros de datos, que crecen más rápido que el resto del negocio y están directamente impulsados por la IA.

IA y centros de datos como motor principal de crecimiento

El mayor impulsor del crecimiento actual de Schneider Electric es la rápida expansión de la inversión en centros de datos.

Aquí es donde la IA deja de ser un concepto abstracto y se convierte en infraestructura física que debe operar en el mundo real.

Cada modelo de IA —de Microsoft, Amazon o Google— requiere una enorme potencia computacional. Esa potencia debe ser entregada por centros de datos, que a su vez necesitan electricidad estable, sistemas de refrigeración y herramientas de gestión de infraestructura.

Este es exactamente el ámbito de Schneider.

La empresa no monetiza modelos de IA ni chips. Monetiza el hecho de que estos sistemas deben funcionar de forma continua, a escala y bajo una demanda energética extremadamente alta.

Cada nuevo centro de datos requiere un ecosistema energético completo: sistemas de respaldo, distribución eléctrica, refrigeración y software de gestión.

A medida que los sistemas de IA se vuelven más avanzados, la densidad energética dentro de los centros de datos aumenta, lo que impulsa directamente la demanda de soluciones de Schneider.

Y no es un efecto puntual: la inversión en IA es multianual, lo que distribuye la demanda de infraestructura energética durante muchos años.

Además, una parte significativa del crecimiento proviene de actualizaciones y ampliaciones de centros existentes.

Resultados financieros

En 2025, Schneider Electric mostró una combinación de crecimiento estable y rendimiento financiero de alta calidad.

Los ingresos superaron los 40.000 millones de euros, con un crecimiento orgánico cercano al 10% interanual. Esto es notable para una empresa de este tamaño.

La rentabilidad también mejoró. Los márgenes operativos se mantuvieron altos, lo que indica que la empresa no solo crece en ingresos, sino también en eficiencia.

El flujo de caja libre alcanzó un récord de 4.600 millones de euros, una señal clave de calidad empresarial.

El principal motor del rendimiento fue el segmento de gestión energética, especialmente los centros de datos, donde el impacto de la IA fue más fuerte.

Geográficamente, Norteamérica fue la región más sólida, con un crecimiento del 15% interanual, coincidiendo con la concentración de inversiones en IA y centros de datos.

En conjunto, los resultados de 2025 muestran a Schneider como una gran empresa industrial con bases estables y un motor adicional de crecimiento impulsado por la infraestructura digital.

Riesgos y oportunidades futuras

Aunque Schneider Electric se beneficia del fuerte impulso inversor en IA y centros de datos, el futuro no es unidimensional.

Riesgos principales:

Naturaleza cíclica de la inversión en infraestructura.

Dependencia creciente del segmento de centros de datos.

Competencia fuerte (Siemens, ABB).

Oportunidades clave:

Europa busca independencia tecnológica y energética.

Desarrollo de centros de datos locales y modernización de infraestructuras.

Crecimiento de centros de datos medianos y regionales.

Mayor peso de software y servicios, que reduce la ciclicidad.

Schneider se sitúa en la intersección de varios megatendencias: IA, electrificación, digitalización e independencia tecnológica europea.

Valoración

Presentamos una valoración de Schneider Electric utilizando un modelo de flujo de caja descontado (DCF). Debe enfatizarse que esta valoración es únicamente informativa y no debe interpretarse como una recomendación de inversión ni como una valoración precisa.

Schneider Electric es un líder global en tecnologías de gestión energética y automatización, beneficiándose de tendencias estructurales de largo plazo como la digitalización, la electrificación, la inteligencia artificial y el aumento de la inversión en centros de datos e infraestructura eléctrica. La compañía combina hardware, software y servicios, lo que le permite generar flujos de caja estables y una proporción creciente de ingresos recurrentes.

La valoración se basa en un escenario central de ingresos y beneficios proyectados, incorporando un crecimiento continuo en centros de datos, infraestructura y automatización industrial. Las hipótesis sobre el coste de capital (WACC) y el crecimiento a largo plazo son conservadoras y reflejan un perfil empresarial estable pero aún en expansión.

Basándonos en el precio actual de la acción de 270 euros y una valoración DCF de 305 euros, el potencial alcista estimado es de aproximadamente 13%. Esto indica un margen moderado pero positivo, respaldando la visión de Schneider Electric como una empresa de alta calidad que combina la estabilidad de un gran negocio industrial con exposición a megatendencias tecnológicas de largo plazo.

Perspectiva del gráfico

Al observar el comportamiento del precio de la acción de Schneider Electric durante el periodo analizado, se aprecia una tendencia alcista clara, estable y bien estructurada a pesar de correcciones periódicas.

A largo plazo, la acción se mueve en un patrón de máximos y mínimos crecientes, lo que indica una dominancia sostenida de los compradores. Las correcciones que se produjeron en el camino fueron en su mayoría de naturaleza técnica y no alteraron la dirección general de la tendencia.

El gráfico también muestra un apoyo gradual de las medias móviles, que con el tiempo se alinean en una configuración típica de una tendencia alcista. Los retrocesos hacia estos niveles fueron utilizados con frecuencia por el mercado como oportunidades de entrada, reforzando aún más la tendencia.

Desde una perspectiva fundamental, esta estructura es coherente con el rendimiento de la compañía. Schneider Electric opera en un entorno de creciente demanda de energía, automatización e infraestructura de centros de datos, lo que se traduce en una demanda estable y sólidas perspectivas de crecimiento de ingresos.

Es especialmente importante que la apreciación del precio no esté impulsada por un único factor, sino por varias tendencias paralelas, incluyendo el desarrollo de la inteligencia artificial, la modernización de las redes eléctricas y la digitalización de la industria y los edificios.

La combinación de estos factores implica que el gráfico refleja no solo una mejora del sentimiento del mercado, sino también un fortalecimiento gradual de una historia de crecimiento a largo plazo.

Fuente: xStation5