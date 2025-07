Acción del mes: Adidas está batiendo a Nike

¿Está Adidas batiendo a Nike en los últimos trimestres a pesar de los aranceles? Las acciones de Adidas (ADS.DE) caen un 11% en este 2025 a pesar de que las cuentas de la compañía están repuntando con fuerza. Los inversores están pendientes del contexto arancelario y la debilidad del sector tanto en China como en Estados Unidos. Sin embargo, el buen momentum de marca podría sorprender al mercado.

La debilidad del sector sigue presente En Estados Unidos, los consumidores están reduciendo sus gastos en moda deportiva, y eso lo está notando el sector. Desde finales del 2023 la tendencia es negativa y a esto hay que sumarle la debilidad que también se enfrenta en China. Por su parte, en China ya vemos marcas que están consiguiendo crecimiento sanos, como Adidas. Mientras, Nike sigue en caída libre, a la vez que Lululemon enfrenta una ralentización del crecimiento. Esto está provocando que otras compañías también estén teniendo problemas para desarrollar sus marcas, como VF con Vans. Esto afecta también a los márgenes, aunque ahí Nike sigue siendo capaz de mantener un margen operativo estable. Adidas está consiguiendo incrementarlos gracias al apalancamiento operativo y el crecimiento de los ingresos. El modelo de negocio de Adidas Adidas divide su negocio en tres segmentos: Zapatillas: es el segmento más relevante para la compañía, con alrededor del 60% de los ingresos, y es la que marca el ritmo del resto de segmentos. Actualmente los lanzamientos más exitosos son las Samba o las Gazelle, que se están beneficiando de las economías de escala. Otros lanzamientos muy exitosos han sido las Predator o las F50 en fútbol, mientras que las Adizero y las Ultraboost en running. El segmento apenas ha crecido un 1,5% anualizado desde finales del 2018, aunque en el primer trimestre de este 2025 despuntaron un 17% y parece que empieza a ganar momentum.

Ropa: centrada en la moda deportiva y urbana. Se nutre de las tendencias del segmento de zapatillas. Este segmento no ha crecido apenas desde 2018, mientras que en el primer trimestre creció un 8% interanual. Representa alrededor del 30% de los ingresos.

Equipamiento: es la línea menos relevante y es un complemento de ingresos a los dos principales segmentos. Es el que mayor crecimiento ha tenido desde 2018, con un crecimiento anualizado de más del 5%. Sin embargo, sigue teniendo poco impacto en las cuentas de Adidas

Canales de venta y producción de Adidas Adidas está muy focalizada en seguir desarrollando el canal de venta a minoristas a través de otras compañías, como puede ser JD Sports. Ante esto, Adidas sigue luchando por ubicarse en los mejores lineales, algo que ha conseguido frente a un Nike que había estado siguiendo la estrategia contraria. Por su parte, Adidas ha conseguido mantener los ingresos del canal propio, a pesar de la considerable reducción de las tiendas propias de concepto desde 2016. En cuanto a la producción, Adidas externaliza toda su producción en terceros países, con Vietnam, Indonesia y China como principales países. Estos copan el 27%, 19% y 16% de la producción total. En el contexto actual, esto supone una amenaza seria ya que el incremento arancelario provocará un incremento de los costes para la compañía. Valoración de las acciones de Adidas El crecimiento que ha tenido Adidas en los últimos años ha sido decepcionante, ya que tan solo ha sido del 1,6% desde 2016 y los ingresos prácticamente no han crecido desde 2023. Esto provocó que las cifras de beneficios sufrieran con un deterioro de márgenes. El apalancamiento operativo tuvo un gran impacto a la baja, con los costes de distribución y publicidad incrementándose considerablemente con respecto a los ingresos. En 2024 la situación se dio la vuelta y en el primer trimestre de este 2025 el crecimiento de los ingresos fue del 12,7%, mientras que el beneficio por acción fue del 154,1%. Por ello, estimamos que Adidas puede experimentar un crecimiento de los ingresos del 8,8% anualizado en los próximos 5 años. Pensamos que el margen también se expandirá, aunque no demasiado por el potencial incremento de la mano de obra en los territorios donde produce y el impacto de los aranceles. Para la valoración de las acciones de Adidas hemos realizado un descuento de flujos de caja con una tasa de descuento del 10% y un crecimiento perpetuo del 4%. Por su parte, la valoración por múltiplos ha sido con un EV/EBIT de 21 veces. Esto nos da un potencial de apenas el 7% en el descuento de flujos para las acciones de Adidas, mientras que con la valoración por múltiplos no hay potencial. Seguimos abiertos a revisiones del precio objetivo dada las continuas mejoras de guidance de la compañía en el 2024, pero preferimos ser cautos al inicio. ¿Cómo comprar acciones de Adidas? Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden encontrar acciones de Adidas para invertir en la compañía. Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, nuestros usuarios pueden crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.

