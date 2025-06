Las acciones de Nike (NKE.US) se dispararon en las negociaciones de despu茅s del cierre de mercado cuando la compa帽铆a present贸 sus resultados del cuarto trimestre fiscal del 2025 y del a帽o completo. A pesar de que el impacto inicial fue negativo, en la conferencia de analistas las acciones comenzaron a despuntar un 10%. 驴Cu谩les son las claves de los resultados de Nike? 聽 Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app m贸vil Descarga la app m贸vil Cifras clave de los resultados de Nike del 4T2025 y del 2025 Ingresos 4T2025: 11.097 millones de d贸lares, -12% frente al 4T2024 y +3,5% frente a lo esperado Beneficio por acci贸n 4T2025: 0,14$, -86%聽frente al 4T2024 y +7,7% frente a lo esperado Ingresos en Norteam茅rica 4T2025: 4.703 millones de d贸lares, -11% frente al 4T2024 Ingresos 2025: 46.309 millones de d贸lares, -10% frente al 2024聽 Beneficio por acci贸n 2025: 0,14$, -42%聽frente al 2024 Ingresos en Norteam茅rica 2025: 19.572 millones de d贸lares, -9% frente al 4T2024 聽 Resumen de Nike Se encuentra en una situaci贸n complicada, donde a nivel sectorial tanto en Estados Unidos como en China vemos debilidad de la demanda. El mayor problema es el interno, donde se enfrenta a exceso de inventario fuera de temporada que probablemente terminar谩 de liquidar al final de la primera mitad de su 2026 fiscal. Nike est谩 implantando su plan 鈥淲in now鈥, que consiste en mayor innovaci贸n, mejor storytelling y uso de la publicidad, adem谩s de la reducci贸n de los descuentos. Sobre todo, el mejor punto es de nuevo la colaboraci贸n cercana con los minoristas para distribuir sus productos, posicion谩ndolos en los mejores estantes y conocer mejor la demanda de los consumidores. Los acontecimientos m谩s recientes son subidas de precios en sus productos y la vuelta a Amazon despu茅s de salir en 2019. Pensamos que la compa帽铆a sigue disfrutando de una fuerte imagen de marca que le permitir谩 recuperar la confianza de los consumidores.聽 聽 Opini贸n del Equipo de An谩lisis de XTB Espa帽a sobre los resultados de Nike Nike bate expectativas pero muestra un deterioro de sus marcas Los resultados de Nike se encontraron ligeramente por encima de las expectativas, aunque sigue mostrando el deterioro que han experimentado las marcas de la compa帽铆a. Nos llama la atenci贸n la ca铆da de los ingresos de Jordan, -16% en el a帽o completo, as铆 como la de Converse, que experiment贸 una ca铆da de los ingresos del 19% en el a帽o completo y del 26% en el 煤ltimo trimestre.聽 聽 El plan de reducci贸n de inventario contin煤a El plan de reducci贸n de inventario contin煤a, aunque en balance aparezca una cifra similar a la del a帽o pasado debido al lanzamiento de los nuevos productos. En concreto, en todos los mercados se est谩 poniendo concentraci贸n para reducir los niveles de inventarios a trav茅s de descuentos, lo que est谩 da帽ando los m谩rgenes. Adem谩s, los costes de marketing aumentaron un 15% en el 煤ltimo trimestre, lo que demuestra que la directiva est谩 dispuesta a asumir ca铆das de los m谩rgenes en el corto plazo para recuperar la atenci贸n de los consumidores. La compa帽铆a sigue estimando que el inventario se habr谩 limpiado para finales del primer semestre de su 2026 fiscal, lo que significa que para finales de este a帽o su plan deber铆a haber tenido 茅xito. A partir de esa fecha, esperamos que Nike comience a experimentar una mejora de la demanda y una recuperaci贸n, aunque la directiva se muestra conservadora para el a帽o completo.聽 聽 Nuevo enfoque de su plan "Win Now" Pensamos que el nuevo enfoque de Nike de centrarse en potenciar los deportes a trav茅s de sus deportistas le permitir谩 mejorar de nuevo su imagen de marca frente a los consumidores. Esto ya se est谩 viendo en la diferencia de desempe帽o entre los segmentos de performance (deportes) y moda deportiva. El primero est谩 comenzando a reportar crecimientos, principalmente impulsado por el ramo de running y las Vomero 18, mientras que el segundo sigue reportando ca铆das de ingresos. Tambi茅n en el lanzamiento de sus zapatillas de baloncesto A-ONE, que se acabaron en la web de Norteam茅rica en 3 minutos.聽Creemos que para que Nike pueda vender moda deportiva, primero tiene que estar en la mente del consumidor como primera marca de deportes. Adem谩s, la compa帽铆a incrementar谩 su plantilla de especialistas de marketing minorista as铆 como de mejora visual de sus productos en las tiendas.聽 聽 El plan anti-aranceles impulsa las acciones de Nike Pensamos que el principal motivo de despegue de las acciones de Nike fue el nuevo plan de reorganizaci贸n de suministro. El 16% de las zapatillas de Nike provienen actualmente de China, mientras que la compa帽铆a espera que esta cifra baje del 10% para finales de su a帽o fiscal. Esto lo har谩 a trav茅s de una reorganizaci贸n de la producci贸n en otros pa铆ses del mundo. Por otro lado, est谩 negociando tanto con proveedores como con minoristas la distribuci贸n del impacto de esos aranceles. En total, Nike espera que el impacto para su a帽o 2026 fiscal sea de 1.000 millones de d贸lares, lo que equivaldr铆a a un incremento del 3% de los costes de bienes vendidos de este a帽o (manteniendo todo constante). Esto supondr谩 un impacto de 75 puntos b谩sicos en su margen bruto.聽 En definitiva, aunque en el corto plazo Nike seguir谩 sufriendo, est谩 plantando las semillas para un futuro m谩s s贸lido. 聽 Las acciones de Nike caen un 15% en este 2025 聽 Fuente: Plataforma de XTB 聽 聽 驴C贸mo comprar acciones de Nike? Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB,聽nuestros usuarios pueden encontrar acciones de Nike para invertir en la compa帽铆a.聽Al igual que ocurre con el resto de聽ETFs聽o聽acciones聽de nuestra cartera,聽los primeros 100.000 euros de negociaci贸n mensual no tienen comisi贸n de compra ni de venta.聽Adem谩s, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a trav茅s de nuestros聽planes de inversi贸n, una funcionalidad que permite combinar distintos t铆tulos, programando las aportaciones de manera peri贸dica y eligiendo tanto el importe como el plazo o m茅todo de pago. En concreto, nuestros usuarios pueden crear su plan de inversi贸n a partir de tan s贸lo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes. 聽 聽

El contenido que se presenta en la secci贸n de FORMACI脫N s贸lo tiene fines informativos, educativos y de apoyo para utilizar la plataforma. El material presentado, incluyendo los an谩lisis, precios, opiniones u otros contenidos, no es una recomendaci贸n de inversi贸n o informaci贸n que recomiende o sugiera una estrategia de inversi贸n ni se incluye en el 谩mbito del asesoramiento en materia de inversi贸n recogido en la Ley 6/2023 de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversi贸n (art铆culo 125.1 g). Este v铆deo se ha preparado sin tener en cuenta las necesidades del cliente ni su situaci贸n financiera individual.

XTB no aceptar谩 responsabilidad por ning煤n tipo de p茅rdidas o da帽os, incluyendo, entre otros, cualquier lucro cesante, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o dependencia de la informaci贸n incluida en este v铆deo. XTB S.A. no es responsable de las acciones u omisiones del cliente, especialmente por la adquisici贸n o disposici贸n de instrumentos financieros, realizados con base en la informaci贸n que contiene este v铆deo.

El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros y cualquier persona que act煤e sobre esta informaci贸n lo hace bajo su propio riesgo.

Copyright 漏 XTB S.A. Todos los derechos reservados. Est谩 prohibido copiar, modificar y distribuir este v铆deo sin el consentimiento expreso de XTB S.A.