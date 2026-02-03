Acción del mes: Nike está lista para despegar

Las acciones de Nike siguen languideciendo y los inversores aún no confían en la compañía. Sin embargo, nosotros pensamos que el mercado podría estar pasando por alto los brotes verdes que muestra la empresa. ¿Cuánto valen las acciones de Nike? Además, os recordamos que Nike es una de las empresas que forman parte de nuestra Selección de ideas.

Para leer la tesis completa puedes pinchar aquí.

Situación actual de Nike

Para leer un análisis del sector, puedes pinchar en el enlace que te hemos dejado arriba para ver la tesis completa. Sin embargo, resumidamente podemos decir que Nike sigue teniendo un peor comportamiento que el resto del sector.

En cualquier caso, esto no significa que la compañía haya experimentado una mejoría. A tipo de cambio constante, ya vemos un repunte del crecimiento de los ingresos de Ropa en los dos primeros trimestres de su 2026 fiscal, mientras que el segmento de minoristas ha experimentado un incremento del 5% al 8% en el primer y segundo trimestre. Esto demuestra que la compañía ha conseguido mejorar su relación con minoristas, algo que fue uno de los problemas a los que se enfrentaba. Por su lado, el canal digital sigue sufriendo considerablemente, con caídas de doble dígito, debido a la estrategia de liquidación de inventario pero de mantenimiento de precios en algunos mercados, como el estadounidense.

Dicho esto, Norteamérica está ya en una posición sana y los ingresos crecieron un 4% y un 9% a tipo de cambio constante en los dos últimos trimestres reportados, con un repunte de las ventas minoristas del 24% y el inventario ya limpio. El problema ahora reside en China, donde la debilidad es notable, pero es algo común al resto de marcas americanas y europeas en la región, donde las marcas asiáticas están ganando cuota de mercado.

¿Cómo va el plan Win Now?

Nike empezó a finales del 2024 un nuevo plan de medidas para volver a la senda del crecimiento llamado Win Now bajo el liderazgo del recién nombrado CEO Elliot Hill. La realidad es que este plan tiene unos objetivos similares a los que ya implantó la nueva directiva y consiste fundamentalmente en:

Aumento de la innovación: la compañía ha incrementado de manera importante el número de nuevos productos, renovando su gama y reduciendo la dependencia de los grandes modelos.

Reducción del inventario: Nike ha avanzado considerablemente en la limpieza de inventario hasta tal punto que en Estados Unidos y Europa ya está en niveles sanos. En Asia todavía hay mucho exceso, lo que está perjudicando a su imagen de marca. Nike ha tenido que ofrecer importantes descuentos para limpiar el inventario.

Recuperar la relación con las cadenas minoristas (Foot Locker, JD…): esto permite a la compañía tener una mejor visión de las tendencias de los consumidores, lo que tiene un impacto positivo en el inventario. Además, esto permitirá también colocarse en mejores lineales, lo que pensamos que es fundamental.

Mejorar el storytelling: poner al deportista en el foco de la innovación y centrándose en cada deporte por marca.

Además, el foco en este 2026 fiscal se pone en:

Volver a una experiencia premium del canal digital Nike Digital: la empresa está poco a poco reduciendo los descuentos en su canal digital, con Estados Unidos centrándose en las ventas a precio completo. Esto está causando fuertes caídas de los ingresos en el corto plazo (-14% interanual en su 2T2026), pero pensamos que es primordial para recuperar su imagen de marca.

Profundizar en las conexiones con el cliente: esto es algo que lleva tiempo en recuperar, pero viendo el comportamiento de las ventas en tienda física propia creemos que se está recuperando.

Fortalecer las relaciones con los partners (los minoristas ya comentados): Pensamos que se ha avanzado bastante (+8% interanual ventas minoristas 2T2026, sobre todo en Estados Unidos (+24% interanual ventas minoristas 2T2026).

Nuevas innovaciones de Nike

Nike está en pleno proceso de innovación y creemos que estas empezarán a tener éxito. Dos de las más recientes y reseñables son las ‘Nike Mind’ y la ‘Milano Jacket’. Las Nike Mind 001 y 002 son zapatillas que tienen unos soportes especiales (las bolas que se ven en la suela) que hacen que cuando pises toquen los nervios de tu pie de manera que te ayude a la concentración para antes del partido. Estos colores de las fotos se han agotado en Estados Unidos en el día de lanzamiento, mientras que en España las de abajo (001). Estas zapatillas no se usarán sólo para el pre partido, sino que los consumidores lo usarán para moda o concentración en otras tareas.

Por su parte, la Air Milano es una chaqueta con la tecnología Therma-FIT. Esta chaqueta permite a través de un mecanismo (como una especie de inflador pequeño) inflar la chaqueta en segundos, mientras que pulsando un botón se desinfla. Esto permite adaptar la chaqueta a la temperatura sin necesidad de grandes plumones. La llevará el USA Team en las olimpiadas de invierno, lo que nos parece un gran escaparate.

En definitiva, pensamos que Nike está en camino a empezar a tener un crecimiento sano, también ayudado por algunos catalizadores a corto plazo, como el mundial de fútbol del mes de junio.

Valoración de las acciones de Nike

Hemos elaborado tres escenarios posibles, con el volumen y el precio como variables clave, así como el coste de las ventas para calcular el valor de las acciones de Nike. El escenario base nos parece razonable y descuenta unos ingresos planos para el 2026, mientras que en el 2027 esperamos un despunte del 12%, principalmente impulsado por un aumento del volumen tras años de un mal comportamiento y gracias a un inventario más sano. Por su parte, descontamos un deterioro del margen en este 2026 a pesar de que en la primera mitad se ha mantenido estable, ya que creemos que los eventos deportivos que tendremos en los próximos meses supondrán un aumento del gasto en publicidad adelantados

El crecimiento anualizado de los ingresos en el escenario base hasta el 2030 es del 7,9%, mientras que el del beneficio operativo es del 23,4% gracias al apalancamiento operativo

Precio objetivo de las acciones de Nike

A través de un descuento de flujos de caja libre, nuestro precio objetivo para las acciones de Nike es de 94,8 dólares. Esto supone un potencial de más del 50% desde los precios actuales, lo que podría dejar una rentabilidad anualizada si se alcanzara el precio objetivo a 3 años del 15,1% y del 8,8% a 5 años.

¿Cómo comprar acciones de Nike?

Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden encontrar acciones de Nike para invertir en la compañía. Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, nuestros usuarios pueden crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.