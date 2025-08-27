Acciona podría comprar la filial australiana de Fletcher

Acciona estaría evaluando activamente la adquisición de la división de construcción en Australia que posee el grupo neozelandés Fletcher Building. La operación, que podría alcanzar los 500 millones de dólares australianos, se enmarca dentro de la estrategia de expansión de la compañía en Oceanía, región en la que opera desde hace 20 años. En la jornada de hoy, las acciones de Acciona y su filial, Acciona Energía, se disparan en la sesión de hoy del Ibex 35.

Acciona podría expandir su negocio en Oceanía

Este proceso de venta responde a la estrategia de Fletcher para centrarse en la producción y distribución de materiales, así como para reducir su endeudamiento tras varios ejercicios de pérdidas.

Por el momento, no hay acuerdo cerrado ni decisión definitiva por parte de Fletcher. Además de Acciona, otras compañías internacionales como Vinci y Gamuda también han mostrado interés. En este sentido, el director ejecutivo de Fletcher, Andrew Reding, ha confirmado el interés recibido y aclaró que aún no se ha tomado una decisión de venta definitiva, reiterando que se evaluará cuidadosamente el valor de cualquier propuesta antes de seguir adelante. No obstante, las colaboraciones previas entre Fletcher y Acciona en grandes proyectos en Nueva Zelanda fortalecen la lógica estratégica de una eventual adquisición.

¿Cómo puede ayudar este movimiento a Acciona?

Si la operación prospera, permitiría a Acciona consolidarse como uno de los principales contratistas de infraestructuras tanto en Nueva Zelanda como en Australia, regiones donde ya tiene un historial relevante. La noticia ha incrementado la especulación y el interés en el mercado neozelandés, pero por ahora no hay confirmación oficial de compra, solo que Acciona es una de las compañías mejor posicionadas para ello. Por el momento, la cotizada del Ibex 35 estudia la compra pero no se ha anunciado una adquisición firme de Fletcher.

En la jornada de hoy, las acciones de Acciona suben un 1,6% intradía en bolsa, mientras que su filial, Acciona Energía, de la que hoy se ha conocido que ha reorganizado su colaboración en The Blue Circle para controlar su cartera en Filipinas, Tailandia y Vietnam, duplica su rendimiento con una subida del 3,2%. En el acumulado del año, las acciones de Acciona se disparan un 55%, mientras que Acciona Energía suma una subida del 24%.

