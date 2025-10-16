Las acciones de saleDurante el Evento para Inversores de Dreamforce, Salesforce ha presentado un ambicioso pronóstico: la compañía espera que sus ingresos superen los 60 000 millones de dólares para el año fiscal 2030. Este objetivo supera la estimación de consenso de Wall Street de 58.370 millones de dólares y aún no incluye las ganancias anticipadas de la adquisición de Informatica por 8.000 millones de dólares, cuyo cierre se espera pronto. Como resultado, las acciones de Salesforce se están anotando una notoria subida del 8%.

¿Cómo es el nuevo plan de Salesforce?

En concreto, Salesforce proyecta una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) superior al 10 % entre los años fiscales 2026 y 2030, lo que destaca su sólido y estable potencial de expansión en los sectores de la nube y la inteligencia artificial. El nuevo marco a largo plazo de la compañía, conocido como "50 para el año fiscal 2030", busca lograr un total combinado del 50% del crecimiento de las suscripciones y el margen operativo no GAAP. Se trata de un plan a largo plazo que equilibra la expansión de los ingresos con una mayor rentabilidad, un factor crucial para la competencia de Salesforce con Microsoft y Oracle.

En el segundo trimestre, el segmento de Datos e IA de Salesforce generó 1.200 millones de dólares, lo que representa un aumento interanual del 120 %. La plataforma de IA Agentforce generó 440 millones de dólares en ingresos recurrentes anuales (ARR) y, según Salesforce, esta cifra podría triplicarse o incluso cuadriplicarse a medida que más clientes implementen la solución por completo.

Agentforce 360, la nueva versión global de la plataforma, integra todos los productos en la nube de Salesforce, lo que permite la automatización del flujo de trabajo, la optimización del servicio al cliente y el análisis de datos en tiempo real. En su última versión de Agentforce 360, Salesforce amplió su colaboración con Alphabet, integrando el chatbot Gemini de Google directamente en Atlas Reasoning Engine, el "cerebro" de Agentforce. Esta integración permite al sistema crear y gestionar agentes de IA avanzados capaces de automatizar procesos empresariales complejos. Por otro lado, la adquisición de Informatica por 8.000 millones de dólares marca otro paso estratégico hacia la combinación de la gestión de datos y la inteligencia artificial. Esta operación reforzará la experiencia de Salesforce en gobernanza de datos, automatización y modelos de toma de decisiones basados ​​en IA.

Tras el anuncio de la nueva previsión, las acciones de Salesforce se han disparado durante la sesión pese a que se mantienen con una caída de alrededor del 29% en lo que va de año.

Al mismo tiempo, las principales firmas de inversión mantuvieron sus perspectivas positivas:

KeyBanc – Sobreponderar, precio objetivo: 400$

Canaccord Genuity – Comprar, precio objetivo: 300$

BofA Securities – Comprar, precio objetivo: 325$

Wolfe Research – Superar el rendimiento, precio objetivo: 310$

Needham – Comprar, precio objetivo: 400$

Stifel – Comprar, precio objetivo: 300$

¿Salesforce en una nueva fase de crecimiento?

La próxima fase de expansión de Salesforce se basa en tres pilares estratégicos:

IA e Integración de Datos: fusión de Agentforce 360 ​​con Gemini y finalización de la adquisición de Informatica. Eficiencia Financiera: el marco "50 para el año fiscal 2030" y un programa de recompra de acciones de 7.000 millones de dólares. Crecimiento Orgánico: mantener una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) superior al 10% y alcanzar más de 60.000 millones de dólares en ingresos anuales para 2030.

Salesforce está entrando en una década en la que la inteligencia artificial se convertirá en el núcleo de su estrategia comercial, posicionando a la compañía como uno de los principales beneficiarios de la transformación digital global.

Cotización de las acciones de Salesforce

Fuente : Plataforma de XTB