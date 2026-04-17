- Las acciones de Allbirds, que en la jornada del miércoles llegaron a dispararse un 500%, corrigen y se anotan una caída cercana al 40%
- La compañía ha abandonado su tradicional negocio de calzado
- El mercado premia cualquier vínculo con la inteligencia artificial
- Las acciones de Allbirds, que en la jornada del miércoles llegaron a dispararse un 500%, corrigen y se anotan una caída cercana al 40%
- La compañía ha abandonado su tradicional negocio de calzado
- El mercado premia cualquier vínculo con la inteligencia artificial
La burbuja de la inteligencia artificial está más hinchada que nunca. AllBirds, una empresa que no tenía absolutamente nada que ver con la tecnología, y que se dedicaba a comercializar zapatillas sostenibles, ha anunciado que dejará de vender calzado para dedicarse a vender capacidad de cómputo a compañías que quieran entrenar modelos de IA.
Paremos un segundo a pensar.
Una compañía que había perdido más del 90% en bolsa desde máximos históricos, sin señales de revertir su tendencia, decide abandonar por completo su actividad original y hacer un all‑in en inteligencia artificial.
Días antes, la empresa anunciaba que vendía su negocio actual y que se endeudaría para adquirir las GPU más potentes del mercado con el objetivo de absorber la inversión de grandes compañías. Pero no han presentado una estrategia concreta, no han anunciado contratos con clientes, ni siquiera está claro si existen conversaciones reales con los supuestos interesados. ¿Es este el inicio del final de la burbuja de la inteligencia artificial?
Volatilidad máxima en Allbirds: de subir un 500% a caer un 40%
Al cierre de la jornada del miércoles, las acciones de Allbirds, ahora rebautizada como NewBird AI, llegaron a dispararse más de un 500% en bolsa únicamente con el cambio de nombre y el anuncio de su giro estratégico.
Se trata de una de las historias más surrealistas de Wall Street en los últimos años.
La expectación es máxima, casi tanto como la incertidumbre que rodea al valor. La volatilidad es extrema y el binomio rentabilidad‑riesgo es lo que más llama la atención, fruto de una apuesta a todo o nada en la inteligencia artificial.
Tras anunciar su intención de adquirir GPU de alto rendimiento para ofrecer capacidad de computación a hyperscalers como proveedor de GPU‑as‑a‑Service, la compañía sufrió ayer una corrección severa, borrando parte del entusiasmo inicial.
Como se observa en el gráfico, las acciones de Allbirds han experimentado una volatilidad gigantesca en los últimos dos días, con una caída cercana al 40% tras la subida explosiva previa. La expectación alrededor del valor es enorme, y para quienes estén dispuestos a navegar esta volatilidad, la compañía se convierte en una oportunidad única: una sola noticia puede hundir o disparar la cotización debido a su micro‑capitalización de apenas 90 millones de dólares.
NewBirdAI: una historia que refleja la expansión, y el riesgo, de la burbuja de IA
La transformación de Allbirds en NewBird AI ilustra hasta qué punto la burbuja de la inteligencia artificial sigue inflándose.
Una compañía nacida como emblema de sostenibilidad y diseño minimalista abandona por completo su sector para adentrarse en una actividad intensiva en energía, hardware y capital. ¿Es simplemente otro síntoma de una euforia creciente en torno a la IA o un movimiento estratégico capaz de redefinir el futuro de la empresa?
El episodio recuerda, en parte, a los ascensos fulgurantes de la burbuja puntocom, cuando bastaba anunciar un giro hacia “internet” para provocar subidas explosivas en bolsa.
¿Podrá Allbirds prosperar con su transformación?
El radical cambio de Allbirds pone de manifiesto la volatilidad y presión del actual ecosistema tecnológico. La marca, un referente de sostenibilidad, se reinventa como proveedor de infraestructura de la IA ante la necesidad de sobrevivir en un mercado que castiga a quienes no logran crecer.
La transformación en NewBirds AI ha sido premiada, inicialmente, por el mercado, pero el reto comienza ahora. Bajo su nuevo nombre, la compañía deberá demostrar que puede renacer como un actor relevante en uno de los sectores más competitivos y exigentes del mundo, donde incluso los grandes gigantes tecnológicos pueden ser castigados. ¿Podrá NewBird AI afrontar el desafío y salir victorioso?
Cómo invertir en Allbirds (NewBird AI) desde XTB
Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, los usuarios pueden acceder a Allbirds (BIRD.US), la compañía que está llevando a cabo una transformación radical para abandonar el negocio del calzado y reorientarse hacia la infraestructura informática para inteligencia artificial bajo su nuevo nombre NewBird AI.
Como ocurre con el resto de acciones y ETF disponibles en la plataforma, los primeros 100.000 euros de negociación mensual están libres de comisión, tanto en compra como en venta, lo que facilita operar con Allbirds / NewBird AI sin costes adicionales en los tramos iniciales de inversión.
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