Esta semana es una de las más importantes a nivel empresarial en Estados Unidos, dado que empieza la oleada de cifras trimestrales y anuales del 2025. En ese sentido, nosotros nos tenemos que centrar en 3 empresas en las que el mercado prestará especial atención. ¿Qué pasará con los resultados de Microsoft y Meta?

Los inversores están en alerta por las acciones de Microsoft, Meta o Apple

Este miércoles 28 de enero al cierre de mercado Microsoft y Meta presentarán sus cifras trimestrales y más allá de algunas particularidades, el mercado se fijará en una variable clave: el capex.

La clave para las acciones de Microsoft y Meta: el capex

Microsoft y Meta están desarrollando sus propios modelos de IA, que pueden tener un impacto muy positivo en sus cuentas y por tanto en sus acciones. El objetivo es que esta IA mejore sus servicios, ya sea a través de aplicaciones en la nube que permitan eficientar procesos a sus clientes, en el caso de Microsoft, como detectar mejor los patrones de uso de sus apps para saber en qué momento la aparición de un anuncio puede ser más relevante, en el caso de Meta. Sin embargo, el desarrollo de esta IA tiene una contrapartida muy importante y que también tiene un gran impacto en el negocio: las inversiones.

Las acciones de Meta caen más de un 16% desde máximos, llegando a anotarse casi un -30% desde principios de agosto. Fuente: Plataforma de XTB

Las inversiones o capex (capital expenditure) son fundamentales para desarrollar la IA. Estas van destinadas a la creación y mantenimiento de los centros de datos y dado que el sector está en plena carrera para conseguir el mejor modelo de IA, el capex se está disparando en los últimos trimestres. De hecho, aquí podría aplicarse la teoría de juegos. A saber, el que no invierte se queda fuera, por lo que aunque algunas compañías puedan pensar que se está invirtiendo demasiado, no les queda otra que seguir haciéndolo o sería firmar su propia derrota.

En concreto, Meta incrementó en los 9 primeros meses del 2025 un 105% su inversión en capex, mientras que Microsoft lo hizo en un 34%. Para el año completo, se espera un incremento de más del 80% para Meta y del 38% para Microsoft. Además, las inversiones no pararán en 2026 y aunque el ritmo de crecimiento se reducirá, el impacto en el flujo de caja seguirá siendo importante. Estas empresas se están volviendo intensivas en capital, lo que puede cambiar la perspectiva de los inversores.

En ese sentido, el consenso de analistas de Bloomberg espera un capex trimestral para Meta de unos 21.932 millones de dólares (+47,8% interanual) y de 23.666 millones de dólares (+49,7% interanual) para Microsoft. Estas cifras ya son abultadas, por lo que si vemos un incremento superior a lo esperado podríamos ver castigo.

Más allá de esto, pensamos que aunque en el corto plazo el impacto sea negativo, estas empresas pueden aplicar los desarrollos de la IA en sus principales negocios, por lo que permitirán incrementar sus ventajas competitivas en el medio y largo plazo. En cualquier caso, tendremos que seguir muy de cerca la evolución de estas empresas.