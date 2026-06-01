Anthropic presenta solicitud confidencial de IPO

Anthropic, la creadora de los modelos de lenguaje Claude, presentó de forma confidencial un borrador del formulario S-1 ante la SEC de Estados Unidos, iniciando el proceso formal de preparación para su oferta pública inicial. El número de acciones, el rango de precios y la fecha final del debut aún no han sido determinados, y la decisión de salir a bolsa dependerá de las condiciones del mercado.

La posible IPO de Anthropic sería uno de los debuts más importantes y grandes de la era de la inteligencia artificial, además de uno de los más esperados.

La compañía, respaldada por Amazon y Google, entre otros, podría utilizar los fondos del mercado público para seguir financiando el costoso desarrollo de modelos de inteligencia artificial e infraestructura computacional. Los inversionistas esperarán con atención los detalles del documento S-1, especialmente los datos financieros de la compañía, su ritmo de crecimiento y la valoración prevista.

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