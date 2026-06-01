Strategy vende Bitcoin

Strategy, también conocida como MicroStrategy, ha vendido hasta 32 bitcoins. La propia Strategy cae un 5% tras esta transacción.

La caída en el valor de la compañía es comprensible. Strategy se identifica como una empresa de tesorería, lo que significa que su principal valor es Bitcoin y que su modelo de negocio consiste en acumularlo. Vender Bitcoin implica una caída en el valor de la compañía. ¿Son muchos 32 bitcoins?

El valor de la transacción es de aproximadamente USD 2,5 millones, mientras que la compañía aún mantiene más de USD 60.000 millones en Bitcoin. La transacción es significativa, aunque sigue siendo marginal en un contexto más amplio; más importante que el volumen o el valor de la operación es el cambio en el sentimiento del mercado y en la narrativa hacia las criptomonedas.

Históricamente, Bitcoin ha sido una especie de barómetro del sentimiento de mercado y del apetito por el riesgo. El crecimiento de un activo cuyo valor, según los modelos de valoración, es puramente especulativo, indica naturalmente un exceso de liquidez en el mercado y un aumento de la tolerancia de los inversionistas hacia los activos de riesgo.

Esta correlación ha comenzado a erosionarse con el tiempo. Cada vez es más común ver a Bitcoin comportándose como un contrapeso frente a las carteras de acciones o bonos, una conclusión evidente de una mayor adopción institucional. Sin embargo, ¿podría esto convertirse en un problema para las valoraciones de las criptomonedas?

Actualmente, Bitcoin se queda muy por detrás de los índices, y hay varias razones para ello.

El valor de las criptomonedas es en sí mismo un concepto subjetivo; la escasez, cualquiera que sea su naturaleza, no implica necesariamente valor. El propio Bitcoin, como medio de pago, es un instrumento bastante imperfecto, y los tiempos en que era percibido como una novedad tecnológica pertenecen al pasado.