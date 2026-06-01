Hewlett Packard Enterprise sube antes de sus resultados

Las acciones de Hewlett Packard Enterprise suben casi un 6% hoy, alcanzando nuevos máximos históricos durante la sesión, mientras los inversionistas comenzaron a posicionarse antes de la publicación de los resultados del segundo trimestre fiscal de 2026.
El mercado espera que la compañía reporte beneficios de aproximadamente USD 0,53 por acción, con ingresos cercanos a USD 9.750 millones. El principal motor del aumento de las expectativas es una ola de optimismo en torno a la infraestructura de inteligencia artificial. Hewlett Packard Enterprise se beneficia del sentimiento positivo tras los sólidos resultados de Dell Technologies, que fueron interpretados como una confirmación de la fuerte demanda por servidores optimizados para IA.
Un impulso adicional podría haber sido el anuncio del nuevo servidor ProLiant Compute DL394 Gen12, basado en la CPU NVIDIA Vera, destinado a su uso en IA agéntica. El entusiasmo de los inversionistas es compartido por firmas de inversión como Morgan Stanley, Citigroup y Bernstein, que apuntan a una creciente demanda de servidores y al posicionamiento favorable de la compañía en el segmento de infraestructura de IA y redes.
Desde comienzos de año, las acciones de Hewlett Packard Enterprise han subido más de un 80%. Sin embargo, si la compañía lograra acercarse a las valoraciones de muchos líderes del sector, el potencial alcista seguiría abierto. El mercado se enfocará casi por completo en la infraestructura de inteligencia artificial durante la conferencia de resultados.
Superar las expectativas en el segmento de IA y nube confirmaría la tesis de inversión, mientras que incluso una pequeña decepción podría desencadenar una corrección de dos dígitos.
HPE.US (D1)
Fuente: xStation5
Resumen diario: el sector tecnológico sostiene sus valoraciones pese al riesgo
Anthropic presenta solicitud confidencial de IPO
Strategy vende Bitcoin
Wall Street arranca dividido: tech sube, small caps se hunden
El contenido que se presenta en la sección de FORMACIÓN sólo tiene fines informativos, educativos y de apoyo para utilizar la plataforma. El material presentado, incluyendo los análisis, precios, opiniones u otros contenidos, no es una recomendación de inversión o información que recomiende o sugiera una estrategia de inversión ni se incluye en el ámbito del asesoramiento en materia de inversión recogido en la Ley 6/2023 de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión (artículo 125.1 g). Este vídeo se ha preparado sin tener en cuenta las necesidades del cliente ni su situación financiera individual.
XTB no aceptará responsabilidad por ningún tipo de pérdidas o daños, incluyendo, entre otros, cualquier lucro cesante, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o dependencia de la información incluida en este vídeo. XTB S.A. no es responsable de las acciones u omisiones del cliente, especialmente por la adquisición o disposición de instrumentos financieros, realizados con base en la información que contiene este vídeo.
El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo.
Copyright © XTB S.A. Todos los derechos reservados. Está prohibido copiar, modificar y distribuir este vídeo sin el consentimiento expreso de XTB S.A.