Apertura americana: El S&P 500 sube tras un PPI más débil. Las acciones de fabricantes de memoria retroceden y PayPal se dispara un 15%

Los principales índices de Wall Street cotizan al alza tras la apertura de la jornada del miércoles, respaldados por las ganancias de las mayores compañías tecnológicas y por nuevas señales de que las presiones inflacionarias en Estados Unidos continúan moderándose. El S&P 500 avanza alrededor de 0,4%, el Nasdaq Composite gana 0,2% y el Dow Jones suma aproximadamente 0,1%. El sentimiento del mercado mejoró tras un dato del Índice de Precios al Productor (IPP) inferior a lo esperado y los comentarios del presidente de la Fed de Nueva York, John Williams, quien señaló que aumentan las probabilidades de una mayor desaceleración de la inflación. Sin embargo, la magnitud del avance sigue siendo limitada debido a un nuevo aumento en los precios del petróleo, tras recientes ataques de Estados Unidos contra objetivos en Irán. En comparación con los futuros del Nasdaq 100, que se ven presionados por las caídas de las acciones de fabricantes de chips de memoria, los futuros del S&P 500 muestran un mejor desempeño.

Tesla sube alrededor de 2% , mientras que Amazon , Apple , Microsoft y Alphabet avanzan más de 1% , respaldando al mercado en general.

sube alrededor de , mientras que , , y avanzan más de , respaldando al mercado en general. El Índice de Precios al Productor (IPP) de Estados Unidos cayó 0,3% mensual en junio, frente a las expectativas de una lectura sin cambios, reforzando la señal entregada previamente por un IPC más moderado de lo esperado.

de cayó en junio, frente a las expectativas de una lectura sin cambios, reforzando la señal entregada previamente por un más moderado de lo esperado. La probabilidad de una subida de tasas de interés por parte de la Reserva Federal en julio cayó a 17% , desde 42% el día anterior, aunque el mercado aún considera posible un movimiento en septiembre.

por parte de la en julio cayó a , desde el día anterior, aunque el mercado aún considera posible un movimiento en septiembre. Los inversionistas reaccionaron positivamente a los comentarios de John Williams , quien afirmó que la inflación podría haber alcanzado su máximo y debería disminuir gradualmente durante los próximos trimestres.

, quien afirmó que la podría haber alcanzado su y debería disminuir gradualmente durante los próximos trimestres. El WTI sube alrededor de 1% hasta superar los 80 dólares por barril , mientras que el Brent avanza aproximadamente 0,6% y se mantiene por encima de los 85 dólares , tras nuevos ataques de Estados Unidos contra Irán .

sube alrededor de hasta superar los , mientras que el avanza aproximadamente y se mantiene por encima de los , tras nuevos ataques de contra . Las acciones de BlackRock suben más de 6% después de que la gestora de activos publicara resultados trimestrales superiores a las expectativas.

suben más de después de que la gestora de activos publicara resultados trimestrales superiores a las expectativas. A pesar de la mejora en los datos de inflación, el mercado continúa atento a los elevados precios del petróleo y a las posibles presiones inflacionarias asociadas al auge de las inversiones en inteligencia artificial.

Apertura de la sesión en EE.UU. – Gráficos

Al comienzo de la sesión, PayPal lidera las ganancias del Nasdaq 100 tras las informaciones sobre una posible oferta de adquisición por parte de Stripe y la firma de capital privado Advent. Adobe, Workday y Strategy también se encuentran entre los valores con mejor desempeño, mientras que las compañías de semiconductores lideran las caídas, entre ellas Sandisk, Marvell, Western Digital y Micron, lo que sugiere una toma de ganancias tras el fuerte rally impulsado por la inteligencia artificial. A pesar de la debilidad en algunas acciones de fabricantes de memorias y chips, el sentimiento general hacia el sector tecnológico continúa siendo positivo.

Fuente: XTB Research

El mapa sectorial del Dow Jones Industrial Average muestra una clara ventaja para las acciones que avanzan, lideradas principalmente por las mayores compañías de tecnología y comunicaciones, entre ellas Apple, Microsoft, Alphabet y Amazon. JPMorgan y Merck también muestran un buen desempeño, mientras que UnitedHealth, Visa, Coca-Cola y Cisco figuran entre las acciones que más presionan al índice. En conjunto, el panorama del mercado continúa siendo moderadamente alcista, con el capital concentrándose principalmente en las mayores empresas tecnológicas y en los sectores vinculados a la digitalización.

Fuente: XTB Research

Noticias corporativas

PayPal (PYPL.US): Las acciones de la plataforma de pagos digitales subieron cerca de 16% después de que Reuters informara que Stripe y la firma de capital privado Advent presentaron una oferta de adquisición por 53.000 millones de dólares. El precio propuesto es de 60,50 dólares por acción. Según las fuentes, la oferta fue presentada a comienzos de este mes.

Johnson & Johnson (JNJ.US): Las acciones cayeron más de 1% en las operaciones previas a la apertura, pese a publicar resultados del segundo trimestre mejores de lo esperado. La compañía reportó un BPA ajustado de 2,90 dólares, frente a una previsión de 2,85 dólares. Los ingresos alcanzaron los 25.310 millones de dólares, superando el consenso del mercado de 25.050 millones de dólares.

Alibaba (BABA.US): Los ADR de Alibaba que cotizan en Estados Unidos subieron alrededor de 5% después de que surgieran informes de que su modelo de inteligencia artificial Qwen será integrado en Apple Intelligence en China. La información fue publicada por medios estatales chinos. El mercado interpretó este desarrollo como un impulso potencialmente importante para la posición de Alibaba dentro del ecosistema chino de inteligencia artificial.

Sector de semiconductores: Los fabricantes de chips avanzaron al comienzo de la sesión, mientras que el VanEck Semiconductor ETF (SMH) subía alrededor de 1,2%. ASML lideró las alzas con un avance de 3%, después de elevar por segunda vez este año sus previsiones de ventas. Intel y Lam Research también ganaron más de 3%, confirmando una mejora generalizada del sentimiento en todo el sector.

Acciones de PayPal (intervalo D1)

Las acciones de PayPal vuelven a cotizar por encima de la EMA de 200 días, representada por la línea roja. Sin embargo, un cambio en la tendencia de largo plazo requeriría una ruptura por encima del límite superior del canal bajista de varios años. Un movimiento sobre los 60 dólares podría aumentar la probabilidad de este escenario, mientras que una caída por debajo de los 50 dólares por acción podría indicar que los vendedores están recuperando el control y también sugerir que la adquisición finalmente no se concrete. La transacción propuesta valora a la compañía con una prima de aproximadamente 10% respecto de su precio actual de mercado.

Fuente: xStation5