El Ibex 35 termina la sesión por encima de los 20.000 puntos y marca un hito histórico

El Ibex 35 termina la jornada por encima de los 20.000 puntos y marca un máximo histórico. El selectivo se ha visto empujado hoy por diferentes sectores y aunque se ha vuelto a quedar por debajo de otros índices europeos o de Wall Street le ha servido para marcar un hito que hace 4 años era impensable a estas alturas.

Movimientos en el Ibex 35

ArcelorMittal ha vuelto a ser la protagonista de la jornada con subidas que han superado el 3%. El valor está en momento de dulce con el mercado descontando que el ciclo del acero empezará en breve su fase alcista. En compañías con un apalancamiento operativo tan alto, cualquier incremento de los ingresos puede suponer un fuerte aumento de los beneficios. Unicaja o Puig también se han colado entre las empresas que más suben.

En la parte baja ha destacado Acciona, con un desplome de alrededor del 9%. El motivo es que la familia Entrecanales Franco ha vendido acciones rebajando su peso en la compañía del 29% hasta el 26%. Además, se ha realizado con un descuento de casi el 6%, lo que unido a un contexto de mercado negativo después de que la semana pasada presentara unos resultados que no gustaron, ha causado el gran desplome. Aunque el motivo de la venta no ha sido por discrepancias por la gestión, una venta de acciones por parte de un gran accionistas siempre genera incertidumbre entre el resto de inversores. Acciona Energía o Naturgy también han cerrado en rojo.

El Ibex 35 puede seguir subiendo en el corto plazo, pero algunos factores como la menor demanda de crédito o industrial pueden suponer obstáculos importantes para continuar su recorrido alcista a este ritmo.

Wall Street y Europa animados por la posible apertura del estrecho de Ormuz

Wall Street está teniendo una sesión muy animada, con el Nasdaq 100 despegando un 2% y el S&P 500 más de un 1%. El motivo es una mezcla entre resultados empresariales y optimismo por la apertura del estrecho de Ormuz. Según ha comentado Scott Bessent, entre hoy o mañana podríamos tener un acuerdo para la apertura de dicha ruta. En cualquier caso, las cifras empresariales están ayudando mucho, con Palantir despegando un 25% tras presentar unas cifras trimestrales que han batido las expectativas del consenso de analistas y ha mejorado sus previsiones para el año completo. La demanda está viniendo tanto de clientes privados como de los estados, lo que demuestra una gran solidez y un incremento en la diversificación del negocio. SpaceX está subiendo con fuerza también a la espera de publicar sus primeras cifras como cotizada. Ahora bien, se trata de un acontecimiento que puede generar mucha volatilidad en el mercado.

En Europa también hemos visto subidas fuertes impulsadas por el sector tecnológico. El AEX neerlandés se ha visto impulsado alrededor de un 1% con BE Semiconductor subiendo más de un 7% y ASML alrededor de un 4%.

El petróleo y el yen como protagonistas

Tras las palabras de Bessent, el crudo brent está cayendo con fuerza y desciende alrededor del 4%, mientras que el WTI se lleva el peor castigo y supera el 4% de descenso. El oro o la plata han tenido una sesión positiva. Por su lado, el yen sigue deteriorándose frente al dólar, lo que sigue incitando a las operaciones apalancadas financiadas por el carry trade.



