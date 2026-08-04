🚨El Ibex 35 rompe los 20.000 puntos: ¿Qué viene ahora?

Retos y vulnerabilidades para sostener la racha: Mantener los 20.000 puntos será complejo ante el riesgo de corrección en el crudo si amaina la tensión geopolítica, la exigente valoración de la banca frente a las decisiones del BCE y la amenaza persistente de las importaciones siderúrgicas sobre el ciclo industrial.

Catalizadores normativos, energéticos y tecnológicos: El repunte se sostiene en la protección al acero europeo mediante el mecanismo CBAM y aranceles del 50%, la subida del petróleo sobre los 100$ por las tensiones en Oriente Medio y el fuerte crecimiento de ACS en la construcción de centros de datos para IA.

Superación de máximos por un impulso diversificado: El Ibex 35 rebasa por primera vez los 20.000 puntos apoyado en el peso estructural de la banca y la sólida aportación en 2026 de valores clave como las acereras, Repsol y ACS.

El Ibex 35 rompe los 20.000 puntos y marca otro hito histórico. Si el selectivo lo aguanta hasta el cierre, sería la primera vez que el índice cierra por encima de estos niveles. Todo ello a pesar de que hay valores que hoy están anotándose un duro castigo. La pregunta es, ¿qué viene ahora para el Ibex 35?

El Ibex 35 supera los 20.000 puntos impulsado por acereras y la banca

El Ibex 35 sigue marcando récords y se establece por encima de los 20.000 puntos. El selectivo español se ha visto en los últimos años impulsado por la banca española, que pesa alrededor de un 30% del índice. Si bien el sector había provocado que el Ibex 35 estuviera años con un comportamiento a la baja o errático, después de las subidas de tipos de interés que comenzaron después de la pandemia ha conseguido llevar al índice español a máximos históricos.

Ahora bien, no ha sido el único sector que ha ayudado. Si nos centramos en este 2026, otras compañías han tenido una gran importancia para el Ibex 35. Hablamos de ArcelorMittal, Repsol, Acerinox, Endesa o ACS.

Las acereras y el combo perfecto

Las acereras están teniendo un gran 2026 gracias a la entrada en vigor del CBMA, que es el Mecanismo de Ajuste de Carbono en Frontera. Las siderúrgicas europeas pagan por cada tonelada de CO2 que emiten a través del sistema de comercio de derechos de emisión de la UE (algo muy comentado entre las empresas automovilísticas). Por ello, para que las empresas europeas no partan con desventaja en el mercado europeo frente a las chinas o de otras regiones, se establece el CBMA. De esta forma, los importadores deben comprar certificados de carbono equivalentes al precio que habrían pagado si el acero se hubiera producido aquí en Europa. Este mecanismo se ha puesto en marcha desde comienzos de este año, por lo que en el 2026 las fabricantes europeas se ven beneficiadas por ello y sus fuerzas se ajustan con respecto a los competidores externos de la UE. Además, hay que incluir los aranceles al acero importado que entraron en vigor el 1 de julio. Estos se elevaron desde el 25% al 50%, mientras que la cuota a partir de la cual se empiezan a aplicar se redujo prácticamente a la mitad hasta tal punto que alrededor del 60% del metal importado está sujeto a dicho impuesto.

El petróleo impulsa a Repsol

Las acciones de Repsol se han visto muy beneficiadas por el contexto geopolítico global, donde la guerra en Oriente Medio causó un auténtico despegue de los precios del petróleo hasta llevarlos por encima de los 100$ el barril de brent. En esta situación, Repsol es una de las grandes beneficiadas del Ibex 35 porque esto permite a la compañía vender a precios más elevados, expandiendo su margen de refino. Dada su nula exposición a los mercados de Oriente Medio, la compañía se ha utilizado como cobertura a las tensiones entre Estados Unidos e Irán. En definitiva, un precio del petróleo por encima de las previsiones de Repsol recogidas en su plan estratégico implica beneficios extraordinarios.

ACS se sube al carro de la IA

ACS se ha subido al carro de la IA con su apuesta por los centros de datos. El negocio de centros de datos ya es el más importante de su cartera de pedidos, con el 22% del total. Hablamos de un crecimiento de más del 86% con respecto al cierre de la mitad del 2025 y con acuerdos con grandes hiperescaladores como Meta.

La tesis es clara, la demanda por centros de datos está superando con creces a la oferta y estas compañías necesitan socios fiables que cumplan con los plazos. En ese sentido, ACS lleva años labrando su reputación y saber hacer, lo que le coloca como un gran socio de las empresas que están apostando por la IA. Esto está incrementando la visibilidad de flujos de caja para ACS, además de tener un impacto real en la actualidad con un aumento del flujo de caja operativo del 162% con respecto al primer semestre del año anterior.

¿Qué esperar ahora del Ibex 35?

La pregunta clave es qué podemos esperar ahora del selectivo español. La realidad es que es imposible predecir el futuro y en el corto plazo nunca sabemos qué puede pasar. Sin embargo, sí podemos hablar de que la tendencia de algunos de los valores que impulsan al Ibex 35 podrían sufrir un frenazo.

Las acereras tienen unas buenas perspectivas de cara al tercer trimestre. Sin embargo, los mercados están descontando ya que el ciclo del acero se está dando la vuelta y que vamos a una fase alcista. Pero cuidado, porque esto todavía no está nada claro. A pesar de los aranceles, las importaciones chinas siguen amenazando y los altos precios del petróleo podrían deteriorar la demanda industrial.

Por su lado, Repsol está dependiendo de la guerra en Oriente Medio. Si esta guerra acaba, el pinchazo en los precios del petróleo podría provocar una corrección del valor. De hecho, la compañía no termina de incrementar su producción y este mismo año tuvo problemas en algunas de sus plantas.

Y lo peor es la banca. El sector sigue cotizando a múltiplos muy exigentes y los inversores descuentan un entorno de tipos mucho mejor del actual cuando realmente podríamos a un BCE mucho más reticente a subirlos. Múltiplos elevados también puede ser equivalente a un mayor riesgo, más aún en un sector cíclico.

En definitiva, el Ibex 35 no tiene ni mucho menos un camino fácil en el futuro próximo.