Apertura plana del Ibex 35

El Ibex 35 sube una décima hasta los 17.150 euros. La apertura plana del índice español va ligada al sentimiento moderado de los parqués bursátiles del "Viejo Continente", rompiendo con el tono notablemente alcista de Wall Street en la sesión de ayer.
Empresas que más suben del Ibex 35
Solaria lidera la sesión del Ibex 35 tras un año marcado por la volatilidad y los sucesivos periodos de short-squeeze. El valor finaliza el año asentando la cota de 17 euros por acción tras duplicar su capitalización durante el 2025.
Empresas que más bajan del Ibex 35
Enagás es el farolillo rojo del Ibex 35 debido a que hoy descuenta su dividendo, de 0,4 euros brutos por acción, que abonará el próximo 23 de diciembre. Grifols retrocede en bolsa por las dudas sobre si su mejora en el flujo de caja es suficiente para afrontar su perfil de deuda. El ratio de apalancamiento de la farmacéutica ronda las 4,2 veces, lo que sigue siendo elevado para un negocio que ha pasado por una severa crisis reputacional.
