XTB amplía sus horarios de negociación para invertir en Bolsa. Desde el pasado 30 de junio, nuestros usuarios pueden invertir en distintas acciones con un horario extendido: desde las 7:30 hasta las 22:00 horas (CET). De este modo, nuestros usuarios podrán disfrutar de mayor flexibilidad y tiempo no solo para realizar sus inversiones, sino también para reaccionar a los acontecimientos del mercado a lo largo del día.

¿Cómo es el nuevo horario de negociación para invertir en Bolsa de XTB?

El nuevo horario de negociación para invertir en Bolsa de XTB se extiende desde las 7:30 horas hasta las 22:00 horas (CET) y afecta a las acciones disponibles en Tradegate Exchange, uno de los mayores centros de negociación de Europa especializado en inversores minoristas. Esta funcionalidad está disponible de manera automática en la xStation para todos nuestros clientes, por lo que no tendrán que cumplir ningún requisito para disfrutar de ella.

¿Cómo saber qué acciones están disponibles en el nuevo horario de negociación?

El proceso para saber qué acciones están disponibles en el nuevo horario de negociación para invertir en Bolsa es muy sencillo:

En tu XTB App, busca la acción en la que deseas invertir y pulsa en la opción “información básica del instrumento”.

Dentro de este apartado, dirígete a la sección “Horario de Mercado”.

Si el horario de mercado abierto aparece de 7:30 a 22:00 horas, la acción estará disponible para operar durante el horario ampliado.

A la hora de invertir en el nuevo horario de negociación, deberás tener en cuenta que los activos cotizados en Tradegate Exchange se negocian en euros. Además, si no puedes seguir la actualidad de los mercados a lo largo del día, te recordamos que puedes utilizar órdenes pendientes, como “sell limit” o “buy stop”, para ayudarte a ejecutar tu estrategia automáticamente cuando se alcance el nivel de precio que hayas elegido.