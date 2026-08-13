¿Qué espera el mercado de los resultados de Applied Materials?

Applied Materials, fabricante de equipos para semiconductores y proveedor clave de gigantes como TSMC, Samsung o Intel, llega al día de su informe trimestral de resultados en plena euforia inversora ligada a la inteligencia artificial, con el foco puesto en si puede prolongar su racha de sorpresas positivas.

¿Qué espera el consenso del mercado?

La expectativa sobre Applied Materials es que facture 9.000 millones de dólares en el trimestre, con un beneficio por acción (BPA) ajustado de 3,63$ y un beneficio neto ajustado en el entorno de los 2.730 millones de $, lo que equivaldría a un margen neto próximo al 30,3%. El consenso también proyecta un margen bruto ajustado del 50,1%, en línea con la senda de mejora de rentabilidad que la compañía viene mostrando trimestre a trimestre.

Estas cifras superan ligeramente la propia guía que la dirección de Applied Materials facilitó al mercado en su última conferencia de resultados: ingresos de 8.950 millones de dólares (con un margen de ±500 millones) y un BPA no-GAAP de 3,36 dólares (±0,20 dólares), con un margen bruto no-GAAP esperado en torno al 50,1%. El hecho de que el consenso se sitúe por encima del punto medio —e incluso del extremo superior— de la propia previsión de la empresa refleja el optimismo que ha ganado terreno entre los analistas tras el fuerte trimestre anterior y las señales de aceleración de la demanda ligada a la IA.

Dentro de esa guía, la propia compañía había detallado que espera unos ingresos de Semiconductor Systems (su división de equipos de fabricación) de unos 6.900 millones de dólares y de Applied Global Services (AGS, su negocio de servicios) de aproximadamente 1.750 millones de dólares.

La comparativa con el trimestre anterior de Applied Materials

En el segundo trimestre fiscal (cerrado en abril y publicado el 14 de mayo), Applied Materials ya sorprendió positivamente: facturó 7.910 millones de $, muy por encima de los 7.680 millones de $ que esperaba el consenso, un margen de superación de ingresos del 3,0%. En beneficios, el BPA ajustado se situó en 2,86$, por encima de los 2,68$ previstos —una sorpresa positiva de 0,18$ por acción—, mientras que el BPA GAAP (que incluyó beneficios fiscales puntuales) alcanzó los 3,51$. El margen bruto ajustado del trimestre se situó en el 50,0%, su nivel más alto en varios años.

Si las estimaciones de consenso para el trimestre que se presenta hoy se cumplen, supondrían un avance trimestral de en torno al 13,8% en ingresos y de aproximadamente el 26,9% en BPA ajustado frente al segundo trimestre fiscal. Puesto en perspectiva interanual, hace un año, en el tercer trimestre fiscal de 2025, Applied Materials facturó 7.300 millones de $ con un BPA ajustado de 2,48$. Eso implica que el consenso actual proyecta un crecimiento interanual de ingresos cercano al 23,3% y una expansión del beneficio por acción de aproximadamente el 46,4%, un ritmo notablemente superior al de trimestres recientes y que confirmaría una clara aceleración del negocio.

El motor: la ola de inversión en IA

Detrás de estas proyecciones tan optimistas está el mensaje que la propia dirección transmitió a los analistas hace apenas tres meses. La compañía elevó su previsión de crecimiento del negocio de equipos de semiconductores para el año natural a más del 30%, apoyándose en pedidos de clientes con visibilidad de hasta ocho trimestres, nuevas plantas anunciadas y una demanda "cada vez más amplia y diversificada" en fundición de vanguardia, lógica, memoria DRAM y empaquetado avanzado, áreas donde Applied Materials concentra su liderazgo tecnológico. La dirección también elevó las perspectivas de crecimiento de su división de servicios (AGS) a un rango de "mid-teens" (en torno al 15%), por encima de lo comunicado anteriormente, y aseguró ver un perfil de crecimiento similar en 2027.

Precio de las acciones de Applied Materials

Gráfica de Applied Materials con velas diarias

Fuente: Plataforma de XTB

Las acciones de Applied Materials suben un 111% en bolsa en lo que llevamos de 2026. La acción cotiza en preapertura en 548,15$, con una subida del 4,29%, lo que sitúa la capitalización bursátil de la compañía en unos 435.200 millones y su PER en niveles de 51,5 veces beneficios, sensiblemente por encima de su media histórica y reflejo de las elevadas expectativas de crecimiento ya descontadas por el mercado. En lo que va de año, el título ha llegado a tocar máximos históricos en los 739,67$ y, actualmente, la acción de Applied Materials tendría que subir un 34,8% para recuperar sus máximos, a los que llegó a finales de junio.

Opinión del departamento de análisis de XTB

Applied Materials se ha convertido en uno de los grandes beneficiados de la carrera armamentística de la inteligencia artificial, no como diseñador de chips, sino como el proveedor de las máquinas que los hacen posibles. Que el consenso de mercado sitúe sus previsiones por encima de la propia guía de la compañía es una señal de la enorme confianza que ha generado el ciclo de gasto en fábricas de semiconductores de última generación. El riesgo, sin embargo, es evidente: cuando las expectativas se disparan tanto, el margen de error se reduce drásticamente. Un simple "cumplimiento" de las cifras, sin una sorpresa clara al alza o sin una guía todavía más ambiciosa para el cuarto trimestre fiscal, podría no ser suficiente para sostener un valor que cotiza a más de 50 veces beneficios y que ya ha duplicado su precio en lo que va de año.

Conviene además no perder de vista que buena parte del recorrido bursátil reciente responde más al entusiasmo generalizado por el ecosistema de la IA —impulsado por gigantes como Nvidia, TSMC o los hiperescaladores de la nube— que a una revisión al alza sostenida de los fundamentales propios de Applied Materials trimestre a trimestre. La fuerte corrección desde sus máximos de junio, a pesar de que las perspectivas de negocio no han hecho sino mejorar, ilustra precisamente esa sensibilidad extrema a cualquier matiz en el tono de la dirección. Para el inversor, el resultado de hoy será menos importante por el dato concreto de ingresos o beneficio —donde la compañía tiene un historial sólido de superar el consenso— que por el mensaje sobre 2027: si Gary Dickerson y su equipo confirman que la demanda de equipos para IA sigue en auge y con visibilidad a largo plazo, el mercado probablemente lo premiará; si introducen la más mínima cautela, la reacción podría ser desproporcionadamente negativa dadas las altísimas expectativas ya incorporadas en el precio.

¿Cómo comprar acciones de Applied Materials?

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