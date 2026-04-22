Conclusiones clave ASM International supera las expectativas

La IA vuelve a ser el motor: líneas piloto de 1,4 nm, rebote en China y demanda brutal en Logic/Foundry

ASM International ya es la estrella del STOXX 600: +63,8% YTD y PER 38x

Anoche, el gigante neerlandés de equipos para semiconductores ASM International publicó sus resultados del 1T 2026, que superaron las expectativas y marcaron nuevos récords de márgenes. Esta mañana, las acciones de la compañía saltan un +8,4% hasta máximos históricos, arrastrando al alza a todo el sector tecnológico europeo y situando a ASMI en la cima del índice paneuropeo. El sector tecnológico impulsa las subidas de hoy en Europa. Citi comentó: “ASM superó significativamente las expectativas y elevó sus previsiones, incluso para los estándares de la industria de semiconductores.” Cifras clave de los resultados de ASM International Ingresos: 862,5 M€ vs. 828,5 M€ esperados (LSEG) — en el extremo superior de la guía de la compañía (830 M€ ±4%)

862,5 M€ vs. 828,5 M€ esperados (LSEG) — en el extremo superior de la guía de la compañía (830 M€ ±4%) Crecimiento interanual de ingresos: +3% reportado / +16% a tipo de cambio constante

+3% reportado / +16% a tipo de cambio constante Margen bruto: 53,3% — apoyado por un mix de productos favorable (hace un año: 53,4%)

53,3% — apoyado por un mix de productos favorable (hace un año: 53,4%) Margen operativo ajustado: 33,1% — récord trimestral (hace un año: 32,3%)

33,1% — récord trimestral (hace un año: 32,3%) Beneficio neto ajustado: 246 M€ — +54 M€ interanual Perspectivas para 2026 Ingresos previstos 2T 2026: ~980 M€ ±5% a tipo de cambio constante

~980 M€ ±5% a tipo de cambio constante El consenso (LSEG) era de 883,9 M€ — la compañía está muy por encima

— la compañía está muy por encima Se espera que el H2 2026 sea más fuerte que el H1 — la dirección mantiene una visión optimista para todo el año ¿Qué está impulsando el crecimiento de ASM? Tres motores principales destacan en los resultados de ASM International: 1. Demanda en Logic/Foundry Fuerte desempeño en nodos de vanguardia

Rebound claro en China (la compañía indica crecimiento interanual de ingresos en el país) 2. Inversión impulsada por la IA Los clientes aceleran inversiones en capacidad para infraestructura de IA

La producción de líneas piloto para el nodo de 1,4 nm comenzará en el H2 2026 3. Mix de productos favorable y control de costes Margen operativo récord

Aumento del gasto en I+D sin deterioro de rentabilidad CEO Hichem M'Saad: “Los clientes están aumentando su gasto en procesos tecnológicos de última generación e invirtiendo en líneas piloto para el proceso de 1,4 nm — que podrían utilizarse en productos de Nvidia y Apple.” Las acciones de ASM se disparan más de un 60% en 2026 Acciones +63,8% YTD (incluida la sesión de hoy) — mejor rendimiento del STOXX 600

La compañía ha dejado de publicar datos de nuevos pedidos (bookings) Analistas como Degroof Petercam lo minimizan: “Con una guía así, nos da absolutamente igual.”

PER adelantado ~38x — prima frente al sector, justificada por márgenes récord y exposición a la IA Fuente: xstation

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