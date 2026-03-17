- El Banco de Australia sube tipos al 4,10% y deja claro que la inflación sigue demasiado alta.
- El AUD reacciona con un vaivén brusco, pero mantiene apoyo mientras el mercado descuenta más subidas.
- El Banco de Australia sube tipos al 4,10% y deja claro que la inflación sigue demasiado alta.
- El AUD reacciona con un vaivén brusco, pero mantiene apoyo mientras el mercado descuenta más subidas.
El Banco de la Reserva de Australia subió hoy su tipo de interés en 25 puntos básicos hasta el 4,10%, en línea con las amplias expectativas del mercado. La decisión se tomó con una votación relativamente ajustada de 5–4 entre los miembros del Comité de Política Monetaria, lo que indica una división cercana sobre la necesidad de la subida.
La gobernadora Bullock aclara que el debate fue sobre el timing, no sobre la dirección de la política
La gobernadora Michele Bullock explicó en la rueda de prensa que la división se refería únicamente al momento de la decisión, no a la dirección de la política monetaria. Subrayó que todos los miembros coincidieron en que la inflación es demasiado alta y que el tipo actual no es suficiente para devolverla al objetivo del 2–3%. Bullock señaló que los precios más altos del combustible vinculados al conflicto en Oriente Medio podrían aumentar las presiones inflacionarias, pero no fueron la razón principal de la subida de hoy.
El Consejo advirtió que el riesgo de que la inflación se mantenga por encima del objetivo ha aumentado y se ha desplazado al alza, requiriendo vigilancia sobre los próximos datos. Se enfatizó que un mayor endurecimiento dependerá de la evolución económica, incluida la reacción de los hogares a las dos subidas ya realizadas y el desarrollo del conflicto en Oriente Medio.
El dólar australiano reacciona con volatilidad
El mercado de divisas reaccionó de inmediato, provocando un whipsaw en el par AUD/USD, que primero rompió por encima de 0,7084 y luego cayó hacia 0,7060–0,7070. Tras los comentarios de Bullock, que suavizaron las preocupaciones sobre el ritmo de futuras subidas, AUD/USD rebotó hacia 0,7075, registrando una ganancia del 0,1% en el día.
Los analistas señalan que el dólar australiano tradicionalmente se beneficia del diferencial de tipos frente al dólar estadounidense, y la subida actual aumenta la atractividad de los activos denominados en AUD.
El mercado descuenta una probabilidad del 38% de otra subida en mayo, mientras que una subida completa de 25 pb está totalmente descontada para agosto de 2026. Muchos economistas y grandes bancos australianos prevén que el tipo podría alcanzar el 4,35% a final de año si persisten las presiones inflacionarias.
Sin embargo, la incertidumbre continua relacionada con el conflicto en Oriente Medio y la volatilidad del petróleo podría retrasar más endurecimiento, manteniendo al mercado cauteloso sobre el ritmo de futuras subidas.
Gráfica del par AUD/USD
Técnicamente, el par AUD/USD ha mantenido un soporte clave alrededor de 0,7040 (la EMA de 50 días), cuya ruptura podría abrir la puerta a nuevas caídas hacia 0,7000. Sin embargo, mientras persistan las expectativas de más subidas en Australia, el par sigue apoyado por la demanda asociada a flujos de capital en busca de mayores rendimientos y por la mencionada media móvil de 50 días.
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