Después de un duro inicio de año para todas las compañías de software, un periodo en el que cada anuncio presionaba sus cotizaciones a la baja, el miedo parece haberse disipado ligeramente.

Ahora, en plena recta final temporada de resultados, aquellas empresas que han sabido aprovechar la inteligencia artificial como una ventaja competitiva, y no como una amenaza, empiezan a demostrarlo en forma de crecimiento de ingresos.

Una de estas compañías ha sido Snowflake. La empresa, que llegó a caer un 44% durante el año por la incertidumbre generada por la IA, ha revertido completamente la tendencia tras presentar un outlook positivo y anunciar un acuerdo clave con Amazon.

Snowflake sorprende al mercado: previsiones al alza y acuerdo multimillonario con AWS

Las acciones de Snowflake protagonizaron uno de los mayores repuntes tecnológicos del año después de que la compañía presentara unas previsiones de ventas muy por encima de lo esperado y anunciara un acuerdo multimillonario con Amazon Web Services (AWS). El mercado reaccionó con fuerza, con las acciones de Snowflake subiendo un 30% en premercado.

En concreto, Snowflake confirmó la firma de un contrato de 6.000 millones de dólares a varios años para utilizar servicios cloud y chips de Amazon, incluidos los procesadores Graviton, competidores directos de las soluciones de Intel.

La compañía prevé que su facturación de producto crezca un 31%, hasta 5.840 millones de dólares en el ejercicio fiscal que finaliza en enero de 2027, superando con holgura las estimaciones del mercado. Este segmento representa cerca del 95% de sus ingresos totales, consolidándose como el motor principal del negocio.

El CEO, Sridhar Ramaswamy, destacó la “excelente colaboración” con Amazon y el volumen creciente de proyectos conjuntos, un mensaje que reforzó la confianza de los inversores.

La IA impulsa el crecimiento: más clientes, más uso, más ingresos

Más allá del acuerdo con AWS, Snowflake atraviesa un momento de fuerte expansión gracias a sus herramientas de inteligencia artificial aplicada a datos corporativos.

Solo en este trimestre, el número de clientes que utilizan su solución de codificación asistida por IA se duplicó, alcanzando los 7.100 usuarios. Los ingresos por producto de la firma crecieron un 34%, hasta 1.330 millones de dólares, superando las previsiones internas, mientras las reservas se situaron en 9.210 millones, ligeramente por debajo del consenso, pero aún en niveles elevados. Además, la demanda de sus productos principales continúa aumentando. De este modo, la compañía demuestra así que la IA no solo no erosiona su negocio, sino que lo potencia.

La IA no destruye software, lo hace más valioso

Estas noticias son especialmente interesantes no solo para Snowflake, sino para todo el sector. La empresa se convierte en una de las primeras en demostrar que la inteligencia artificial no tiene por qué ser una amenaza que sustituya su modelo, sino que puede convertirse en una herramienta para ofrecer mejores servicios, aumentar el valor añadido y, en consecuencia, facturar más.

Snowflake envía un mensaje claro al mercado: la IA no es el fin del software, sino el inicio de una nueva etapa de crecimiento para quienes sepan integrarla de forma inteligente.

¿Cómo comprar acciones de Snowflake desde XTB?

Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, los usuarios pueden comprar acciones de Snowflake (SNOW.US), una de las compañías de software en la nube más destacadas del mercado y un referente en gestión, almacenamiento y análisis de datos empresariales, con un crecimiento impulsado por la adopción de herramientas basadas en inteligencia artificial.

Como ocurre con el resto de acciones y ETF disponibles en la plataforma, los primeros 100.000 euros de negociación mensual están libres de comisión, tanto en compra como en venta, lo que permite operar con Snowflake sin costes adicionales en los tramos iniciales de inversión.