Las acciones de Bankinter están cayendo un 2% a pesar de unos grandes resultados trimestrales que dejan un año récord. Aunque el contexto ha sido complicado, la entidad ha conseguido terminar el cuarto trimestre del 2025 con una nota muy positiva.

Cifras clave de los resultados de Bankinter del cuarto trimestre del 2025

Margen de intereses: 570 millones de euros, +3,63% interanual y +0,34% frente al consenso de analistas

Comisiones netas: 218,5 millones de euros, +11,49% interanual y +1,39% frente al consenso de analistas

Beneficio neto: 278,5 millones de euros, +25,48% interanual y +2,41%frente al consenso de analistas

Opinión del Departamento de Análisis de XTB España sobre los resultados de Bankinter del cuarto trimestre de 2025

Margen de intereses y volumen de crédito

Los resultados de Bankinter muestran una gran solidez del negocio. Aunque la compañía ha experimentado una contracción tanto del margen de clientes (2,61% 4T25 frente 2,74% 4T24) como del margen de intermediación (1,76% 4T25 frente 1,87% 4T24), ha conseguido incrementar su margen de intereses por el aumento del volumen de crédito de casi el 7% interanual. Además, también ha conseguido incrementar la cartera crediticia de manera intertrimestral en un 1%, lo que da indicios de salud en la demanda de crédito. De hecho, el ritmo de la nueva producción hipotecaria se ha mantenido con respecto al tercer trimestre. Este margen de intereses se ha visto respaldado por el crecimiento del 9,39% en Portugal y del 16,82% en Irlanda, aunque por términos de volumen España ha sido la más relevante, sumando unos 9.309 millones de euros.

Las comisiones despegan

La partida de comisiones netas ha sido una de las principales partidas responsables del crecimiento de Bankinter en el último trimestre del 2025. En concreto, el crecimiento ha venido por parte de la comercialización de productos financieros fuera de balance, es decir, de gestión de activos y seguros, que ha crecido en un 10,9% interanual. El descenso de rentabilidad de los depósitos en general ha causado que muchos clientes busquen refugio en otros productos, lo que está beneficiando a la banca española, que es la región donde Bankinter ha experimentado un gran crecimiento en esta partida.

Ahorro de costes

Sin embargo, no podemos pasar de largo sin tocar el descenso de los costes de personal y administrativos. El descenso conjunto de estas partidas ha sido del 7,87%, lo que ha supuesto un impacto positivo en la cuenta de resultados de 24.317 millones de euros. Es decir, el 34,9% del incremento del beneficio antes de provisiones e impuestos frente al 32% que representa el aumento de las comisiones netas. De hecho, si Bankinter hubiera mantenido constante el peso de estas partidas con respecto al margen bruto, el crecimiento del beneficio neto en el cuarto trimestre del 2025 habría sido del 6,11% en lugar del 25,5% reportado. En cualquier caso, vemos de manera muy positiva la reducción de costes en un momento como el actual, donde el crecimiento vía intereses está más reducido que con respecto hace un par de años. La compañía resalta el incremento de productividad de la IA.

Geografías

Por geografías, España ha experimentado un despunte del beneficio neto del 45% interanual, principalmente por esa reducción de costes operativos ya comentada se ha concentrado en España), mientras que Portugal lo ha hecho en un 27,3% e Irlanda en un 4,7%. En cualquier caso, pensamos que el potencial en Irlanda es muy interesante y aunque su peso aún es reducido va acercándose a Portugal en cuanto al margen de intereses.

Las acciones de Bankinter acusan los resultados

En definitiva, aunque las acciones de Bankinter no hayan reaccionado de la mejor manera, los resultados de la empresa muestran una gran solidez dado el contexto actual, tanto por la parte de intereses y comisiones como por la de costes. Pensamos que dentro del actual contexto de valoraciones exigentes de la banca, Bankinter es la que puede sorprender al mercado en los próximos trimestres.

Las acciones de Bankinter caen un 3% en este 2026.

Fuente: Plataforma de XTB

