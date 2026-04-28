Bill Ackman prepara una salida a bolsa millonaria

Uno de los inversores más mediáticos de Wall Street vuelve a ocupar titulares. Esta vez no se trata de polémicas, críticas o nuevas apuestas agresivas del ya conocido Bill Ackman, sino del anuncio de la salida a bolsa de su nuevo vehículo de inversión, una operación que aspira a recaudar una suma considerable y que podría convertirse en una de las IPO más seguidas para un fondo cerrado.

Pershing Square USA: la gran apuesta de Bill Ackman para crear capital permanente

La inminente salida a bolsa de Pershing Square USA Ltd., el nuevo vehículo de Bill Ackman, marca uno de los movimientos más relevantes del año en la industria de gestión alternativa. La operación aspira a recaudar 5.000 millones de dólares y llega en un momento en el que Ackman busca transformar su plataforma hacia un modelo de capital permanente, reduciendo la dependencia de las estructuras tradicionales de hedge funds.

En los últimos años, Pershing Square ha tomado posiciones destacadas en compañías como Meta Platforms, Amazon o Hertz.

Estas inversiones reflejan su preferencia por negocios con fuerte generación de caja, marcas dominantes y potencial de revalorización a largo plazo. Su estilo caracterizado por pocas posiciones, convicción elevada y baja rotación, ha ofrecido un rendimiento sólido en los últimos ejercicios.

Una IPO de 5.000 millones con fuerte respaldo institucional

La oferta pública se sitúa en el extremo inferior del rango previsto, pero llega con un respaldo contundente: el 85 % de las acciones ya está cubierto por inversores institucionales, lo que demuestra un interés notable por el nuevo vehículo.

El libro de órdenes se cerrará el 28 de abril a las 16:00 en Nueva York, consolidando una de las mayores operaciones del año en el sector.

El objetivo es claro: crear una base de capital estable, sin la volatilidad ni los reembolsos que caracterizan a los fondos tradicionales. Pershing Square USA será un fondo cerrado cotizado, lo que permitirá a Bill Ackman seleccionar inversores, operar con mayor estabilidad y ejecutar estrategias de largo plazo sin presiones de liquidez.

¿Por qué es tan famoso Bill Ackman?

Bill Ackman es conocido por ser una figura mediática, polémica y profundamente influyente. No solo destaca por sus inversiones, sino también por su participación activa en debates políticos, sociales y culturales.

Su estilo de inversión se basa en posiciones concentradas en las que busca generar cambios estructurales dentro de las compañías, influyendo directamente en la dirección y en la estrategia corporativa.

Opera a través de su fondo Pershing Square Capital Management, con sede en Nueva York. Uno de sus movimientos más recientes fue la oferta de 64.000 millones de dólares por Universal Music Group en abril de 2026.

Hoy, su influencia trasciende los mercados: se ha convertido en una especie de “vigilante” mediático que opina con la misma intensidad sobre política, universidades de la Ivy League o inteligencia artificial.

Un lanzamiento que llega en el momento adecuado

Ackman ya había intentado lanzar vehículos públicos en el pasado, pero el entorno no era el adecuado. Esta vez, la madurez de su plataforma, el rendimiento reciente y el creciente interés por estructuras de capital permanente han dado tracción al proyecto.

La narrativa que rodea la operación es clara: Bill Ackman está ejecutando un plan para consolidarse como un gestor de referencia global, con un modelo que combina capital estable, concentración en pocas apuestas, visión de largo plazo y menor dependencia del ciclo de mercado.

La IPO de Pershing Square USA es el siguiente paso natural en esa estrategia.

Cómo invertir en posiciones de Ackman desde XTB

Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros disponibles en XTB, los usuarios pueden acceder a Meta Platforms (META.US), Amazon (AMZN.US) y Kraft Heinz (KHC.US), tres compañías de referencia en sus respectivos sectores en las que Ackman tiene posiciones.

Como ocurre con el resto de acciones y ETF disponibles en la plataforma, los primeros 100.000 euros de negociación mensual están libres de comisión, tanto en operaciones de compra como de venta, lo que permite invertir en estas compañías con condiciones competitivas y sin costes añadidos en ese tramo.