En el día de hoy, el mercado ha podido comprobar que todas las inversiones acometidas por las grandes tecnológicas están teniendo repercusiones profundas en la estructura interna de las compañías.

Dos de las mayores empresas del mundo, Meta y Microsoft, han comunicado nuevos planes de reducción de plantilla con el objetivo de aumentar la eficiencia operativa.

La razón de esta reestructuración es doble:

Por un lado, el desarrollo de la inteligencia artificial ha incrementado la productividad, permitiendo realizar las mismas tareas con menos recursos.

permitiendo realizar las mismas tareas con menos recursos. Por otro, el enorme CAPEX destinado a IA ha obligado a recortar costes en otras áreas, incluida la fuerza laboral, para liberar recursos.

El anuncio ha llamado la atención del mercado y plantea una pregunta inquietante: ¿estamos ante el inicio de una nueva oleada de despidos en el sector tecnológico?

Meta y Microsoft activan uno de los mayores ajustes de plantilla en Big Tech

Meta y Microsoft han puesto en marcha planes de reducción de plantilla que, combinados, podrían afectar a hasta 23.000 empleados, uno de los mayores ajustes laborales recientes dentro de Big Tech.

Ambos movimientos responden al mismo factor: la necesidad de contener costes y redirigir capital hacia el gasto masivo en inteligencia artificial y megacentros de datos, un esfuerzo que está transformando por completo la estructura interna del sector.

Meta recorta un 10% de su plantilla

En concreto, Meta prepara un recorte del 10% de su fuerza laboral, lo que supone alrededor de 8.000 despidos, a los que se suma la decisión de no cubrir 6.000 vacantes abiertas, ampliando el ajuste real.

La compañía busca simplificar operaciones y concentrar inversión en IA generativa, infraestructura y Reality Labs.

En un memo interno, la Chief People Officer Janelle Gale justificó la medida como necesaria para “hacer la compañía más eficiente” y “compensar otras inversiones”.

Microsoft ofrece bajas voluntarias

Por su parte, Microsoft ofrecerá bajas voluntarias a un 7% de su plantilla en Estados Unidos, unas 8.750 personas.

El objetivo es reducir costes estructurales y equilibrar el gasto récord en centros de datos, chips especializados y supercomputación, áreas donde la compañía está invirtiendo a un ritmo sin precedentes.

La empresa ha anunciado grandes proyectos de infraestructura en mercados como Japón y Australia, reforzando su apuesta por la IA como motor estratégico.

Los despidos se extienden más allá del Big Tech

Estos anuncios de reestructuración se han vuelto más comunes de lo que podríamos esperar, especialmente en las últimas semanas. Las noticias provienen principalmente de compañías tecnológicas, que ante la crítica de los inversores por el aumento de los gastos están tratando de optimizar su estructura de costes gracias al aumento de productividad que ofrecen las herramientas de IA.

Dentro del ámbito tecnológico, las compañías más afectadas son las de software puro, donde la mayor parte del trabajo es automatizable mediante asistentes de IA. Empresas como Capgemini, Atlassian o Workday ya han manifestado su intención de reducir plantilla. Sin embargo, el fenómeno no se limita al sector tecnológico. Al contrario, empresas financieras como Citi o logísticas como UPS también han anunciado cambios similares.

Un ajuste que confirma una tendencia estructural en Big Tech

Los recortes de Meta y Microsoft no son casos aislados, sino parte de una tendencia más amplia. Tras años de crecimiento acelerado, Big Tech está reduciendo costes tradicionales y reorientando capital hacia la inteligencia artificial.

La construcción de megacentros de datos, la compra de chips avanzados y el desarrollo de modelos de IA requieren inversiones multimillonarias que obligan a optimizar estructuras internas. El resultado es un cambio profundo en el sector: menos plantilla, más automatización y una reasignación masiva de recursos hacia la tecnología que definirá la próxima década.

Cómo comprar acciones de Meta y Microsoft desde XTB

Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, los usuarios pueden acceder a acciones de Meta Platforms (META.US) y Microsoft (MSFT.US), dos de las compañías tecnológicas más influyentes del mundo y protagonistas del actual ciclo de inversión en inteligencia artificial, computación en la nube y plataformas digitales.

Estas empresas representan una parte esencial del sector tecnológico global y permiten a los inversores exponerse a tendencias estructurales como la IA generativa, la automatización, el software empresarial y la infraestructura cloud.

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