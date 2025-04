Bill Ackman se desmarca de Trump y critica los aranceles

El multimillonario inversor Bill Ackman, que fue un ferviente partidario de Donald Trump antes de su victoria electoral, ha criticado el régimen arancelario actual y atacado al secretario de Comercio, Howard Lutnick, censurando su indiferencia al colapso del mercado de valores y de la economía. Bill Ackman se posiciona contra los aranceles En una publicación en X, Ackman acusó a Lutnick de "obtener beneficios cuando la economía implosiona" debido a su posición larga en renta fija. Los inversores tienden a invertir en bonos del tesoro en épocas de mayor incertidumbre. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil En su perfil en la red social, donde suma más de 17 millones de seguidores, el famoso inversor ha afirmado que el presidente se está embarcando en “una guerra nuclear económica” con la que podría destruir la confianza en la economía estadounidense y perder la confianza de los inversores. “Al imponer aranceles masivos y desproporcionados por igual a nuestros amigos y enemigos y, consecuentemente, comenzar una guerra comercial contra todo el mundo, estamos destruyendo la confianza nuestro país tanto como socio comercial, como un lugar para hacer negocio y como un mercado para invertir”, ha escrito, añadiendo que el presidente Donald Trump tiene la oportunidad de pedir un “tiempo muerto” de 90 días para negociar y resolver los acuerdos arancelarios “asimétricos e injustos”. De imponerse los aranceles, además, ha augurado que la reputación de Estados Unidos se verá “profundamente dañada”. El director ejecutivo de Pershing Square también publicó un tweet de otro usuario de X que calificó los cálculos arancelarios de la administración Trump como "matemáticas dispersas, arbitrarias y sin sentido". Para Ackman, estos comentarios marcan la divergencia más fuerte hasta el momento por parte de uno de los principales partidarios del Presidente en Wall Street, quien anunció su apoyo a Trump después de un intento de asesinato en julio durante la campaña electoral. En este escenario, Ackman añadió que su empresa no vendería en un mercado a la baja, aun cuando prevé pérdidas por ajuste al valor de mercado si el mercado se desploma. “Seremos compradores de grandes empresas a precios muy rebajados, lo que nos beneficiará a nosotros y a nuestros inversores a largo plazo”, según la publicación ¿Quién es Bill Ackman? William Albert Ackman es un gestor de fondos y filántropo de origen estadounidense, fundador y CEO de la empresa de gestión de fondos de cobertura Pershing Square Capital Management. Con un patrimonio gestionado cercano a los 11.000 millones de dólares y una rentabilidad media anual del 17,4%, Pershing Square Capital Management se ha visto envuelta en la mayoría de polémicas y apuestas arriesgadas protagonizadas por Bill Ackman. El multimillonario inversor, aspira a transformar su hedge fund Pershing Square en un gigante financiero diversificado que alcance la consideración de ser el 'Berkshire Hathaway del siglo XXI



El contenido que se presenta en la sección de FORMACIÓN sólo tiene fines informativos, educativos y de apoyo para utilizar la plataforma. El material presentado, incluyendo los análisis, precios, opiniones u otros contenidos, no es una recomendación de inversión o información que recomiende o sugiera una estrategia de inversión ni se incluye en el ámbito del asesoramiento en materia de inversión recogido en la Ley 6/2023 de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión (artículo 125.1 g). Este vídeo se ha preparado sin tener en cuenta las necesidades del cliente ni su situación financiera individual.

XTB no aceptará responsabilidad por ningún tipo de pérdidas o daños, incluyendo, entre otros, cualquier lucro cesante, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o dependencia de la información incluida en este vídeo. XTB S.A. no es responsable de las acciones u omisiones del cliente, especialmente por la adquisición o disposición de instrumentos financieros, realizados con base en la información que contiene este vídeo.

El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo.

Copyright © XTB S.A. Todos los derechos reservados. Está prohibido copiar, modificar y distribuir este vídeo sin el consentimiento expreso de XTB S.A.