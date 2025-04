La rentabilidad de los bonos cae: ¿es el objetivo de Trump?

Es una teoría que cada vez cobra un mayor sentido: la inestabilidad actual es una estrategia ideada por Donald Trump y Scott Bessent desde principios de año para reducir la rentabilidad de los bonos. Los aranceles lastran la rentabilidad de los bonos Los rendimientos de los bonos estadounidenses fijan el precio de las nuevas hipotecas. Determinan el precio y la disponibilidad de financiación para la mayoría de los préstamos de las empresas estadounidenses. Y, lo más importante para Trump, controlan la financiación del gobierno. De momento parece que van por el buen camino. El bono del Tesoro a 10 años, que inició este ejercicio cerca del 4,8%, está actualmente en el 3,9%, mientras que los vencimientos en el bono a 2 años, uno de los más sensibles a la política monetaria, cayó hasta 22 puntos básicos, hasta el 3,43%, tras haber caído unos 50 puntos básicos en total desde que Trump anunció los gravámenes el miércoles pasado. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Estados Unidos ha alcanzado una deuda de 36,2 billones de dólares. Este año tienen que refinanciar 9,2 billones de dólares, siendo el 70% de la misma antes de junio, cuando tendrá lugar una nueva reunión de la FED. El 50% de la deuda lo constituyen bonos de entre 2 a 10 años, mientras que otro 25% son emisiones de menos de 2 años, el tramo más dependiente de las decisiones de política monetaria. En agosto y septiembre, el Tesoro suele endeudarse más que en otros meses, en gran parte para financiar nuevos préstamos estudiantiles que se originan en esos dos meses, por lo que recortar esta partida es clave para acometer el resto de promesas. ¿Qué hará la FED ante la inestabilidad del mercado? En este momento, la probabilidad de que no haya recortes, de que haya dos o tres, o de que haya más de cinco en una recesión es prácticamente igual. Cálculos rápidos indican que esto aumentará la inflación al menos entre 1 y 1,5 puntos porcentuales. Dada la debilidad económica esperada, la FED necesita recortar al menos tres o cuatro veces este año, pero ¿pueden hacerlo con una inflación del 4% o superior? ¿Pueden argumentar que los aranceles son un fenómeno puntual, como hizo el entonces presidente de la FED, Arthur Burns, en la década de 1970? Eso no funcionó muy bien. Y las buenas cifras actuales de empleo ofrecen pocas razones para recortar tanto. Aunque el mercado ofrece una posibilidad del 80% a un recorte de tipos en junio, creemos que lo más probables es que sea en julio, cuando las medias trimestrales de la creación de empleo y el resto de métricas económicas obliguen a Jerome Powell a recortar los tipos de interés, y una vez que lo haga una vez, podría continuar haciéndolo el resto de reuniones del año. No creemos que se produzca un recorte de emergencia….. Al menos de momento. ¿Qué ocurre con la renta fija en Europa? Aunque la rentabilidad de los bonos de Estados Unidos esté bajando, la debilidad del dólar puede afectar a nuestras inversiones debido también a la apreciación del euro. En este escenario creemos que puede ser más atractivo invertir en renta fija de gobierno europea, que pueda beneficiarse de los próximos recortes de tipos del Aunque la rentabilidad de los bonos de Estados Unidos esté bajando,En este escenario creemos que puede ser más atractivo invertir en renta fija de gobierno europea, que pueda beneficiarse de los próximos recortes de tipos del BCE que en el caso de Estados Unidos en donde la inflación podría ser un problema.

El contenido que se presenta en la sección de FORMACIÓN sólo tiene fines informativos, educativos y de apoyo para utilizar la plataforma. El material presentado, incluyendo los análisis, precios, opiniones u otros contenidos, no es una recomendación de inversión o información que recomiende o sugiera una estrategia de inversión ni se incluye en el ámbito del asesoramiento en materia de inversión recogido en la Ley 6/2023 de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión (artículo 125.1 g). Este vídeo se ha preparado sin tener en cuenta las necesidades del cliente ni su situación financiera individual.

XTB no aceptará responsabilidad por ningún tipo de pérdidas o daños, incluyendo, entre otros, cualquier lucro cesante, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o dependencia de la información incluida en este vídeo. XTB S.A. no es responsable de las acciones u omisiones del cliente, especialmente por la adquisición o disposición de instrumentos financieros, realizados con base en la información que contiene este vídeo.

El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo.

Copyright © XTB S.A. Todos los derechos reservados. Está prohibido copiar, modificar y distribuir este vídeo sin el consentimiento expreso de XTB S.A.