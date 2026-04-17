Bitcoin en máximos desde febrero tras avances con Irán

Conclusiones clave Bitcoin supera los $78,000 , alcanzando su nivel más alto desde febrero.

, alcanzando su nivel más alto desde febrero. El impulso proviene de avances geopolíticos y expectativas de acuerdo con Irán.

y expectativas de acuerdo con Irán. Flujos hacia ETFs y RSI sobre 70 apuntan a fuerte momentum, pero con sobrecompra.

Bitcoin superó la barrera de los $78,000, alcanzando su nivel más alto desde febrero, en paralelo con avances diplomáticos relevantes en Medio Oriente. Trump anunció el viernes que Irán había aceptado suspender su programa nuclear de forma indefinida y que no recibiría los fondos estadounidenses congelados, según él, el acuerdo está “casi listo”, y nuevas conversaciones están programadas incluso para este fin de semana. Los mercados reaccionaron inmediatamente con subidas, ya que cualquier noticia positiva en el frente diplomático ha impulsado históricamente los activos de riesgo, incluido BTC. Al mismo tiempo, Trump emitió una advertencia firme a Israel , “¡Ya es suficiente! Israel tiene PROHIBIDO bombardear Líbano”, lo que sugiere que Estados Unidos está ejerciendo presión activa en múltiples frentes para acelerar la normalización en la región. El avance de Bitcoin por encima de los $78,000 también coincide con entradas de capital en ETFs de BTC, ya que los inversores institucionales comienzan a ver las criptomonedas como cobertura frente a la incertidumbre geopolítica. A continuación, los últimos flujos de entrada/salida en los principales fondos. Fuente: Coinglass

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