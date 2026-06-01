Bitcoin cae un 3% y marca mínimos desde el 13 de abril 📉

- Bitcoin retrocede y se sitúa por debajo de los 72.000 USD
- Un posible suelo de Bitcoin podría aparecer a comienzos del otoño de 2026
- Bitcoin sigue dentro de un canal bajista, cotizando actualmente en la parte media del rango
- Bitcoin retrocede y se sitúa por debajo de los 72.000 USD
- Un posible suelo de Bitcoin podría aparecer a comienzos del otoño de 2026
- Bitcoin sigue dentro de un canal bajista, cotizando actualmente en la parte media del rango
Bitcoin retrocede hoy hasta situarse por debajo de los 72.000 USD, y en el gráfico diario el RSI ha caído a 32,6, muy cerca de la zona de sobreventa. Sin embargo, los suelos históricos del mercado suelen producirse con lecturas de RSI aún más bajas, lo que sugiere que, si este es otro tramo bajista, todavía podría ser pronto para esperar una estabilización de la tendencia.
Los datos on‑chain muestran que las ballenas han pausado la acumulación, un patrón que históricamente ha precedido a fases de debilidad en mercados bajistas cripto.
Según el ciclo histórico de halving, un posible suelo de Bitcoin podría aparecer a comienzos del otoño de 2026, mientras que la demanda spot sigue rezagada.
Estacionalmente, el verano suele ser un periodo débil para el mercado cripto, y hoy Bitcoin cae a pesar de los máximos históricos en las bolsas globales.
Los metales preciosos también están bajo presión junto a las criptomonedas, ya que el mercado ajusta expectativas hacia un entorno de inflación y política monetaria más hawkish que el observado entre finales de 2025 y comienzos de 2026.
Gráfico del Bitcoin
En el gráfico de una hora, Bitcoin sigue dentro de un canal bajista, cotizando actualmente en la parte media del rango.
Los niveles de soporte clave se sitúan en:
-
67.000 USD,
-
y la zona 60.000–61.000 USD.
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