Bitcoin sube casi un 4% hasta el nivel más alto desde comienzos de febrero de 2026

Bitcoin sube hoy gracias a la mejora del sentimiento en los mercados bursátiles, apoyado por las entradas más fuertes en ETF desde julio de 2025 y un aumento de la actividad de las whales. El precio intenta una ruptura sostenida por encima de 78.000 USD y un test de la EMA de 200 días (línea roja).
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Un movimiento por encima de 78.000 USD da a los inversores esperanza de que la tendencia alcista pueda extenderse, con Bitcoin potencialmente ganando impulso para probar la zona de 84.000 USD, donde se encuentra la EMA200 —un nivel que pasó de soporte a resistencia y que no se ha superado desde octubre de 2025.
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Por el contrario, una caída por debajo de la EMA de 50 días (línea naranja), alrededor de 75.000 USD, podría señalar un retorno a la tendencia bajista y toma de beneficios, con riesgo de un movimiento bajista más fuerte hacia 60.000 USD.
Observando el indicador SAR, aún existen similitudes notables con el patrón observado en enero de 2026. Una ruptura por encima de 80.000 USD podría confirmar un impulso de rebote más fuerte —siempre que esté respaldado por un claro repunte en la demanda spot, una mejora en el sentimiento del mercado de opciones y la continuidad de grandes transacciones por parte de whales.
Por ahora, sin embargo, el posicionamiento en opciones sigue siendo relativamente cauteloso, y el mercado spot está lejos de la euforia, con la única excepción de la mayor actividad en los flujos de ETF.
Fuente: xStation5
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