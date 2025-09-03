BlackRock se consolida como máximo accionista del Sabadell

BlackRock ha superado el 7% de participación en Banco Sabadell justo antes del inicio del periodo de aceptación de la OPA presentada por BBVA, alcanzando así su mayor peso en el banco desde que es accionista y reforzando su influencia en el desenlace de la operación.

El aumento de la participación de BlackRock hasta el 7,017% se debe principalmente a una reducción de capital ejecutada por Sabadell tras una recompra de acciones valorada en 755 millones de euros que concluyó el 4 de agosto de 2025. Esta maniobra redujo el número total de acciones en circulación, permitiendo que todos los accionistas incrementarán en proporción su peso relativo en el banco. BlackRock notificó la compra de 56.000 acciones adicionales entre el 1 y el 2 de septiembre.

BlackRock se convierte en el accionista clave de la OPA BBVA-Sabadell

Con el nuevo umbral superado, BlackRock se consolida como el primer accionista de Sabadell, teniendo en la actualidad cerca de 359 millones de títulos valorados en aproximadamente 1.140 millones de euros, por encima de Zurich y el empresario David Martínez. Este posicionamiento sitúa a BlackRock como pieza fundamental para el resultado de la OPA, ya que BBVA necesita que al menos el 50,1% del capital acepte la oferta.

La decisión de BlackRock de elevar su porcentaje justo en este momento subraya la importancia estratégica que tiene en el futuro de Sabadell y el resultado de la oferta de BBVA, ya que su influencia como accionista mayoritario podría ser decisiva en la aceptación o rechazo de la opa por parte del resto de los accionistas.

Este movimiento coincide con el inicio del periodo clave en la OPA BBVA-Sabadell, proceso que se inició tras 16 meses de negociaciones y rechazos por parte del Consejo de Sabadell. La OPA implica un intercambio de acciones de Sabadell por acciones de BBVA, además de un pequeño componente en efectivo. Sin embargo, el reciente ajuste del canje por dividendos y los cambios en el número de acciones han disminuido la prima sobre la oferta, lo que ha generado un entorno de mayor incertidumbre y presión entre los accionistas de ambas entidades.

Las acciones de Sabadell caen medio punto porcentual en la sesión de hoy, lo que apenas impacta en la notable revalorización del 70% que acumula la entidad bancaria en 2025.

