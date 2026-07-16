¿Bloqueará Irán también el Mar Rojo?

El riesgo de que el transporte marítimo en el Mar Rojo vuelva a paralizarse ha aumentado claramente con la escalada del conflicto entre Irán y Estados Unidos. Según fuentes de Reuters, Teherán habría solicitado al movimiento hutí de Yemen que se mantuviera preparado para cerrar el estrecho de Bab el-Mandeb si Estados Unidos atacaba la infraestructura energética iraní.

Esto implicaría extender el conflicto del estrecho de Ormuz a una segunda ruta de transporte estratégica en Oriente Medio.

En junio, unos 7,4 millones de barriles diarios de petróleo crudo y productos derivados del petróleo transitaban por el estrecho, lo que corresponde a aproximadamente el 7% de la producción mundial. Este volumen aumentó desde los aproximadamente 4,2 millones de barriles diarios de 2025, debido a que parte del suministro de la región se redirigió a rutas que evitan el estrecho de Ormuz (como el oleoducto Este-Oeste).

Oleoductos existentes y en construcción en la península arábiga

La importancia del Mar Rojo aumentó especialmente tras la limitación del transporte marítimo en el Golfo Pérsico. Arabia Saudí puede transportar parte del crudo por oleoducto hasta terminales en el Mar Rojo, evitando así el estrecho de Ormuz. El Mar Rojo se ha convertido en una alternativa cuya pérdida repentina sería devastadora para el suministro de petróleo.

En condiciones normales, el corredor que atraviesa el Mar Rojo y el Canal de Suez gestionaba entre el 12 % y el 15 % del comercio mundial. Sin embargo, el tráfico se mantiene significativamente por debajo del promedio histórico anterior al inicio de los ataques hutíes en otoño de 2023. El volumen diario de transporte marítimo a través de Bab el-Mandeb y el Canal de Suez sigue siendo un 60 % inferior al de antes de los ataques.

Una gran parte de los armadores aún opta por la ruta más larga que rodea el Cabo de Buena Esperanza.

Los hutíes no necesitan controlar físicamente el estrecho para provocar su cierre económico, ya que carecen de los medios para hacerlo. Los ataques regulares con misiles y drones, la amenaza de minas o los daños a un gran buque serían suficientes. El aumento de los costes de los seguros y el riesgo de perder un buque y su tripulación pueden llevar a los armadores a abandonar los viajes, incluso cuando la amenaza real sea baja.

La experiencia de 2023-2025 demuestra que la protección militar de la ruta no garantiza el regreso del transporte marítimo comercial. Estados Unidos y los países europeos derribaron cientos de misiles y drones y llevaron a cabo innumerables ataques contra posiciones hutíes. A pesar de ello, se hundieron hasta cuatro buques y la mayoría de las principales navieras continuaron evitando la región.

La declaración en sí misma es alarmante, no solo por los hutíes. Si Irán tiene preocupaciones genuinas sobre su infraestructura energética, eso significa que el riesgo de una escalada importante en la región está latente, lo que se reflejará en los precios del petróleo.

Análisis técnico: PETRÓLEO (D1)

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Los precios del petróleo repuntaron desde mínimos locales y rápidamente superaron la EMA de 200 días, cruzando la línea de tendencia bajista, lo que indica fortaleza en la demanda. Los retrocesos de Fibonacci sugieren que la próxima resistencia significativa no se encuentra hasta los 92 USD. Un posible aumento también podría verse respaldado por el impulso alcista continuo de las EMA de 100 y 200 días tras generar un "cruce dorado" en marzo. Fuente: xStation5