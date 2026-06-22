Los bonos del Tesoro británico vuelven a situarse en el centro de atención de los mercados. La rentabilidad de la deuda pública del Reino Unido a 10 años ronda actualmente el 4,8%, niveles que no se observaban de forma sostenida desde antes de la crisis financiera de 2008.

La evolución resulta especialmente llamativa si se compara con la situación existente tras el referéndum del Brexit. En junio de 2016, el bono británico a diez años ofrecía una rentabilidad cercana al 1,5%, en un entorno caracterizado por tipos de interés reducidos, baja inflación y fuertes compras de deuda por parte de los bancos centrales.

Diez años después, el escenario es completamente diferente.

Inflación y tipos de interés: la principal explicación detrás de la rentabilidad de los bonos británicos

El primer factor que explica este fuerte aumento de las rentabilidades es la inflación. Tras la pandemia, Reino Unido sufrió uno de los mayores repuntes de precios entre las economías desarrolladas, impulsado por la crisis energética, los problemas en las cadenas de suministro y una fuerte presión salarial. Además, las ayudas económicas impulsaron el gasto, y la inflación toco techo en octubre del 2022 alcanzando un crecimiento anual del 11,1%.

Como respuesta, el Banco de Inglaterra se vio obligado a ejecutar uno de los ciclos de subidas de tipos más agresivos de las últimas décadas, elevando el precio del dinero desde niveles próximos al 0% hasta situarlo en el 5,25%, máximos desde 2008.

Cuando los tipos de interés aumentan, los inversores exigen mayores rentabilidades para comprar deuda pública, provocando una caída del precio de los bonos ya emitidos y un incremento de sus rendimientos.

El Brexit sigue pesando sobre los mercados

Sin embargo, la inflación no explica por sí sola el comportamiento de la deuda británica.

Muchos inversores consideran que el Brexit ha reducido el crecimiento potencial de la economía británica durante los últimos años. Aunque el impacto exacto sigue siendo objeto de debate, el crecimiento de la productividad, la inversión empresarial y el comercio exterior ha mostrado una evolución más débil de la esperada.

Esta situación ha llevado a los mercados a exigir una prima adicional para financiar a Reino Unido en comparación con otras economías europeas.

La comparación bursátil también resulta reveladora. Desde el referéndum de 2016, el FTSE 100 ha generado una rentabilidad significativamente inferior a la obtenida por Wall Street, reflejando las dificultades de la economía británica para atraer el mismo nivel de crecimiento y capital que Estados Unidos. Si además tuviéramos en cuenta la depreciación de la libra, la diferencia sería mucho más abultada.

Liz Truss, Starmer y el miedo al déficit

Otro de los factores que sigue influyendo en la deuda británica es la credibilidad fiscal.

La crisis provocada por el gobierno de Liz Truss en 2022 dejó una profunda huella en los mercados después de que sus planes de rebajas fiscales sin financiación provocaran un desplome de la libra y una fuerte subida de las rentabilidades de los bonos.

Desde entonces, los inversores observan con especial atención cualquier medida que pueda deteriorar las cuentas públicas del país.

Las reciente dimisión de Keir Starmer y la eventual llegada de Andy Burnham han reabierto el debate sobre la política fiscal británica. Los mercados quieren saber si el próximo gobierno mantendrá la disciplina presupuestaria o si apostará por un mayor gasto público para impulsar el crecimiento.

¿Qué refleja la rentabilidad de los bonos británicos?

La rentabilidad actual que ofrecen actualmente los bonos británicos refleja mucho más que unos tipos de interés elevados. Los inversores descuentan una combinación de inflación persistente, elevados déficits públicos, menor crecimiento potencial tras el Brexit y una prima de riesgo política superior a la de otras economías desarrolladas.

En otras palabras, los bonos británicos se han convertido en un reflejo de los principales desafíos económicos que afronta Reino Unido una década después del Brexit.