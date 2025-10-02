📊XTB asigna nuevo precio objetivo a las acciones de Nike

Nike (NKE.US) presentó resultados el martes por la noche y tanto en la jornada de ayer como en la de hoy los mercados le están premiando. La compañía batió expectativas y mostró algunas cifras que han vuelto a ilusionar a los inversores. ¿Cuál es el nuevo precio objetivo de Nike? Señalar que Nike es una de las compañías de la Selección de Ideas de inversión en Bolsa de XTB.

Las claves del primer trimestre del 2026 fiscal de Nike

Nos sorprendió el buen desempeño de las ventas a través de los canales minoristas, que se incrementó un 5% a tipo de cambio constante. Esto muestra el trabajo de Nike para retomar las relaciones con las grandes cadenas de distribución, aunque pensamos que también se han visto beneficiados por una mejora en el sentimiento del consumidor.

En el caso del canal de venta directa, se puede seguir apreciando los descuentos en Asia y Europa, debido a la caída del 12% interanual de los ingresos de venta online directa. De hecho, la directiva ha destacado que en Europa tuvo que incrementar algunos descuentos para mantenerse en línea con el resto de competidores. En ese sentido, creemos que Adidas está siendo un duro competidor, sobre todo en Europa. Esto también lo apreciamos en el pobre desempeño del área de calzado, que es la más importante para la compañía y que se ha dejado un 2% interanual.

Por regiones, nos parece positiva la evolución en Norteamérica, con crecimientos del 11% en ropa y 16% en equipamiento, a pesar de que el calzado se ha quedado plano. Los ingresos en Asia han descendido un 10% y pensamos que esta región puede tardar más de lo esperado en recuperarse.

La actividad promocional está teniendo dos efectos. Por un lado, está perjudicando al margen bruto, que ha pasado del 45,4% hasta el 42,2%. Sin embargo, creemos que el inventario se está reduciendo de forma positiva, con una caída del 2% en el año y sobre todo por la caída de unidades que comenta la directiva. En la segunda mitad de este año esperamos que los márgenes ya recuperen algo de forma y que los ingresos crezcan a un mayor ritmo, debido a la limpia del inventario que termina a final del segundo trimestre de su 2026 fiscal.

Creemos que la compañía sigue avanzando en su proceso de colaboración con las cadenas de venta minorista, a la vez que las innovaciones continúan llegando al mercado.

Nuevo precio objetivo de XTB para las acciones de Nike

En este contexto, hemos decidido cambiar el precio objetivo de las acciones de Nike. Creemos que la compañía puede acabar el año con un crecimiento de los ingresos del 8%, sobre todo impulsada por la segunda mitad del año, mientras que el margen operativo se mantendrá se ubicará en el 9%. Valorando a la compañía con un descuento de flujos de caja, asignamos un precio objetivo para las acciones de Nike de 96,4$, lo que supone un potencial de casi el 27% desde los precios actuales. Sin embargo, creemos que hay probabilidades de que una vez se recupere el mercado, Nike pueda capturar mayor cuota de mercado y el mercado podría reconocer la nueva situación rápidamente.

