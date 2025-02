Caídas en los principales índices europeos ✂️

El inicio de la nueva semana trae otra dosis de agitación en los mercados. Durante el fin de semana, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció aranceles del 25% a los productos importados de México y Canadá, así como aranceles del 10% a los productos de China. Canadá y México ya han anunciado planes para aplicar aranceles de represalia. Hoy los mercados cotizan con una brecha bajista significativa. También se observan grandes movimientos en el mercado de divisas. Esto sugiere que los inversores no habían descontado completamente el riesgo de los aranceles estadounidenses, y muchos esperaban que fuera simplemente una táctica de negociación para asegurar mejores términos comerciales. Por otro lado, la implementación de aranceles todavía puede ser parte de las negociaciones (y lo más probable es que lo sea), y podrían estar vigentes a corto plazo hasta que se llegue a un acuerdo entre los países. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Reacción de los índices en Europa Los índices europeos cotizan a la baja. El índice EuroStoxx 600 baja un 1,30%, con las acciones del sector automovilístico liderando las pérdidas, experimentando su mayor caída en más de dos años. El euro también se ve afectado, cayendo más del 2% hasta los 1,02 dólares antes de recuperarse a 1,027 dólares. Cotización del EUR/USD Fuente: xStation 5 Implicaciones directas en el comercio Las acciones de los gigantes automotrices alemanes Volkswagen AG y BMW AG cayeron un 6,16% y un 3,92%, respectivamente , en medio de preocupaciones de que los aranceles estadounidenses podrían afectar significativamente a sus exportaciones.

, en medio de preocupaciones de que los aranceles estadounidenses podrían afectar significativamente a sus exportaciones. Stellantis NV, otro importante fabricante de automóviles europeo, también cae un 6,28% debido a su alta exposición a la producción en México, que ya se ve afectada por los aranceles.

Los aranceles podrían afectar a más de 330 plantas automotrices alemanas en México, lo que interrumpiría las cadenas de suministro y aumentaría los costos de producción. Superávit de la Unión Europea Según Citigroup Inc., un arancel del 10% sobre los productos europeos podría reducir los beneficios corporativos por acción de la UE entre un 1% y un 2%.

La UE tiene un superávit comercial de aproximadamente 158.000 millones de euros con los EE. UU. , lo que la convierte en un objetivo principal de las políticas proteccionistas estadounidenses.

, lo que la convierte en un objetivo principal de las políticas proteccionistas estadounidenses. El crecimiento económico de la UE ya es lento y una mayor escalada de aranceles podría debilitar el impulso, especialmente en el sector manufacturero. Respuesta de Alemania El canciller alemán Olaf Scholz enfatizó que la UE está lista para responder con firmeza si Estados Unidos impone aranceles.

El Banco Central Europeo (BCE) está bajo presión para evaluar si debe continuar recortando los tipos de interés para apoyar la estabilidad económica. La aceleración inesperada de la inflación en enero complica las decisiones de política monetaria. La UE se encuentra ahora en el centro de los riesgos de política comercial de Estados Unidos, con aranceles que amenazan a sectores clave como el automotor, los metales, los productos farmacéuticos y los bienes de consumo. A medida que aumentan las tensiones políticas, los inversores deben navegar en un panorama incierto marcado por la debilidad de la moneda, posibles medidas de represalia y cambios en las políticas de los bancos centrales. El Dax 40 baja un 1,50% hasta los 21.400 puntos. Las mayores caídas siguen produciéndose en los sectores industriales, en particular el automotriz Cotización del Dax 40 Fuente: xStation 5

El contenido que se presenta en la sección de FORMACIÓN sólo tiene fines informativos, educativos y de apoyo para utilizar la plataforma. El material presentado, incluyendo los análisis, precios, opiniones u otros contenidos, no es una recomendación de inversión o información que recomiende o sugiera una estrategia de inversión ni se incluye en el ámbito del asesoramiento en materia de inversión recogido en la Ley 6/2023 de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión (artículo 125.1 g). Este vídeo se ha preparado sin tener en cuenta las necesidades del cliente ni su situación financiera individual.

XTB no aceptará responsabilidad por ningún tipo de pérdidas o daños, incluyendo, entre otros, cualquier lucro cesante, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o dependencia de la información incluida en este vídeo. XTB S.A. no es responsable de las acciones u omisiones del cliente, especialmente por la adquisición o disposición de instrumentos financieros, realizados con base en la información que contiene este vídeo.

El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo.

Copyright © XTB S.A. Todos los derechos reservados. Está prohibido copiar, modificar y distribuir este vídeo sin el consentimiento expreso de XTB S.A.