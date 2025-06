Calendario de dividendos: los dividendos de junio en España

El mes de junio de la Bolsa española está cargado de dividendos y deja un calendario intenso al inversor que sigue la estrategia de comprar empresas que remuneren a sus accionistas. Algunas son del Ibex 35, pero tenemos otras empresas que también reparten un dividendo atractivo y que no forman parte del selectivo español. Estos son los próximos dividendos de los que podremos disfrutar. Dividendos españoles fuera del Ibex 35 Si empezamos por orden, la primera gran española que reparte dividendo es la empresa de proyectos de infraestructuras, energías renovables y nuevas tecnologías Elecnor, que otorgará dividendos el próximo 11 de junio. En este caso, la compañía repartirá un dividendo de 3,0459 euros por acción. La fecha a partir de la cual las acciones de Elecnor se negocian sin derecho a percibir el dividendo (’ex date’) será el día 9 de junio. Su rentabilidad por dividendo se sitúa en el 12%. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Días después, el 18 de junio, esperamos la repartición de 0,47 euros por acción de la compañía Atresmedia, con un ex date citado para el día 16. La compañía aporta una rentabilidad del dividendo del 8% sobre su precio actual de cotización. El día 19 se disfrutará del dividendo de la socimi Inmobiliaria Colonial, en la que se dará un dividendo de 0,3 euros por acción y una rentabilidad por dividendo del 4,93%. La fecha límite para la adquisición de acciones será el día 17. La siguiente empresa española en repartir dividendos será PharmaMar, que el día 27 aportará un dividendo de 0,8 euros por título, con una rentabilidad por dividendo del 0,88%. Para finalizar el mes, la empresa Ebro Foods repartirá un dividendo el día 30 por valor de 0,23 euros por acción y con una rentabilidad del 1,3%. Por su parte, Gestamp Automoción repartirá dividendos a inicios del mes siguiente, pero con una fecha ex date citada para el día 30. Sus dividendos serán de 0,0511 euros por acción y tendrán una rentabilidad del 1,71%. Dividendos dentro del Ibex 35 Para recibir los dividendos de una empresa del Ibex 35 tendremos que esperar hasta el 12 de junio, cuando Puig repartirá 0,3768 euros por acción. La fecha ex date será el 10 de junio y el dividendo tendrá una rentabilidad por dividendo de un 2,19%. Las siguientes acciones en sumarse al calendario de dividendos son las de Cellnex, que remunerará a sus accionistas el próximo día 18, aportando una rentabilidad del 0,05% sobre su cotización actual. La fecha límite para poder acceder al dividendo será el día 16. Tan solo un día después, el 19 de junio, repartirán dividendos Acciona y Telefónica, que otorgarán una remuneración de 0,44 y 0,15 euros por acción, respectivamente. Esto supone una rentabilidad del 0,29% para Acciona y un 3,21% para las acciones de Telefónica. La fecha límite para adquirir las acciones para poder disfrutar del dividendo de estas compañías será el día 17. Durante los últimos días, repartirán dividendos IAG, Endesa y Fluidra. La empresa de aerolíneas repartirá un dividendo de 0,06 euros por acción el día 30 (ex-date para el día 26) con una rentabilidad del 1,51%. Endesa, por su parte, repartirá un dividendo 0,8177 euros por acción, con una rentabilidad del 3,02%. El reparto se realizará el primer día del mes de junio, pero la fecha de ex dividendo se sitúa el 27 de junio. Finalmente, Fluidra repartirá dividendos el día 2 de julio (ex-date el día 30) por un valor de 0,3 euros por acción y una rentabilidad del 1,38%. Hay que recordar que esta rentabilidad por dividendo no es del año al completo, sino de este reparto en concreto. Además, muchas empresas pueden repartir el dividendo tan solo una vez y otras eligen hacerlo en varios pagos. Te animamos a que estés atento a nuestro apartado de noticias, donde iremos informando de los últimos días en los que puedes comprar estas acciones con derecho a dividendo.

El contenido que se presenta en la sección de FORMACIÓN sólo tiene fines informativos, educativos y de apoyo para utilizar la plataforma. El material presentado, incluyendo los análisis, precios, opiniones u otros contenidos, no es una recomendación de inversión o información que recomiende o sugiera una estrategia de inversión ni se incluye en el ámbito del asesoramiento en materia de inversión recogido en la Ley 6/2023 de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión (artículo 125.1 g). Este vídeo se ha preparado sin tener en cuenta las necesidades del cliente ni su situación financiera individual.

XTB no aceptará responsabilidad por ningún tipo de pérdidas o daños, incluyendo, entre otros, cualquier lucro cesante, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o dependencia de la información incluida en este vídeo. XTB S.A. no es responsable de las acciones u omisiones del cliente, especialmente por la adquisición o disposición de instrumentos financieros, realizados con base en la información que contiene este vídeo.

El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo.

Copyright © XTB S.A. Todos los derechos reservados. Está prohibido copiar, modificar y distribuir este vídeo sin el consentimiento expreso de XTB S.A.