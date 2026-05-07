Calendario del día: Atención a las intervenciones de los bancos centrales

La sesión de hoy se perfila como ajetreada, tanto por la publicación de datos macroeconómicos como por los discursos de miembros de los bancos centrales. Los inversores se centrarán principalmente en los datos industriales y comerciales europeos, las decisiones sobre los tipos de interés en Suecia y Noruega, así como en los numerosos comentarios de los representantes del BCE y la Reserva Federal. Hemos empezado la sesión con los sólidos datos industriales alemanes, que podrían contribuir a mejorar el optimismo en torno a la economía europea. Por la tarde, la atención del mercado se centrará en Estados Unidos, donde los datos del mercado laboral y las declaraciones de los funcionarios de la Reserva Federal serán clave.

Calendario económico del día

08:45 - Francia: Balanza comercial (EUR): marzo: (previsión -5.600 millones): (anterior -5.780 millones)

09:00 - Suiza: Tasa de desempleo (sin cambios): abril: (anterior 3,1%)

09:00 - Suiza: Tasa de desempleo Abril: (previsión 3%): (anterior 3%)

09:00 - República Checa: Balanza comercial (CZK): Marzo: (previsión 19.800 millones): (anterior 19.300 millones)

09:00 - República Checa: Producción industrial (interanual): Marzo: (previsión 1,9%): (anterior 1,3%)

09:00 - Eslovaquia: Balanza comercial (EUR): Marzo: (anterior 321,6 millones)

09:00 - Eslovaquia: Ventas minoristas (interanual): Marzo: (anterior -2,5%)

09:00 - Eurozona: Discurso de Luis de Guindos, miembro del Consejo Ejecutivo del BCE

09:30 - Suecia: Decisión sobre los tipos de interés: Mayo: (previsión 1,75%): (anterior 1,75%)

10:00 - Noruega: Decisión sobre los tipos de interés: Mayo: (Previsión 4,00%) : (Anterior 4,00%)

11:00 - Eurozona: Ventas minoristas (intermensual): Marzo: (Previsión -0,3%) : (Anterior -0,2%)

11:00 - Eurozona: Ventas minoristas (interanual): marzo: (previsión 0,9%): (anterior 1,7%)

13:30 - EE. UU.: Informe de recortes de empleo de Challenger: abril: (anterior 60.620)

14:30 - EE. UU.: Costes laborales unitarios preliminares (trimestre/trimestre): primer trimestre: (previsión 2,6%): (anterior 4,4%)

14:30 - EE. UU.: Productividad preliminar (trimestre/trimestre): primer trimestre: (previsión 1,1%): (anterior 1,8%)

14:30 - Chile: Balanza comercial (USD): abril: (anterior 3061M)

14:30 - República Checa: Decisión sobre los tipos de interés del Banco Nacional Checo: mayo: (previsión 3,50%): (anterior 3,50%)

14:30 - EE. UU.: Solicitudes iniciales de subsidio por desempleo: semana: (previsión) 205.000: (anterior: 189.000)

14:40 - Eurozona: Discurso de Philip R. Lane, miembro del Comité Ejecutivo del BCE

15:00 - Polonia: Discurso de Adam Glapiński, Gobernador del Banco Nacional de Polonia

16:00 - EE. UU.: Gasto en construcción (mensual): febrero: (anterior: -0,3 %)

16:00 - EE. UU.: Gasto en construcción (mensual): marzo: (previsión: 0,2 %)

16:30 - EE. UU.: Variación semanal de las reservas de gas natural: semana: (anterior: 79.000 millones)

19:00 - Eurozona: Discurso de Isabel Schnabel, miembro del Comité Ejecutivo del BCE

20:05 - EE. UU.: Discurso de Beth Hammack, presidenta de la Reserva Federal de Cleveland

21:00 - EE. UU.: Crédito al consumo (USD): marzo: (previsión: 12.500 millones): (anterior: 9.480 millones)

21:30 - EE. UU.: Discurso de John Williams, presidente de la Reserva Federal de Nueva York