El Ibex 35 destaca en Europa

El Ibex 35 se ha anotado hoy subidas de alrededor de medio punto porcentual, destacando dentro del continente europeo. A pesar de ciertas dudas en algunos de los selectivos de Europa, el Ibex ha conseguido cerrar en verde. Por su parte, en Wall Street los principales índices cotizan en rojo.

Movimientos del Ibex 35

Dentro del Ibex 35 vemos fuertes movimientos. En la parte alta Puig ha subido con mucha fuerza, con un repunte del 4% tras la cobertura de Bank of America, que le ha otorgado un precio objetivo de 17,5€ por acción. Algunos inversores tenían dudas después del fracaso en las negociaciones de la fusión con Estée Lauder, pero su sólida posición competitiva y el potencial en Asia-Pacífico le sigue otorgando un gran atractivo a la acción. Otros valores como Inditex o IAG también han cerrado con subidas de más del 2%, en parte gracias a las caídas del petróleo.

En la parte baja del Ibex 35 Sabadell ha destacado con un descenso de más del 15%. Sin embargo, la compañía descuenta hoy el mega dividendo que pagará por la venta de TSB el próximo viernes. También han tenido una jornada muy negativa las empresas renovables como Acciona Energía y Solaria, que están experimentando una alta volatilidad recientemente. El caso de Solaria es más particular aún, ya que existe una lucha entre los bajistas que mantienen posiciones cortas y los inversores a largo plazo.

Otros movimientos en Europa y Estados Unidos

El Dax alemán ha conseguido salvar la sesión, pero se ha quedado prácticamente plano. Por su parte, el CAC francés ha conseguido un repunte sólido gracias a las subidas del sector autos y la fortaleza de L’Oréal. La caída de los rendimientos de la deuda pública y el descenso de los precios del petróleo suelen ayudar a sectores cíclicos como el automovilístico.

Wall Street está teniendo una jornada volátil. El Nasdaq 100 corrige alrededor del 0,3% debido a fuertes caídas en algunas compañías ligadas al sector semiconductores, como Qualcomm o Intel. Sin embargo, el Dow Jones consigue mantenerse a flote gracias a los repuntes de P&G o Nike, que sigue bajo el escrutinio inversor tras la debilidad mostrada en su negocio en China.

¿Qué pasa con las materias primas?

A pesar de que hoy no hemos tenido grandes noticias positivas sobre la paz en Oriente Medio, el petróleo se ha desplomado más de un 3%, mientras que el oro y la plata han tenido otra jornada negativa. Desde el inicio del conflicto el oro no consigue recuperar su tendencia alcista y es que en esta ocasión los tipos de intereses reales negativos no están impulsando al metal precioso. Esto se debe a que el mercado sigue pensando que la inflación será temporal y volveremos a los tipos de interés reales positivos en poco tiempo.