- El calendario económico se presenta ligero
- Los datos del Conference Board de Estados Unidos dará una visión adicional sobre el sentimiento de los consumidores
- Al cierre de la sesión Visa y Starbucks presentarán resultados
- El calendario económico se presenta ligero
- Los datos del Conference Board de Estados Unidos dará una visión adicional sobre el sentimiento de los consumidores
- Al cierre de la sesión Visa y Starbucks presentarán resultados
El calendario económico de hoy es relativamente ligero, aunque los datos del Conference Board en Estados Unidos ofrecerán una visión adicional sobre el sentimiento de los consumidores. Las lecturas recientes de confianza en EE. UU. han sido muy débiles, con los índices de la Universidad de Michigan cayendo a mínimos históricos, lo que plantea la duda de si la encuesta del Conference Board confirmará esta debilidad en una magnitud similar.
Calendario económico del día
- A las 9:00 GMT se publica la Encuesta de Préstamos del BCE en la Eurozona.
- A las 13:15 GMT se conocerá el dato ADP de variación semanal del empleo privado en Estados Unidos, tras una lectura previa de 54,75 mil.
- A las 14:00 GMT se publicará el índice de precios de la vivienda mensual en EE. UU., con una previsión del 0,1%, igual que el dato anterior.
- A las 15:00 GMT llegará el dato clave del día: la confianza del consumidor del Conference Board, con una previsión de 89 frente a 91,8 previamente. A la misma hora se publicará el índice de la Fed de Richmond, con una previsión de 1 frente a 0 anterior.
- A las 21:30 GMT se conocerá la variación semanal de inventarios de crudo según el API.
Resultados empresariales en Estados Unidos
Antes de la apertura publican General Motors, Coca‑Cola y UPS. Tras el cierre lo harán Visa y Starbucks.
Intervenciones de bancos centrales
A las 11:45 GMT hablará Andrew Bailey, del Banco de Inglaterra. A las 17:30 GMT intervendrá Christine Lagarde, del Banco Central Europeo.
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