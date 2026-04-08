Calendario del día: datos macro a la sombra del TACO

Conclusiones clave El calendario del día es ligero

Las publicaciones relevantes son el cambio en inventarios de petróleo de la EIA y las actas de la reunión del FOMC de marzo

El foco de los mercados sigue puesto en Oriente Medio

El calendario del día de hoy es excepcionalmente ligero. Las únicas publicaciones realmente relevantes son el cambio en inventarios de petróleo de la EIA y las actas de la reunión del FOMC de marzo. El foco de los mercados sigue puesto en la evolución del conflicto en Oriente Medio, y más concretamente en si las partes pueden alcanzar un acuerdo dentro de una ventana de negociación muy corta. Como resultado, estamos viendo movimientos fuertes relacionados con el TACO, lo que implica que los datos macroeconómicos pasarán a un segundo plano. Calendario detallado del día

Lee más noticias en nuestra XTB App Sigue toda la actualidad de las noticias desde nuestra XTB App Descarga la XTB App Descarga la XTB App

El contenido que se presenta en la sección de FORMACIÓN sólo tiene fines informativos, educativos y de apoyo para utilizar la plataforma. El material presentado, incluyendo los análisis, precios, opiniones u otros contenidos, no es una recomendación de inversión o información que recomiende o sugiera una estrategia de inversión ni se incluye en el ámbito del asesoramiento en materia de inversión recogido en la Ley 6/2023 de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión (artículo 125.1 g). Este vídeo se ha preparado sin tener en cuenta las necesidades del cliente ni su situación financiera individual.

XTB no aceptará responsabilidad por ningún tipo de pérdidas o daños, incluyendo, entre otros, cualquier lucro cesante, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o dependencia de la información incluida en este vídeo. XTB S.A. no es responsable de las acciones u omisiones del cliente, especialmente por la adquisición o disposición de instrumentos financieros, realizados con base en la información que contiene este vídeo.

El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo.

Copyright © XTB S.A. Todos los derechos reservados. Está prohibido copiar, modificar y distribuir este vídeo sin el consentimiento expreso de XTB S.A.