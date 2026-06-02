Las acciones de Merlin suben un 5% y lideran la sesión

Las acciones de de Merlin Properties protagonizan una de las subidas más destacadas del parquet español, anotándose un avance superior al 5%. El gran catalizador viene del visto bueno de un gran banco de inversión, pero motivado por la apuesta de la empresa por los centros de datos.

El gran catalizador detrás del rally de las acciones de Merlin

JPMorgan ha aumentado su precio objetivo para las acciones de Merlin desde 18,5€ hasta los 19€, lo que supone una subida del 2,7%, mientras que el precio de la acción a cierre de ayer se situaba en los 14,78€ por acción. En cualquier caso, incluso después de las subidas de hoy el potencial según JPMorgan sigue siendo de más del 20%.

El fuerte apetito de los inversores por la inmobiliaria española se apoya principalmente en su agresivo plan de despliegue en centros de datos. Este segmento estratégico, impulsado con fuerza por el auge de la inteligencia artificial y la necesidad de soberanía de datos en Europa, se ha convertido en el gran dinamizador de su valoración y la sitúa como una de las opciones preferidas de las grandes firmas de inversión.

¿Por qué Merlin Properties?

Merlin se ha ganado el favor de los inversores gracias a su firme apuesta por los centros de datos. Estamos ante un sector en pleno auge: los hiperescaladores tienen previsto invertir de forma conjunta más de 600.000 millones de dólares en estas infraestructuras, provocando que la demanda actual pulverice la oferta disponible en el mercado.

En este contexto, España se perfila como un enclave estratégico idóneo para convertirse en un hub de referencia continental. El motivo es nuestra ventaja competitiva en energías renovables, especialmente la fotovoltaica, un recurso limpio y crucial para abastecer el enorme consumo eléctrico que exigen estos gigantes de la computación. Con este viento a favor, Merlin se consolida en una posición muy buena como el socio inmobiliario más robusto y fiable para el arrendamiento de centros de datos en nuestro país. Si Merlin consigue asociarse con otras empresas, como ya lo hace con Solaria, para el suministro de energía barata, puede ser una de las grandes protagonistas de los próximos años en la bolsa española.

Las acciones de Merlin suben más de un 25% en este 2026.

¿Cómo comprar acciones de Merlín?

Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden encontrar acciones de Merlín (MRL.ES) para invertir en la compañía. Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, nuestros usuarios pueden crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.