Calendario del día: Hoy es festivo en EE. UU.

La sesión de hoy se caracterizará por una liquidez limitada debido al cierre de las bolsas estadounidenses por la festividad nacional del Juneteenth. Otros mercados operan con un marcado pesimismo, ya que los inversores asimilan las recientes tensiones diplomáticas entre Irán y Estados Unidos, junto con los continuos ataques israelíes en el Líbano. Por lo tanto, se espera que la volatilidad se mantenga controlada a lo largo de la sesión, aunque la escasa liquidez podría provocar fluctuaciones de precios más pronunciadas con bajos volúmenes de negociación. En cambio, se prevé que el mercado de divisas siga siendo protagonista, donde un dólar fuerte ejerce presión adicional sobre los metales preciosos, y el yen permanece bajo la sombra de una posible intervención. Publicaciones económicas Japón : La inflación del IPC de mayo se situó en el 1,5% interanual, superando ligeramente la lectura anterior (1,4% interanual). Mientras tanto, el IPC subyacente se mantuvo en el 1,4% interanual por segundo mes consecutivo, en línea con las expectativas. Las actas de la reunión de abril del Banco de Japón no revelaron novedades significativas.

Nueva Zelanda : La balanza comercial de mayo no cumplió con las expectativas de los analistas. El superávit se situó en 800 millones de dólares neozelandeses, frente a un consenso de 875 millones y una lectura anterior de 1.598 millones.

China, Estados Unidos y Suecia: La sesión asiática y la sesión matutina europea se desarrollan en condiciones de baja liquidez: China celebra el Festival del Bote del Dragón, Suecia conmemora la víspera del solsticio de verano y Wall Street permanece cerrado por el Juneteenth Calendario del día 08:00 - Reino Unido - Ventas minoristas (interanual). Dato real: 3,2%. Consenso: 1,9%. Anterior: 0,1%.

08:00 - Reino Unido - Ventas minoristas (mensual). Dato real: 1,2%. Consenso: 0,5%. Anterior: -1,0%.

08:00 - Alemania - IPP (interanual). Dato real: 2,2%. Consenso: 2,5%. Anterior: 1,7%.

08:00 - Alemania - IPP (mensual). Dato real: 0,3%. Consenso: 0,7%. Anterior: 1,2%.

09:10 - Eurozona - Discurso de Philip Lane, miembro del Comité Ejecutivo del BCE.

09:30 - Polonia - Producción industrial (interanual). Consenso: 2,5%. Anterior: 3,1%.

12:30 - Eurozona - Discurso de Frank Elderson, miembro del Comité Ejecutivo del BCE.

14:30 - Canadá - Ventas minoristas (mensual). Consenso: 0,6 %. Anterior: 0,9 %.

14:30 - Canadá - Ventas minoristas excluyendo automóviles (mensual). Consenso: 0,7 %. Anterior: 1,4 % 3 mercados a los que prestar atención GBP/CHF – La libra esterlina estará en el punto de mira tras la publicación matutina de los datos de ventas minoristas de mayo en el Reino Unido. Un dato muy superior al consenso, sumado a una disminución de la presión política interna tras las elecciones parciales, convierte a la libra en la divisa más fuerte de Europa hoy.

USD/CAD – Los datos de ventas minoristas de abril en Canadá se publicarán a las 14:30. Con el calendario macroeconómico estadounidense ligero en el día de hoy, los operadores de materias primas y divisas centrarán toda su atención en la situación del consumidor canadiense.

Brent Crude – Los ataques israelíes contra el Líbano y el aplazamiento de la visita del vicepresidente estadounidense a Suiza —donde estaba previsto firmar un Memorando de Entendimiento entre Irán y Estados Unidos— están alimentando el escepticismo sobre la paz, impulsando los precios del crudo Brent por encima de los 80 USD por barril (+1,3%).

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