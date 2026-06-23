Calendario del día: Lecturas preliminares de los PMI

Los mercados bursátiles mundiales continúan bajo presión hoy, aunque no debido a los datos económicos, sino por la enorme incertidumbre generada por el creciente endeudamiento de las empresas tecnológicas, principalmente para el desarrollo de la inteligencia artificial. Al mismo tiempo, los precios del petróleo se mantienen en niveles bajos, lo que refleja preocupaciones sobre una posible debilidad de la demanda mundial.
Los inversores ya han descontado los datos publicados durante la sesión asiática, pero la atención del mercado se centra ahora en las lecturas preliminares de los índices PMI de Europa y Estados Unidos. Estas publicaciones marcarán la dirección de los activos más volátiles, permitiendo evaluar la verdadera magnitud de una posible desaceleración económica. Al final de la jornada, la volatilidad en el mercado de materias primas podría aumentar debido al informe estimado de inventarios de combustible de la API y, justo después del cierre de Wall Street, FedEx presentará sus resultados financieros, actuando como uno de los principales indicadores de la salud del comercio mundial.
Principales publicaciones de la sesión asiática
Japón: Los indicadores PMI publicados por la mañana mostraron una mejora. El índice del sector manufacturero alcanzó los 54,9 puntos frente a una previsión de 54,5, manteniéndose además en el mismo nivel que la lectura anterior.
Australia: Los datos preliminares del PMI confirmaron un panorama mixto: por un lado, una mejora del sector manufacturero hasta 51,2 puntos desde 50,7; por otro, el índice del sector servicios permaneció por debajo de los 50 puntos, aunque mostró cierta mejora respecto al dato previo.
Calendario macroeconómico
08:15 – Francia
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PMI manufacturero. Consenso: 50. Lectura anterior: 49,7.
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PMI servicios. Consenso: 45,5. Lectura anterior: 44,3.
08:30 – Alemania
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PMI manufacturero. Consenso: 50,5. Lectura anterior: 50,1.
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PMI servicios. Consenso: 49. Lectura anterior: 48,1.
09:00 – Zona euro
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PMI compuesto. Consenso: 49,1. Lectura anterior: 48,5.
09:30 – Reino Unido
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PMI servicios. Consenso: 50,1. Lectura anterior: 49,3.
14:45 – Estados Unidos
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PMI manufacturero. Consenso: 54,6. Lectura anterior: 55,1.
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PMI servicios. Consenso: 51,1. Lectura anterior: 50,7.
21:30 – Estados Unidos
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Informe API de inventarios de petróleo crudo. Lectura anterior: -8,3 millones de barriles.
Resultados empresariales
FedEx publicará sus resultados tras el cierre de Wall Street correspondientes al cuarto trimestre de su ejercicio fiscal. Se trata de una referencia clásica y de una test clave sobre la situación del consumo y del comercio global. Cabe destacar que este es el primer informe tras la destacada escisión de la división FedEx Freight como empresa pública independiente. El mercado estará especialmente atento a cualquier información relacionada con la reducción de costes y las previsiones para la segunda mitad del año.
Mercados a vigilar
EUR/USD: El principal par de divisas será extremadamente sensible en las próximas horas a cualquier diferencia entre los datos preliminares de PMI de la zona euro (especialmente de Alemania) y los de Estados Unidos.
Petróleo WTI: Los persistentes bajos precios de la materia prima podrían registrar una mayor volatilidad tras la publicación nocturna del informe API. Cualquier sorpresa en el aumento de inventarios podría intensificar aún más la presión bajista.
S&P 500: El principal índice bursátil estadounidense ha estado sometido a presión vendedora desde primera hora de la mañana. Su cierre definitivo dependerá en gran medida de los datos macroeconómicos estadounidenses de la tarde y de los resultados de FedEx publicados al final de la jornada.
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