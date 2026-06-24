- La inflación general de Australia disminuye al 4,0% mensual pero la tasa subyacente supera las expectativas previstas
- El consenso del mercado proyecta mejoras generalizadas en los datos de confianza del sector empresarial alemán
- Los inversores esperan una recuperación del 3,2% en las cifras mensuales de ventas de viviendas nuevas dentro de Estados Unidos
- La sesión cerrará con la volatilidad añadida del reporte de ganancias de Micron y los comentarios de gobernadores centrales de todo el mundo
- La inflación general de Australia disminuye al 4,0% mensual pero la tasa subyacente supera las expectativas previstas
- El consenso del mercado proyecta mejoras generalizadas en los datos de confianza del sector empresarial alemán
- Los inversores esperan una recuperación del 3,2% en las cifras mensuales de ventas de viviendas nuevas dentro de Estados Unidos
- La sesión cerrará con la volatilidad añadida del reporte de ganancias de Micron y los comentarios de gobernadores centrales de todo el mundo
La jornada arranca con datos de gran relevancia macroeconómica a nivel global. Durante la madrugada, Australia ha publicado sus cifras de inflación: el IPC interanual se situó en el 4,0%, una lectura inferior al 4.3% esperado por los analistas y registrado el mes previo. No obstante, la media recortada (el indicador subyacente que vigila el banco central) repuntó ligeramente hasta el 3,6%, superando las previsiones del mercado. Por su parte, Japón ha sorprendido con un sólido avance del 3,0% en las ventas de grandes almacenes interanual, triplicando el pronóstico del consenso.
A lo largo de la mañana europea, el foco de atención se traslada a las 9:00 AM GMT, momento en el que Alemania dará a conocer los esperados índices de confianza de su instituto IFO. Se proyecta una mejora generalizada de las métricas con respecto al mes anterior: el clima empresarial podría ascender a los 85,5 puntos, impulsado tanto por una lectura de condiciones actuales de 86,3 como por una perspectiva de expectativas de 84,8 puntos. A la misma hora, Suiza presentará el indicador de expectativas del ZEW, tras la cifra negativa de -11,1 puntos observada en la publicación previa.
Calendario del día
- 12:00 PM GMT EE. UU.: Solicitudes de hipotecas MBA, anterior -3,8%
- 1:30 PM GMT EE. UU.: Balanza por cuenta corriente, previsión -180.900 millones de dólares, anterior -190.700 millones de dólares
- 3:00 PM GMT EE. UU.: Ventas de viviendas nuevas, previsión 622.000, anterior 639.000
- 3:00 PM GMT EE. UU.: Ventas de viviendas nuevas mensual, previsión 3,2%, anterior -6,2%
- 3:30 PM GMT EE. UU.: Inventarios de petróleo crudo de la EIA, previsión -3,6 millones de barriles, anterior -8,263 millones de barriles
- 3:30 PM GMT EE. UU.: Inventarios de gasolina de la EIA, previsión -1,097 millones de barriles, anterior -0,906 millones de barriles
- 3:30 PM GMT EE. UU.: Inventarios de destilados de la EIA, previsión -1,05 millones de barriles, anterior +0,951 millones de barriles
- 3:30 PM GMT EE. UU.: Inventarios de petróleo crudo en Cushing de la EIA, anterior -1,606 millones de barriles
- 6:30 PM GMT Canadá: Minutas de la reunión del Banco de Canadá
- Tras el cierre del mercado de EE. UU.: Resultados financieros de Micron Technology (MU.US)
Ponentes de bancos centrales
- 7:30 AM GMT Suiza: Discurso de Martin Schlegel, presidente del SNB
- 8:00 AM GMT Alemania: Discurso de Joachim Nagel, presidente del Bundesbank
- 12:15 PM GMT Canadá: Discurso de Tiff Macklem, gobernador del BoC
- 12:20 PM GMT Reino Unido: Discurso de Andrew Bailey, gobernador del BoE
- 2:35 PM GMT Zona Euro: Discurso de Philip Lane del BCE
- 4:00 PM GMT Reino Unido: Discurso de Megan Greene del BoE
- 9:00 PM GMT Japón: Discurso de Kazuo Ueda, gobernador del BoJ
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