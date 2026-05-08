Calendario del día: Protagonismo para el informe de empleo no agrícola (NFP)

La sesión de hoy seguirá marcada por el sentimiento en torno al conflicto de Oriente Medio, aunque la volatilidad del mercado también debería aumentar ante la publicación de datos cruciales para la política monetaria estadounidense. La atención del mercado se centrará en las nóminas no agrícolas (NFP), que se espera que muestren una desaceleración del mercado laboral con un modesto aumento de 62.000 puestos de trabajo frente a una tasa de desempleo estable del 4,3%. Esta esperada ralentización en la contratación es el principal factor que influye en el sentimiento del mercado, ya que los inversores sopesan si la economía estadounidense se encamina hacia un aterrizaje suave o una contracción más pronunciada en un contexto de políticas restrictivas, así como la persistencia de una baja rotación en el mercado laboral. A esto se suma el informe de la Universidad de Michigan (UoM), que se prevé que muestre una baja confianza del consumidor en 49,5 puntos, junto con expectativas de inflación persistentes del 4,7%. La presencia de portavoces de bancos centrales, incluidos Bailey del Banco de Inglaterra, funcionarios del Banco Central Europeo y Cook de la Fed, está siendo analizada en profundidad. Sus comentarios coordinados serán fundamentales a la hora de intentar conciliar la desaceleración del crecimiento económico con la necesidad de mantener estables las expectativas de inflación a largo plazo. Fuente: xStation5

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