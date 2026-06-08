Calendario del día: ¿Qué mueve al mercado esta mañana?

Los mercados comienzan la nueva semana bajo una doble presión, marcada por la escalada del conflicto entre Irán e Israel, y el giro de la Fed, que ha pasado de hablar de un posible pivot a reabrir la puerta a subidas de tipos.

Esta combinación ha impulsado al petróleo al alza y ha provocado fuertes caídas en las acciones tecnológicas.

Calendario del día y del resto de la semana

El IPC del miércoles y la decisión del BCE del jueves son los eventos clave. Junto con cualquier posible escalada geopolítica, marcarán el tono de las próximas semanas. Se perfila una semana especialmente intensa para el sector tecnológico.

¿Qué mueve los mercados esta mañana?

1) Escalada en Oriente Medio

Irán lanzó cohetes hacia Israel por primera vez en cuatro semanas; Israel respondió atacando unos 10 objetivos militares, incluido el complejo petroquímico Karoon en Juzestán. El Estrecho de Ormuz sigue prácticamente cerrado:

OPEP+ produce 33,19 millones b/d, frente a 42,77 millones b/d en febrero.

Resultado:

WTI +4,93% (~94,63 USD)

Brent +5,04% (~97,60 USD)

El mayor salto diario en meses.

2) La Fed vuelve a hablar de subidas de tipos

El NFP del viernes (+172.000, tercer mes fuerte consecutivo), combinado con el shock energético, elevó la probabilidad de una subida de tipos antes de fin de año por encima del 70%.

Goldman Sachs retrasó los primeros recortes hasta 2027, y el mercado descuenta ya un endurecimiento de unos 30 pb.

A las 16:00, se publican las expectativas de inflación de la Fed de Nueva York. Un repunte en los horizontes de 3 y 5 años podría añadir más presión.

3) Apertura europea – Dax 40 y EuroStoxx 50 en rojo

Los futuros caían cerca del 1% antes de la apertura. Al inicio de la sesión:

Dax 40: -0,75% (24.411 puntos)

EuroStoxx 50: -0,70% (5.972 puntos)

Más presión desde Alemania: Los pedidos industriales de abril cayeron -3,8% m/m (previsión: -2,0%), tras un +4,5% en marzo. Esto confirma que el repunte de marzo fue un efecto puntual por compras adelantadas ante riesgos de disrupciones logísticas.

Compañías con mayor volatilidad

La tecnología sigue en el epicentro tras el “mapa rojo” del viernes en Wall Street.

Semiconductores

MU -13,25%

INTC -11,28%

AMD -10,86%

AMAT -9,71%

NVDA -6,2%

Big Tech

META -5,51%

MSFT -2,66%

AVGO -7,92%

Rotación defensiva

UNP +13,19%

WMT +4,09%

JNJ +2,02%

KO +3,46%

En Asia:

El KOSPI activó un circuit breaker (caída del 8% en el pico, cierre en -5%).

El Nikkei cayó un 3,7% .

TSMC retrocedió 2,1%.

Divisas y metales

El DXY ronda los 100, máximos de dos meses.

EUR/USD: 1,1516

USD/JPY: >160 — el yen ha borrado por completo el efecto de la intervención del BoJ en mayo.

Metales:

Oro -0,51% (4.296 USD) — los tipos reales al alza pesan más que su papel refugio.

Plata -1,67%

Bitcoin vuelve a la carga

Tras caer por debajo de 60.000 USD el viernes —su mayor caída semanal desde el colapso de FTX—, Bitcoin rebota hasta 62.900 USD, un +2,03%.